Мэрия просит прокуратуру вынести предостережение Яшину за незаконный митинг

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции направил обращение на имя прокурора Москвы Владимира Чурикова с просьбой вынести председателю совета депутатов Красносельского района Москвы и известному оппозиционеру Илье Яшину официальное предостережение о недопустимости проведения незаконной массовой акции, именуемой Яшиным "День свободных выборов".

Следует отметить, что накануне Яшин, избранный по итогам осеннего единого дня голосования муниципальным депутатом по Красносельскому району, призвал своих сторонников приходить 24 декабря в Лермонтовский сквер на митинг, названный им "День свободных выборов". Идею практически тут же поддержал оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный, указав на то, что 24 декабря является также и годовщиной акции на проспекте Сахарова.

Как сообщают СМИ, в письме на имя столичного прокурора отмечается, что, по информации префектуры Центрального административного округа города Москвы, уведомление на проведение мероприятия под названием "День свободных выборов" не поступало и само проведение митинга не согласовывалось. В связи с этим департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы просит вынести Яшину официальное предостережение. Также столичные чиновники напомнили Яшину порядок проведения массовых мероприятий и необходимость их согласований в месячный срок, предшествующий акции.

Следует отметить, что Яшин и его соратники из числа оппозиционных членов Красносельского совета депутатов, внешне позиционируя своё мероприятие в качестве разъяснительного и культурно-массового, по факту не скрывают, что оно будет носить политический характер. Активное участие Навального в медийной раскрутке акции также свидетельствует в пользу этого утверждения. Акция наверняка будет использована оппозиционером для пропаганды своих идей, причём инициирование её проведения муниципальными депутатами позволит Навальному в случае организации провокации и конфликта с правоохранительными органами выступать в качестве третьей стороны без риска задержаний и административного ареста в преддверии новогодних праздников.