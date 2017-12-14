Владимир Путин определил приоритеты на выборный год

Илья УховИУ

Владимир Путин определил приоритеты на выборный год

Фото: © Администрация Президента России

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Завершившаяся большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, несмотря на рекордное количество аккредитовавшихся журналистов, рекордов по длительности не побила (3 часа 50 минут). Вместе с тем при стандартном для подобного рода мероприятий обилии вопросов по региональной, местной и даже сугубо локальной тематике президент смог обозначить ключевые внутриполитические константы своей будущей избирательной кампании и позиционирование в предвыборный год.

Экономический блок ответов на вопросы был точно так же вписан в будущую электоральную повестку и в целом был призван показать — и не без веских объективных оснований, что Путин идёт на выборы как единственный кандидат, который смог на деле доказать и реализовать в непростых внешнеполитических условиях основные положения своей программы предыдущего президентского срока.

Безусловно, основным вопросом предстоящей кампании стал механизм выдвижения Владимира Путина. Все предшествующие месяцы в политологическом и экспертном сообществе ломались копья и шли активные споры относительно субъекта выдвижения. И если в прошлые годы таковыми становились и Общероссийский народный фронт, и "Единая Россия", то теперь президент принял решение идти самовыдвиженцем. Безусловно, что и единороссы, и ОНФ, и прочие общественные и политические организации его поддержат, но важно понимание того, что руководство страны решило не связывать себя с конкретными политическими структурами, пусть даже и обладающими парламентским большинством, во многом из-за того, что они не реализовали в полной мере собственный политический потенциал и стали заложниками негативной повестки, особенно в регионах, где "Единая Россия" и тем более местные штабы ОНФ, по сути, давно стали политическими придатками администраций и стали ассоциироваться у людей со всеми их провалами и ошибками. Президент Путин будет выдвигаться как кандидат от народа и получать свой мандат доверия непосредственно от людей, не позволяя партийной бюрократии подчеркнуть в такой масштабной электоральной кампании, как президентская, какую-то незаслуженную легитимность.

С другой стороны, крайне важным тезисом, который также прозвучал в ходе пресс-конференции президента, стали положения, касающиеся состояния оппозиционного поля в стране. А состояние это удручающее, и связано оно в первую очередь с нежеланием и неготовностью лидеров оппозиции, в частности, её так называемой несистемной части, предложить обществу позитивную повестку, а не митинговые критиканские тезисы. Проблемы с оппозицией в России наиболее наглядно отражаются во всей истории с так называемым "выдвижением" оппозиционера Алексея Навального на предстоящих в 2018 году президентских выборах, вопрос о котором был задан ещё одним "кандидатом" — Ксенией Собчак. Владимир Путин довольно верно подметил тот факт, что политическая платформа Навального крайне напоминает метания беглого украинского политика грузинского происхождения Михаила Саакашвили.

<p>Фото: © REUTERS/Serhii Nuzhnenko</p>

Это вообще довольно примечательная характеристика, данная президентом Навальному, и говорит она на самом деле об одном — Навальный воспринимается серьёзными политиками только и исключительно в контексте какого-то политического балагана и некоего антуража, пусть и внешне неприятного и даже в некоторых ситуациях не вполне безопасного для страны (недаром президент сослался на печальный опыт соседней Украины и 90-х годов прошлого столетия).

Навальный является рудиментом, своеобразным атавизмом той митинговой и ориентированной на наших геополитических противников системы, при которой политика ложно воспринималась как публичное популистское в своей основе действо, а программы кандидатов могли быть наполнены какими угодно пожеланиями и декларациями. И именно это роднит Навального с его предложениями раздать всем по 25 тысяч рублей и посадить всех коррупционеров с практически идентичным либерал-популистом Саакашвили, который даже успел реально поуправлять государством, доведя его до военного поражения в августовской войне 2008 года и торжества коррупции.

Следует отметить, что ещё в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина многие аналитики и журналисты предполагали, что существенная её часть будет посвящена международной проблематике — однако итог оказался прямо противоположным. Путин, конечно, комментировал и отвечал на вопросы западных журналистов. И по поводу набившей оскомину истории с взаимодействием с Трампом в предвыборный период, и по поводу проблематики международных договоров по безопасности (типа СНВ-3 или трещащего сейчас с подачи американцев по швам Договора об РСМД), но всем наблюдателям было очевидно, что из-за обостряющейся на Западе русофобии и нарастания конфронтационной риторики никакой почвы для продвижения вперёд нет. Россия (устами президента Путина) вновь озвучила свои и так давно известные позиции относительно полной несостоятельности всех обвинений о вмешательстве России во внутриполитические процессы в США и желания работать вместе по интересующим нас вопросам: типа борьбы с терроризмом, нераспространением ОМП или борьбы с наркотрафиком.

