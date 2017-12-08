Беги, венгр, беги! Украина проводит этническую чистку Закарпатья

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область, а их текущее количество в этом украинском регионе не превышает 100 тысяч человек. Об этом в пятницу по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Новости из соседней с нами, уважаемые читатели, державы, стремящейся в Европу (правда, в специфическую Европу 30–40-х годов прошлого века, скорее) и противостоящей ордам варваров с Востока (то есть нам с вами) радуют с каждым днём. Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём "твиттере" опубликовал запись, в которой порадовался, что венгерское население Закарпатья существенно уменьшилось за последние годы. Теперь их там не 150 и даже не 100 тысяч, радостно сообщает нам глава внешнеполитического ведомства "крупнейшего европейского государства".

— Министерская встреча ОБСЕ завершилась на позитиве. Приятная беседа с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 000 и даже не 100 000. Люди покидают регион. Наша общая с Венгрией задача — поддержать и помочь общинам, — радостно заявил глава МИД Незалежной.

Проблема этнических меньшинств, что бы там не говорили киевские политики, вовсе не ограничивается только русскоязычными гражданами Украины: в стране имеются и другие компактно проживающие на Западе страны этнические группы, которые подвергаются, пусть и в меньшей степени, дискриминации по этническому и языковому признаку. На примере венгров Закарпатья наиболее ярко проявляется двурушническая позиция Киева, который, вводя новые законы в сфере образования, фактически отрезает венгров (так же, как и русских) от возможности расти в свойственной им культурной и языковой среде, но при этом сталкивается с жёстким противодействием Будапешта, усугубляющимся для Киева тем фактом, что Венгрия входит в ЕС и обладает там правом вето.

Следует отметить, что, собственно, само Закарпатье в культурном плане никогда не относилось к галичанскому националистическому ареалу, из которого проистекает украинский национализм и шовинизм. Исторически сложилось так, что Львов и прочие земли Галиции, входившие в состав Австро-Венгрии, управлялись напрямую Веной, в отличие от территорий Закарпатья, которые были коронными землями Венгерского королевства, входившего в дуалистическую австро-венгерскую монархию.

Эти территории никогда не являлись частью даже придуманного и искусственно сконструированного украинскими историками культурного и политического ареала Украины. Спасибо надо сказать опять-таки товарищу Сталину, который передал эти земли после Великой Отечественной в состав УССР. Примечательно, что именно тогда, в 1945–1946 годах, произошёл один из крайне редких случаев передачи территорий Советским Союзом обратно: жители округа Лекаровце протестовали против их присоединения к советской Украине и СССР вынужден был передать эти территории в состав Чехословакии.

Понятно теперь, почему господин Климкин так радуется сокращению этнического венгерского населения в Закарпатье. Таким образом устраняется досадная помеха для построения моноэтнического государства на принципах тотального подавления языков и культур нетитульных национальностей. И на этом фоне уже не кажутся смешными шутки сетевых комментаторов, описывающих современную Украину в терминах злого клоунского косплея Третьего рейха. Иначе как объяснить радость высокопоставленного украинского чиновника фактом выезда за рубеж граждан собственного государства. Венгров при этом вполне можно понять: когда видишь, что творят правосеки и карательные добробаты (да и регулярные части ВСУ уже нагоняют их по уровню варварства) на Юго-Востоке страны, желания жить и растить детей в таком государстве как-то не возникает.

Следует отметить при этом довольно очевидную вещь: украинское государство в своём нынешнем виде неспособно обеспечивать целостность собственной территории. Киевские власти и националисты, как орудие реализации их целей, могут кого-то убить. Могут захватить кого-то в заложники, могут, наконец, устроить террор на отдельно взятой территории и изгнать оттуда всех, мешающих им строить "великую Украину". Однако в отличие от своих идейных вдохновителей из прошлого, они неспособны построить механизмов масштабного организованного переселения "правильного" в этническом смысле населения в места, освобождённые от "неполноценных", по их мнению, этносов.

Украина сама является по факту полуколонией коллективного Запада, ресурсы которой эксплуатируют близлежащие европейские страны типа Венгрии, Румынии или Польши, которые сами в ЕС на положении бедных родственников с окраин. Таким образом радость от миграции венгров или ещё кого-то из страны малооправдана: это свидетельство того, что наиболее активные в экономическом плане группы не видят своего будущего в стране, где ущемляются права целых этнических групп, а экономика катится в стремительное пике.

Ну а закарпатский лес-кругляк как нелегально вырубался и шёл на Запад, так и будет идти. Как процветала контрабанда в регионе, так и будет процветать. Поскольку воровство и разбазаривание оставшихся ресурсов на территории бывшей Украины является, кажется, истинной национальной идеей этого государственного недоразумения.