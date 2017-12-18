Волонтёр Навального обвинил его в организации рассылок с "умерших" аккаунтов

Волонтёр московского "избирательного штаба" оппозиционера Алексея Навального Павел Чибисов опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост, в котором рассказал о нравах, царящих, по словам активиста, в отношениях между руководством так называемой избирательной кампании Навального и рядовыми сотрудниками. По словам Чибисова, он увидел "всеобщий обман, надменность руководства и имитацию работы". Также Чибисов фактически обвинил Навального и его окружение в организации спамерской атаки в соцсетях с аккаунтов умерших людей якобы в поддержку действующего президента России Владимира Путина, которую ряд СМИ приписали "Молодой гвардии Единой России".

— Я окончательно понял, что избирательная кампания — полный лохотрон. Многие знают, что Навальному необходимо для выдвижения собрать 300 000 подписей, но в Москве было собрано всего лишь (13 000 !!!). При этом я и многие другие волонтёры записались в сборщики подписей в московском штабе. Времени остаётся все меньше, а сборщиков до сих пор не задействовали. Вот как это понимать? Деньги с людей собираются, а кандидат на самом деле прекрасно знает, что уже ничего не получится, и просто тянет время. Всё это похоже на тотальный отмыв денег. Извините, но такого президента мне не нужно.

В конце своей публикации Чибисов прикрепил "отчёт по отработке вчерашней резонансной темы по "умершим" аккаунтам, в котором, в частности, указывается на то, что в сообщениях якобы "в поддержку Путина" намеренно использовалась графика из официальных сообществ МГЕР во "ВКонтакте".

В документе, который обнародовал волонтёр Навального Павел Чибисов, отмечается, что "для проведения широкой компании была закуплена сетка с мёртвыми аккаунтами, которую раскручивали "наши" люди". Также указывается на тот факт, что для раскрутки истории с агитацией за Владимира Путина с "умерших" аккаунтов в соцсетях были специально созданы телеграм-каналы (такие, к примеру, как "Медведица Маша"), а также задействовались региональные активисты и сторонники Навального, через которых тема раскручивалась в социальных сетях и подавалась в федеральных СМИ.