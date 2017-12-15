Москва под прицелом. Армейская разведка США набирает специалистов по России

На портале найма госслужащих Правительства США появилось размещённое Командованием по вопросам разведки и безопасности Армии США объявление о приёме на работу "специалистов по анализу разведанных". В должностных обязанностях набираемых аналитиков указано, что приоритетным направлением их работы будет "Россия и её ближайшее окружение", включая страны Кавказа и Центральной Азии. В обязанности будет входить "интенсивный анализ поступающей разведывательной информации, её оценка, подготовка аналитических докладов для руководства.

Также отмечается, что претенденты должны быть готовы к "длительным командировкам" в "зону исследования". При этом помимо собственно знания русского языка обязательным требованием является гражданство США и прохождение процедуры допуска к секретной информации по классу GG 7. Зарплата набираемым армейской разведкой аналитикам по России определена в интервале от 40,684 до 52,893 тысячи долларов (годовая) с возможностью дальнейшего роста. Следует отметить, что Командование по вопросам разведки и безопасности Армии США, в отличие от Разведывательного управления Министерства обороны США, не занимается общими и координационными вопросами, а специализируется на так называемых психологических операциях, информационном противостоянии, а также вопросах технической разведки и криптографии.

По сути командование является неким внутренним аналогом АНБ, только внутри структуры сухопутной компоненты Вооружённых сил США. Так, в состав командования входит, в частности, 780-я бригада военной разведки, которая занимается отражением кибератак на оборонную инфраструктуру и осуществлением кибернападения.

Имеется в составе командования и специфическая 300-я бригада военной разведки, которая специализируется на языковой поддержке войск и разведке с применением носителей того или иного языка. Рекрутинг специалистов по России именно в систему Командования по вопросам разведки и безопасности Армии США свидетельствует о том, что американским военным ведомством принято решение усилить этими специалистами войсковую и техническую разведку на постсоветском пространстве, в Восточной Европе и Центральной Азии.

Следует отметить, что признаки активизации американских военных в разведывательном противостоянии России наблюдались и ранее. Так, в частности, в докладе Института современной войны при военной академии Вест-Пойнт, которая входит в структуру Министерства обороны США, отмечалось, что Соединённые Штаты проигрывают информационную войну, имея при этом подавляющее превосходство на военном, дипломатическом, экономическом и технологическом поле. Это происходит, по мнению аналитиков Пентагона, по причине того, что разные правительственные структуры действуют в целом разрозненно и им недостаёт общего координирующего центра для противостояния России.

В американских вооружённых силах уже имеются специальные подразделения по ведению "информационных операций", однако их использование юридически закреплено только в ситуации военного противостояния и незаконно в формально невоенных целях. Аналитики Пентагона указывали тогда на то, что в Государственном департаменте уже функционирует так называемый Центр глобального участия, который должен заниматься борьбой с дезинформацией России, однако он не очень эффективно координирует другие ведомства по причине "отсутствия общеправительственного подхода" к распространению американской точки зрения в мире.

При этом в подписанном накануне президентом Трампом законопроекте о бюджете Министерства обороны США на 2018 год содержатся статьи о выделении финансовых средств на "противодействие" России в Европе, общая сумма которых составляет около 4,6 миллиарда долларов. Таким образом США намерены помочь своим союзникам по НАТО усилить военный потенциал Соединённых Штатов в Европе. Американские власти, предположительно, планируют потратить 100 миллионов долларов на повышение обороноспособности Прибалтики и 350 миллионов — на Украину.

Примечательно, что усиленное комплектование американской военной разведки кадрами, специализирующимися по России, отражает нарастающий тренд на передачу функций по "сдерживанию" Москвы и противостоянию "гибридным угрозам" от условно гражданских разведслужб вроде Центрального разведывательного управления и Госдепартамента к военным структурам, которые заточены на психологическую обработку и техническое проникновение в информационную инфраструктуру ключевого геополитического противника Соединённых Штатов в лице России.