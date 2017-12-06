Только бойкот! Как холодная война 2.0 дотянулась до спорта и что с этим делать?

Накануне случилось в общем-то отчасти ожидаемое событие — России запретили участвовать в предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, причём запретили по самому жёсткому, самому обидному и унизительному для нас сценарию. Россиянам запретили выступать в Пхёнчхане под национальным флагом и гимном, дисквалифицировали ОКР и российских спортивных чиновников и ещё повесили штраф в 15 миллионов долларов.

И тут начало происходить прямо-таки чудесное превращение как, собственно, отечественных спортивных бюрократов, рупором которых выступает господин Жуков, который что-то мямлил после заседания в Лозанне про то, что "нам дали выступить, всё не так однозначно", так и значительной части спортивного медиасообщества, начавшего что-то кудахтать про необходимость поехать на Олимпиаду хоть чучелом, хоть тушкой и что-то там кому-то "доказать". Проблема только в том, что эти товарищи мыслят в категориях нахождения своей персональной тушки в комфортной им системе командировок и траты бюджетов, которые уже запланированы и в уме даже освоены на всякие приятные ништяки.

МОК и мировой спортивный истеблишмент (с подачи истеблишмента политического) вытерли о нашу страну ноги, ни о каком справедливом и честном решении речь давно не идёт, все эти кульбиты шизофреника Родченкова уже давно описаны, и нет никакого смысла к ним возвращаться. То, что произошло с отстранением нашей сборной, нужно воспринимать исключительно в контексте усиливающегося противостояния России коллективного Запада, который Россию, то есть всех нас с вами, господа, вне зависимости от политических взглядов и спортивных предпочтений хочет загнать обратно в стойло.

"Русский, твоё место у параши", — как бы говорит нам коллективный Макларен. Русский, ты — неполноценное существо, тебе не позволено вообще ничего — пусть норвежские лыжники все поголовно астматики, а американские легкоатлеты поголовно "больны" такими хворями, что им место в госпитале, а не на Олимпиаде — но виноват всё равно будешь ты, русский. Потому что осмелился на суверенную и самостоятельную внешнюю политику. Такого в современном мире не прощают и за это будут сильно и жёстко "наказывать". Поскольку военная "наказывалка" давно отсохла и отвалилась, остаётся гадить гибридно. Не удивлюсь, если вскоре найдут допинг в пробах у шахматистов или школьников на международных предметных олимпиадах.

Сознавая всё это, нужно, конечно же, ни на какую Олимпиаду не ехать. Но тут важная оговорка — нельзя ехать туда в составе общей команды и выступать там под нейтральным флагом. Нельзя идти толпой в нейтральных костюмчиках от МОК на открытии. Нельзя, конечно же, ни в коем случае нельзя это унижение транслировать ни под каким соусом. Если какой-то спортсмен захочет туда поехать — пусть едет, запрещать ни в коем случае не стоит. В личном и персональном качестве. Однако такой спортсмен должен понимать, что репутационные издержки такой соглашательской позиции должны и будут больно бить по нему по возвращении в Россию.

Пора уже прекратить разводить все эти сопли насчёт того, что "ух да мы, ух да сейчас как поедем, да как под нейтральным-то флагом всем ого-го докажем". Никому ничего мы не докажем, только выставим себя на посмешище и дадим сигнал о том, что о нас можно вытирать ноги.

Есть, кстати, во всём произошедшем и позитивный момент. Речь идёт о пожизненной дисквалификации господина Мутко. Думаю, вчера многие, читавшие новости из Лозанны, хотели бы услышать слова о его "пожизненной дисквалификации" от ряда занимаемых им правительственных постов. К Мутко есть ряд вопросов, и очень серьёзных. Почему он долгие годы держал Родченкова на посту главы РУСАДА? Что это за кадровая политика такая, что на ответственных постах в Минспорте оказывались откровенно невменяемые люди. И не только невменяемые, но и непрофессиональные. Почему мы не наносили ответных ударов по МОК и ВАДА? Всем известно, что сфера международного спорта крайне коррумпирована: неужели у Макларена, у американских лоббистов отстранения нашей команды из USADA мало косяков, у них нет счетов в оффшорах, они не сговаривались с властями других стран? Да даже Родченков косвенно признаёт, что "государственные системы допинга" существуют в других странах. Почему Виталий Леонтьевич не занимался вопросами ответных мер, почему наши чиновники в Лозанне как терпилы какие-то выслушивали вердикт от людей, на которых клейма ставить негде? Где решения по финансовым санкциям в отношении МОК и спонсоров?

Пора уже признать очевидную вещь. Да, против России ведётся холодная война 2.0, теперь она дошла уже и до спорта, причём даже в более худших условиях, чем во времена СССР. Но те, кто должен быть на передовом крае этой борьбы, с нашей стороны откровенно непрофессиональны. Они, конечно, могут решать определённые задачи, но в условиях, грубо говоря, "мирного времени" они не умеют или не хотят работать в новых обстоятельствах. Значит, руководству страны пора принимать кадровые решения, чем скорее, тем лучше. Этот клубок некомпетентности и кумовства нужно вырезать как можно скорее и начинать уже оздоровление нашего спорта. Первым шагом на этом пути должен стать бойкот Олимпиады.