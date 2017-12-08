То ли 600 тыс., то ли 370 тыс. Навальный и его команда запутались в расходах

23 ноября 2017 года Леонид Волков в своём блоге опубликовал пост "Спонсоры газет", в котором обозначил стоимость организации встречи с Алексеем Навальным в регионах, равную 500–600 тыс. рублей.

Стоит отметить, что 13 сентября Леонид Волков озвучивал в программе "Штаб" сумму в 400–500 тысяч рублей, затрачиваемую на проведение встречи в том или ином регионе. Реплику Волкова можно услышать на этом видео, начиная примерно с 19:24.

— Одна встреча в среднем обходится в 400–500 тысяч рублей.

Судя по последним выступлениям представителей фонда ФБК, единой позиции по стоимости организации митингов у них нет. Так, 6 декабря в "Твиттере" "Навальный LIVE" был опубликован пост следующего содержания:

— 217 000 рублей — средняя стоимость организации встречи с Навальным. Самая дешёвая — 92 000, самая дорогая — 370 000 рублей!

Такую информацию озвучил пресс-секретарь кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов в эфире 36-го выпуска программы "Штаб" (начиная с 8:58).

Таким образом, озвученная ранее ближайшим сподвижником Навального Леонидом Волковым цифра затрат на организацию региональных митингов опровергается самими сотрудниками "избирательной кампании".