"Русские хакеры" на подлодках: как США и ЕС будут бороться с киберугрозами

Почти 38 миллионов евро предлагают потратить эксперты Европарламента на укрепление сотрудничества Евросоюза с Соединёнными Штатами в области противодействия киберугрозам.

Исследовательский центр Европарламента выпустил доклад об угрозах в киберсреде, поставив на одно из первых мест пресловутых "русских хакеров". Основная мысль: Евросоюзу необходимо объединять усилия в области противодействия киберугрозам со стороны России с Соединёнными Штатами, координируя общую политику и выделяя финансирование.

Отмечается, в частности, что наиболее уязвимой для нападения связанных с Россией элементов является авиакосмическая сфера, также уязвимой является инфраструктура океанских подводных магистральных интернет-кабелей, к которым могут подсоединяться подводные лодки и фильтровать весь трафик в поисках информации разведывательного характера. Также одной из проблем является система делегирования DNS-адресов, которая во многом зависит от функционирования одной компании в мире — американской корпорации Dyn. В докладе отмечается в что в прошлом году уже была подозрительная DDoS-атака на серверы Dyn, в результате чего "легли" сервисы PayPal, Twitter, Amazon, Netflix и др.

Собственно, лейтмотивом практически всех предложений такого рода является финансовый интерес профильной индустрии и её лоббистов в органах законодательной и исполнительной власти европейских стран. Так, для противодействия киберугрозам, к числу приоритетных из которых отнесены и "русские хакеры", предлагается нарастить финансирование — выделить 7,5 миллиона евро на создание трёх центров по кибербезопасности в Ирландии, Польше и на Кипре. Ещё 9,72 миллиона евро должно пойти на разработку национальных стратегий и плана реагирования на киберинциденты. Чуть меньше, всего порядка 55,6 тысячи евро, планируется выделить от каждой страны — члена Евросоюза на проведение общеевропейских тренировок по отражению кибератаки.

Самыми крупными, конечно же, являются вложения в обновление и замену сетевой инфраструктуры (и самыми выгодными для производителей соответствующего оборудования) — так, в частности, эксперты Европарламента предлагают выделить не менее 10 миллионов евро для создания физической инфраструктуры для обмена данными между странами — членами ЕС по вопросам кибератак, а также от одного до двух миллионов евро дополнительно на нужды Директората по вопросам информационной и сетевой безопасности ЕС и от 4,25 до 8,5 миллиона евро для административных нужд и найма дополнительного персонала для расширения спектра реагирования на кибератаки.

Следует отметить, что, создавая медийный шум вокруг гипотетических "хакерских взломов" структур, якобы связанных с российским правительством, западные правительственные аналитики совершенно не обращают внимания на конкретные факты подобного рода деятельности со стороны как раз таки американских спецслужб.

Так, в частности, WikiLeaks в рамках публикации очередной порции разоблачения американских разведслужб опубликовала недавно на своём сайте информацию, согласно которой ЦРУ при помощи специального вредоносного программного обеспечения маскировало антивирусную программу компании "Лаборатория Касперского" под вирус. Хотя именно обвинения российской IT-компании в сотрудничестве с российскими властями стало причиной фактически лишения её американского рынка и запрета на использование продукции в американском правительственном и оборонном секторах.

Однако не только ЦРУ, но и другие американские спецслужбы занимались масштабным проникновением в компьютеры по всему миру. Как отмечала американская пресса, в рамках глобальной спецоперации против педофилов ФБР взламывало компьютеры по всему миру, в том числе в России, Китае и Иране.

Взломы и незаконное проникновение происходили в рамках операции Pacifier ("Умиротворитель"), которая проводилась в 2015 году с целью пресечь деятельность "теневого" форума в криптосети Tor, на котором размещалась детская порнография. В рамках операции было взломано порядка восьми тысяч устройств в 120 странах мира. Однако, о каких именно государствах шла речь, до сих пор не сообщалось, фактически американские правительственные хакеры взламывали компьютеры в тех странах, хакеров из которых власти США сами обвиняют в несанкционированных проникновениях в свои компьютерные сети.

Примечательно, что даже руководство крупнейших иностранных и прежде всего американских соцсетей не видит признаков влияния "русских хакеров" на внутриполитическую ситуацию в странах ЕС и США. Вице-президент "Фейсбука" Никола Мендельсон заявила в эфире Sky News, что соцсеть не увидела в отделении Великобритании от ЕС "русского следа". Тем самым Мендельсон опровергла теории заговора, согласно которым Кремль использовал пропаганду в соцсетях, чтобы склонить британцев голосовать за выход из европейской коалиции.

На этом фоне палата представителей Конгресса США проголосовала в понедельник, 11 декабря, за законопроект, предполагающий создание в стране специализированного агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. Законопроект предусматривает, в частности, что новая правительственная структура будет сформирована путём реорганизации отдельных подразделений Министерства нацбезопасности США и будет находиться в его подчинении. Ключевой задачей ведомства должны стать "защита и улучшение безопасности и стабильного функционирования кибербезопасности США и коммуникаций в случае чрезвычайных ситуаций и критически важной инфраструктуры".

Как сообщал ранее Лайф, Национальный институт в поддержку демократии, финансируемый в соответствии со специальным актом Конгресса США, в рамках доклада о мерах, необходимых для сдерживания "агрессивных информационных атак на американскую демократию со стороны России", предложил увеличить финансирование программ обновления оборудования, используемого на выборах в США, выделив на эти цели сумму, превышающую один миллиард долларов.