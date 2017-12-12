Минэнерго США прогнозирует почти трёхкратный рост производства СПГ

Агентство энергетической информации при Министерстве энергетики США выпустило обзор рынка производства сжиженного природного газа в США. В обзоре отмечается, что производство СПГ в США возросло с августа 2017 до 2,8 миллиарда кубических футов в день.

Как отмечает ведомство, в настоящий момент завершается возведение пятого терминала сжижения природного газа в зоне Sabine Pass, расположенной на границе Техаса и Луизианы, что позволит увеличить там производство до 3,5 миллиарда кубических футов в день уже к концу этого года. При этом Агентство энергетической информации Минэнерго США прогнозирует увеличение производства СПГ до 9,6 миллиарда куб. футов в день к 2019 году. Агентство указывает также на то, что степень загруженности производственных мощностей в зоне терминалов Sabine Pass прогнозируется на уровне 96%, что позволит нарастить поставки клиентам в Европе и Азии.

Напомним, 8 декабря в порту Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа прошла торжественная отгрузка первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" на танкер "Кристоф де Маржери". На мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Эксперты в сфере анализа сырьевых рынков отмечают возрастающую конкуренцию между США и Россией за европейские и азиатские рынки сжиженного природного газа — существенный рост уровня производства СПГ в Соединённых Штатах к 2019 году (более чем в три раза) вынуждает Вашингтон активнее осваивать иностранные рынки, и эта экономическая экспансия переходит в сферу политического давления, в частности на страны Евросоюза, которые вынуждают отказываться от совместных с Россией нефтегазовых проектов (в частности "Северного потока — 2") или затруднять их реализацию принятием целого ряда дискриминационных законодательных положений.