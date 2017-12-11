В НАТО испугались российского военного присутствия в Закавказье

Продолжающаяся эскалация противостояния России и Запада в военно-политической сфере заставляет аналитиков НАТО искать всё новые и новые точки противодействия Москве.

Как отмечается в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса, касающегося российского военного присутствия в Закавказье, модель военного позиционирования Москвы в регионе состоит из двух компонентов. Во-первых, это задействование так называемых механизмов "ограниченного доступа", которые включают создание сильной и самодостаточной локальной системы ПВО, способной перехватывать натовские самолёты, а также тактические и оперативные ракеты. Такого рода средства перехвата у России в Армении имеются на базе в Гюмри, а также на военно-воздушной базе в Эребуни. Вторым компонентом стратегии "ограниченного доступа", реализуемой Россией в регионе, по мнению аналитиков НАТО, является размещение комплексов нападения, основу которых составляют ракеты типа "Искандер-М", а также ударные авиационные системы.

Следует отметить, что в докладе Оборонного колледжа НАТО продвигается мысль о якобы стремлении России "реинтегрировать" Закавказье, для чего Москва задействует принцип трёх "С" (C3 — Confrontation, Cooperation, Confusion), то есть (в переводе с английского) "Конфронтация, сотрудничество, запутывание". Якобы эти принципы применяются по отношению к Грузии, Армении и Азербайджану. В отношении Баку и Еревана, по мнению аналитиков НАТО, Россия специально применяет систему балансировки, намеренно посылая "противоречивые политические месседжи", продавая вооружение и обеспечивая политическое "прикрытие" по целому ряду сложных вопросов региональной безопасности. И именно в таком комплексном лавировании и состоит сила и большой потенциал Москвы по поддержанию в регионе статуса-кво — именно этими инструментами как раз и не обладает Североатлантический альянс, упуская инициативу.

Натовские аналитики обращают внимание на тот факт, что оружейные сделки России с Ираном и Азербайджаном по тематике поставки высокотехнологичных образцов вооружения, таких, в частности, как противовоздушные комплексы С-300 и С-400, не только ставят в зависимость от воли Москвы закавказские государства, но косвенно оказывают давление на Турцию, с которой как раз в данный момент идут переговоры о покупке современных российских комплексов ПВО, что вызывает в НАТО немалое беспокойство и тревогу.

"Проблема Турции" осознаётся в НАТО всё сильнее — недавно аналитики НАТО также предлагали "задобрить" Турцию поставками американских комплексов ПВО Patriot, причём особо подчёркивая историю вокруг решения турецкого руководства купить российские С-400. Такого рода предложения, впрочем, вряд ли обречены на реализацию, так как покупка российских комплексов ПВО является продуманным политическим решением турецкого президента Эрдогана, которое вписано в широкий круг согласованных Россией вопросов по сирийскому урегулированию. В любом случае вопрос с "Патриотами" является предметом взаимоотношений Анкары и Вашингтона, которые сильно испорчены как нежеланием США выдавать главного врага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, так и сохраняющимися разногласиями по курдской проблематике и судьбе послевоенного урегулирования в Сирии.

Стратегическая важность "русского бастиона" в Армении зависит, по мнению аналитиков НАТО, от размещения там ракетных комплексов "Искандер-М", которые, будучи оборудованными ракетами типа "Искандер-К" (неверное натовское обозначение российской крылатой ракеты Р-500), могут нарушать требования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Разговоры о "наказании" России и даже о введении новых санкций в результате якобы нарушений Москвой положения Договора о РСМД крайне активизировались в последнее время.

Как сообщают американские СМИ, по данным источников в военно-политических кругах в Вашингтоне, по тематике Договора о РСМД будут введены ограничения против российских компаний, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещённых договором крылатых ракет. При этом решение о принятии новых санкций в отношении российского ВПК было уже якобы принято Советом нацбезопасности при президенте США. Неудивительно, что НАТО проявляет повышенный интерес к регионам, в которых размещены ракетные системы, потенциально подпадающие под ограничения ДРСМД.

Армения в этом контексте представляется Западу одним из самых слабых звеньев выстраиваемых Россией политических и экономических союзов на постсоветском пространстве. Крайне сложное геополитическое положение Еревана заставляет руководство республики, помимо традиционно дружественных отношений с Россией, пытаться диверсифицировать свою внешнюю политику.

Обвинения России в якобы агрессивном выдвижении своих новейших систем вооружения к границам НАТО — особенно в Закавказье — никак не привязаны к текущему военно-политическому обострению с Западом по украинской или сирийской проблематике и могут трактоваться в качестве прощупывания почвы для нагнетания в регионе напряжённости. Благо конфликтных точек в Закавказье хватает, начиная с Южной Осетии и Абхазии и заканчивая нагорно-карабахской проблемой. Во всех этих конфликтах Россия так или иначе является глубоко вовлечённой страной и гарантом прекращения огня и соблюдения режима перемирия. Не исключено, что НАТО предпримет попытку реанимировать эти конфликты, а также плотнее "поработать" с руководством закавказских республик, разъясняя им "опасности" сотрудничества с Москвой.