Вот только российско-американские отношения находятся в стратегическом тупике. С Россией продолжают разговаривать языком ультиматумов и требований, и отчётливо видно, что Путин не видит большого смысла в ещё более подробном разъяснении нашей позиции. Эту позицию попросту никто не слышит, а западные средства массовой информации продолжают задавать вопросы в духе шпиономании. Таким образом, несмотря на постоянно транслируемые либеральными СМИ тезисы о том, что Кремль якобы сделал ставку на запугивание населения внешней угрозой, избирательная кампания Путина будет строиться исходя из внутриполитической проблематики и продвижения образа будущего России, в котором ключевое место будет отведено научно-технологическому и инфраструктурному развитию.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;</p>

Президент недаром несколько раз подчёркивал, что экономика страны растёт, ВВП поднялся на 1,6%, промышленное производство также выросло на 1,6%. В стране идёт расчистка и санация банковского сектора — при имеющихся претензиях к работе ЦБ, высказанных в том числе и журналистами на пресс-конференции, Путин дал понять, что доверяет руководству Центробанка. Тем более что понижающаяся ключевая ставка и рекордно низкая инфляция делают возможным рост и другого показателя, на котором акцентировал внимание президент. Инвестиции в основной капитал выросли на 4,2% — то есть в два раза больше по сравнению с ростом ВВП и промпроизводства, что невозможно без привлечения дешёвых заёмных денег бизнесом. Падает и доля нефтегазовых доходов в общем бюджетном "пироге", что во многом позволяет более стабильно планировать расходы бюджета на будущее.

Очевидно, что экономической повесткой, фундаментом следующего президентского срока Путина станет развитие внутреннего потребления и рынка страны, о чём сам Путин также сказал в ходе пресс-конференции. В стране будут реализовываться масштабные промышленные и сырьевые проекты, развиваться логистика — и это, безусловно, потянет за собой и рост доходов граждан. Это крайне важный, даже критический вопрос, поскольку в стране имеются большие перекосы в развитии регионов. Недаром часть вопросов была так или иначе связана с проблематикой федерализма и неравномерностью развития.

Путин чётко дал понять, что бюджетные проблемы дотационных регионов будут решаться с помощью федерального центра, а перекосы в реформировании систем здравоохранения и образования, которые сейчас крайне затрудняют жизнь жителям, в частности, сельской местности, будут постепенно исправляться.

Владимир Путин сделал в ходе пресс-конференции довольно примечательное заявление, и касалось оно вопроса о так называемом "ручном управлении" — проще говоря, о практике, когда первое лицо государства занимается решением каких-то локальных проблем, "вкручивает лампочки в подъезде", условно говоря. Президент довольно точно указал на реальную необходимость обратной связи с обществом, "прямых линий" и пресс-конференций. Невозможно объять необъятное, однако такого рода конкретные вопросы позволяют почувствовать пульс страны и понять общественные настроения и ситуацию на местах. Во многом из таких, казалось бы, маленьких, несущественных вопросов выросли впоследствии целые государственные программы — по типу сохранения Байкала, экологической проблематики (в том числе и на Севере, и в Заполярье), или программы поддержки семьи, материнства и детства.

<p>Фото: ©РИА Новости</p>

И такого рода погружение в проблемы страны — признак куда как более профессионального и качественного подхода как к собственному избирателю, так и к управлению такой сложной страной, как Россия. Никакие популистские призывы — поднять всем минимальную зарплату в 3,5 раза (откуда деньги на это и как быть с последующей инфляцией?), победить коррупцию (кто победит коррупцию в среде ведомств, призванных её искоренять?) или сделать ипотеку под 2% (что станет с ключевой ставкой ЦБ, системой госдолга, как будет функционировать строительная сфера?) — не способны подменить собой крайне сложную и комплексную работу по согласованию гигантского объёма межведомственных интересов в выстраивании единой стратегии и создании институтов. Путин вновь обозначил приоритетом своей политико-экономической платформы именно построение институтов, чтобы не нужно было в ручном режиме вмешиваться в сотни и тысячи мелких дел на местах и давать обществу, госаппарату и бизнесу верные сигналы относительно целей и задач экономического, технологического и политического развития страны. И не только до 2024 года — но и на десятилетия вперёд.

Автор:
Илья Ухов
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Илья Ухов
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