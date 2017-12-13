Учитесь, господин Мутко! Как британцы скрыли 150 "нечистых" спортсменов

Итак, свершилось: наши спортсмены, стыдливо именуемые теперь "олимпийскими атлетами из России", едут-таки на Олимпиаду в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Теперь все эти споры о том, что на протяжении многих лет нам, получается, пафосно говорили про то, что атлеты "защищают цвета флага" — это просто низкопробное вранье. Про отстаивание национальных интересов нам тоже, получается, лукавили, коль скоро никаких национальных интересов, оказывается, в спорте нет, а есть спортсмены, "потратившие всю жизнь" на подготовку к олимпийскому старту, который у них нельзя отнимать. Но даже не это главное. Спортсменов действительно жаль.

Но вот чего ни я, ни многие, наверное, наши граждане никак не ожидали, так это позорного слива нашей спортивной бюрократии, которая откровенно провалила процесс купирования всего этого допингового нападения на отечественный спорт. Пока нас пинали какие-то откровенные хмыри из так называемой комиссии ВАДА и прочих международных структур, пока наши спортивные начальники корчили кислые мины и извинялись за всё на свете, практически под ногами валялось несколько откровенно позорных допинговых кейсов, напрямую затрагивающих наших "западных партнёров".

Речь идет о грандиозном скандале, разгоревшимся в Великобриьтании в прошлом году — в апреле 2016 года британская газета The Sunday Times опубликовала расследование о враче по имени Марк Бонар, который прописывал ритропоэтин, стероиды и гормон роста целой куче британских спортсменов, входивших в частности в национальные сборные по крикету, велогонкам, теннисистам, а также целому ряду футболистов, выступающих за клубы английской премьер-лиги. По данным издания речь шла по меньшей мере о 150 спортсменах.

Мало того, министр по делам СМИ, культуры и спорта Великобритании Джон Уиттингдейл поручил Британскому антидопинговому агентству начать расследование, причем, как писала "Санди Таймс", ведомство знало о действиях Бонара как минимум на протяжении двух предшествующих лет, но ничего не предпринимало.

В итоге "Дело Бонара" в разрезе спортивно-допинговых тем фактически спустили на тормозах, сам он все отверг, а клубы английской премьер-лиги выступили с опровержением — однако по странному стечению обстоятельств, летом 2016 года, Бонаром заинтересовались медицинские власти и признали виновным в "серьезных нарушениях" во время лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, лишили лицензии, а сам кейс утонул в глубинах постоянно обновляющейся новостной повестки.

А теперь объясните мне пожалуйста — наших спортсменов признают виновными уже даже не на основании доказательств, а по причине их отсутствия (мотивируя это тем, что "грязные" допинг-пробы подменены и являются результатом действий "опытных людей"), наш НОК и Минспорта даже не пытаются сопротивляться. Хотя есть просто крайне показательный кейс с Бонаром и 150 допиногованными им британскими спортсменами. Ни Мутко, ни его подчиненные не предприняли вообще ничего для того, чтобы раскрутить эту историю. Почему UKADA покрывала его столько лет? Такой размах допинга в британском спорте не повод ли отозвать лицензию у британского антидопингового агентства? А может копнуть глубже — нет ли связей каких-то между правительством Ее Величества и этими проводниками допинга в английской премьер-лиге и среди крикетистов и теннисистов?

Не было сделано ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО, чтобы раскрутить скандал в международном медийном пространстве. от Зеппельт снимал свои фильмы о российском допинге, с которых все и началось по заказу германской телерадиокомпании ARD. Ну сориентировали бы ту же RT покопать тему, найти свидетелей в Британии, которые наверняка были, можно было создать немалый медийный ажиотаж вокруг этой истории, которая тем или иным способом оказывала бы давление на общественное мнение и коррумпированных чиновников международного спорта.

Ну хорошо, можно сказать, что Виталий Валентинович и его команда не представляли себе в прошлом году всей серьезности положения (хотя после унижения на Рио-2016 было прекрасно видно к чему все идет). Окей, вот вам еще одна история — национальную сборную по плаванию Австралии заподозрили даже не в подмене проб, там в принципе непонятно где их допинг-пробы, они нарушили все требования ВАДА по правилам сдачи допингпроб. Эту историю освещала собственно сама австралийская пресса и ищется она на раз два, вот заметка в крупнейшей сиднейской газете The Sydney Morning Herald.

Итог истории заставляет истерически смеяться смешным смехом, приговаривая как мантру тезис о том, что русские должны "платить и каяться". Наказали одного пловца Томаса Фрейзера-Холмса, да и то, дали 12-месячную дисквалификацию. Гляньте вот тут он позирует в плавках и с доской для серфинга, отдыхает парень, уже меньше чем через год сможет также соревноваться как и раньше. Так вот, вопрос к Мутко и остальным — почему в отношении австралийской команды по плаванию мы не предпринимали никаких шагов по медийному раскрытию ситуации, ведь у австралийской олимпийской сборной есть существенный конфликт с китайцами, они их в допинге постоянно обвиняют — мы могли бы в рамках международной спортивной дипломатии конкретно так, со смаком ударить по этим англосаксонским шашням с допингом, при поддержке Китая.

Но в ответ опять будет тишина. Опять Виталий Валентинович будет говорить, что вопрос об отставке не важен, не назрел, и вообще, наслаждайтесь "нейтральным флагом" под которым видимо будут выступать безликие "нейтральные" спортсмены. Ну так может и чиновников наших от спорта тоже перевести в статус "нейтральных" и отправить рулить чем-нибудь "нейтральным", подальше от российского спорта?