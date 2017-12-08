На митинг Навального в Барнауле пришло 0,1% 700-тысячного населения города

В рамках своего регионального турне оппозиционер Алексей Навальный сегодня провёл митинг-встречу с жителями Барнаула. По оценкам городских властей и правоохранительных органов, на мероприятии основателя ФБК присутствовало порядка 600–700 человек, что составляет менее 0,1% от 700-тысячного населения города.

Видео и фото, подтверждающие это, Лайфу прислали гражданские журналисты через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как видно на фотографии, полученной от гражданского журналиста, на митинге в Барнауле большая часть пространства площади не заполнена, при этом многие горожане были недовольны нежеланием Навального обсуждать насущные для региона проблемы и практически сразу начали покидать акцию.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Алексей Навальный, будучи осуждённым по тяжкой статье Уголовного кодекса, не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом блогер продолжает сбор пожертвований на нужды своей "избирательной кампании", рискуя получить обвинения в мошенничестве и обмане жертвователей — Навальный и его ближайший сподвижник Леонид Волков уже проиграли суд жителю Карелии Михаилу Костенко, вернув ему 50 100 рублей, недавно аналогичный иск подан и жителем Москвы Валерием Жбанковым.