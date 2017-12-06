Навальный, призывая жертвовать деньги "Медиазоне", указал реквизиты ФБК

Оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный накануне опубликовал на своём сайте пост, в котором призывал жертвовать деньги порталу "Медиазона", прикрепив ссылки на обращения главного редактора Сергея Смирнова и на страницу пожертвований. В тот же день, 5 декабря 2017 года, в Telagram-канале "Смирнов", принадлежащем Сергею Смирнову, руководителю медиа-проекта "Медиазона", был опубликован пост о сборе средств для деятельности проекта.

На сайте "Медиазоны" при выборе пожертвования способом "Сбербанк" открываются реквизиты (ИНН), привязанные к данному счёту.

Как видно на изображении выше, Сергей Смирнов намеревается получить средства через счёт в Сбербанке. Отдельное внимание следует уделить номеру ИНН, который указан в реквизитах, — 7709471429. Именно этот ИНН указан и для "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального — как на официальном сайте, так и на сайтах открытых баз данных.

Следует отметить, что на фоне падения поступлений от пожертвований, а также недавнего судебного процесса, в рамках которого так называемый избирательный штаб Алексея Навального вынужден был возместить жертвователю перечисленную им сумму, вполне вероятно возникновение у Навального и его окружения финансовых проблем. Косвенным подтверждением этого может служить кампания по сбору "донатов", инициированная оппозиционером в рамках одного из своих последних эфиров на Youtube. Судя по идентичным номерам ИНН в реквизитах счетов для перечисления пожертвования близкой к Навальному "Медиазоне", можно предположить, что краудфандинг используется в качестве прикрытия сбора средств для самого оппозиционера.