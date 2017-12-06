Американские военные собрались выявлять "русских троллей" с помощью алгоритмов

Как следует из данных портала размещения государственных закупок правительства Соединённых Штатов, Офис военно-морской разведки Министерства по делам военно-морского флота, входящего в структуру Минобороны США, заключил контракт с компанией Galisteo Consulting Group, предметом которого является "разработка и усовершенствование методологии понимания воздействия России на интернет-аудиторию, её поляризацию и продвигаемую Россией политическую повестку".

Galisteo Consulting Group является давним подрядчиком Минобороны США по исследованию "российского вмешательства" — за последние годы компания получила на эти цели в рамках 73 контрактов 1 222 485 долларов.

Исследование "российского воздействия на интернет-аудиторию", как следует из описания контракта, будет осуществляться в рамках методики "многоязычного моделирования дискуссии". За этим наукообразным термином скрывается методика, запатентованная и принадлежащая руководству компании Galisteo Consulting Group. Суть её состоит в том, что для исполнения контракта с подразделением Минобороны США будет разработана модель поведения пользователей в англоязычном и русскоязычном сегменте соцсетей (в частности в сервисе микроблогов Twitter) при обсуждении политически чувствительных аспектов. При помощи специально обученной нейросети будет построена схема типичных реакций пользователей соцсетей — какие посты в среднем "лайкают" больше всего, сколько и какого типа комментарии оставляют, на каких страницах и в каких группах.

Очевидно, что такого рода данные для русскоязычных и англоязычных пользователей будут различаться — и путём выявления аномалий в поведении пользователей авторы методики, подряд на применение которой Офис военно-морской разведки передал компании Galisteo, могут определять, осуществляется ли в данный момент российское "информационное воздействие" и не идёт ли "нашествие российских троллей".

Выявление российского воздействия на американскую аудиторию лежит в общем тренде возрастающего интереса американских военных к ведению пропагандистской войны против России. Так, в частности, Институт современной войны (MWI) при военной академии Вест-Пойнт, которая входит в структуру Министерства обороны США, в своём докладе о методах противостояния России и попытках подорвать легитимность политической системы в США отмечает, что Соединённые Штаты проигрывают информационную войну, имея при этом подавляющее превосходство на военном, дипломатическом, экономическом и технологическом поле. Это происходит, по мнению аналитиков Пентагона, по причине того, что разные правительственные структуры действуют в целом разрозненно и им недостаёт общего координирующего центра для противостояния России.

Примечательно, что, занимаясь поиском гипотетического "российского вмешательства", американские правительственные структуры сами финансируют распространение экстремистского контента в русскоязычной аудитории. Так, в начале марта 2017 года Совет управляющих вещанием США (BBG) организовал тендер на рекламное продвижение ряда информационных служб, контролируемых советом. Общая сумма контракта составила $98 тыс. Содержание контракта, в частности, предполагает рекламное продвижение таких служб BBG, как российский сервис, а также проект "Полиграф", специализирующийся на "разоблачении российской пропаганды и дезинформации".

Пропаганда откровенно русофобских деятелей именно по линии порталов "Радио Свобода" — далеко не случайное явление. Вещание радиостанции, а также аффилированных проектов (таких, к примеру, как телеканал "Настоящее время") осуществляется на разные языковые группы народов России. Общая сумма, затраченная "Радио Свобода", составляет в 2016 году 9,77 миллиона долларов, а в 2017-м — уже 10,2 миллиона. При этом в бюджетном запросе головного агентства BBG фигурирует и отдельный раздел, названный DIGIM (digital monitoring). По сообщениям прессы, данная структура создана в Чехии по инициативе BBG для мониторинга российских социальных сетей, задачей которой является противостояние дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и "Одноклассники").

Исполнителем данного контракта выступила Chaise Management Group LLC — американская компания, расположенная в Вашингтоне. Ведущими заказчиками данной компании являются американские государственные структуры, в частности сама BBG, а также подконтрольный ей "Голос Америки" — все эти организации были накануне признаны Минюстом России СМИ "иностранными агентами", согласно новому российскому законодательству, принятому в ответ на дискриминационные действия американских властей, заставивших RT зарегистрироваться в качестве "иностранного агента" в США.

Автоматизация поиска гипотетических "российских троллей", по мнению экспертов, может свидетельствовать о стремлении американских властей создать всеобъемлющую систему мониторинга социальных сетей и в целом онлайн-активности. В этой связи формализация оценок поведения пользователей может привести к тому, что любая онлайн-активность, не вписывающаяся в мейнстримную политическую повестку, может трактоваться в духе "российского вмешательства", что в свою очередь открывает безграничное окно возможностей по манипулированию медиа и навязыванию собственному обществу выгодной истеблишменту точки зрения.