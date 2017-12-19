Молдавия под "катком" США: отзыв посла — лишь начало эскалации

Произошедший накануне отзыв молдавским правительством посла Молдавии в России Андрея Негуцы наложился на общее резкое охлаждение российско-молдавских отношений. Ситуация усугубляется активным вмешательством западных кураторов молдавского правительства во внутреннюю политику.

Как следует из данных портала государственных грантов Правительства США, накануне Госдепартамент США разместил тендер на организацию и проведение в Молдавии специализированной программы по "поддержке независимых средств массовой информации". Целями программы является поддержка независимой редакционной политики молдавских СМИ, плюрализма мнений, а также развитие новых креативных форматов вещания. Как следует из тендерной документации, будут поддерживаться так называемые независимые средства массовой информации, способные освещать с различных позиций политические и экономические проблемы молдавского общества.

Примечательно, что особая роль в рамках грантовой программы Госдепа отводится подготовке журналистов на местном и региональном уровне, при этом упор будет делаться на формирование "следующего поколения молдавских журналистов". Интересно, что в данный момент размеры финансирования Госдепом специально не оговорены и их определение отнесено на следующий, 2018 финансовый год — тогда же будет организована и специализированная экспертная группа, которая отберёт проекты-победители.

Однако и это ещё не всё. Так, в начале декабря Госдепартамент анонсировал запуск программы грантов для молдавских некоммерческих организаций, которые будут выделяться непосредственно для целей воздействия на общественное мнение и изменения внутриполитической ситуации в стране. Так, финансироваться будут проекты, направленные на "восстановление уверенности в европейском пути Молдовы", "поддержку единой и безопасной Молдовы и снижение рисков со стороны территорий, неподконтрольных государству", что является прямой отсылкой к молдавско-приднестровскому конфликту. Размер грантов для молдавских НКО должен составить от 1 до 25 тыс. долларов на каждый проект, а все проекты должны быть рассчитаны на 12 месяцев и начаться 1 марта 2018 года.

Агентство США по международному развитию опубликовало на портале грантов заявку на тендер, нацеленный на укрепление "местных сообществ" в Молдавии, при этом заниматься отбором будет их офис в Киеве. В описании программы отмечается, что она рассчитана на пять лет и призвана укрепить "местные органы власти в Молдавии". Программа, как сказано в описании, будет являться ключевым видом деятельности USAID в Молдавии на ближайшие годы, а поддержка будет предоставляться порядка 100 муниципалитетам и "местным сообществам" (посёлкам, сёлам и так далее). В рамках проекта поставлены цели "вовлечения местных жителей в дела управления", а также "поддержка децентрализации".

Одним из ключевых направлений будущей программы американского государственного агентства USAID в Молдавии станет повышение, как сказано в описании тендера, "финансовой независимости местных сообществ и генерирование дохода на местах". Благая внешне цель при этом тесно увязывается с продвигаемой Евросоюзом в стране децентрализацией. Однако передача властных полномочий на места, при фактически отсутствующей в государстве эффективной экономической модели и закрытых рынках сбыта местной сельскохозяйственной продукции (в ЕС она, при всей внешней поддержке Молдавии, не проходит по квотам, а в Россию не попадает из-за враждебного курса кишинёвского правительства), будет означать их тотальную зависимость от иностранных доноров, что, собственно, и демонстрирует заявленная программа Агентства США по международному развитию.

Как отмечают эксперты, нынешние недружественные шаги кишинёвского правительства в адрес России вызваны желанием их европейских и американских кураторов поднять градус противостояния в преддверии новой санкционной волны. Россия имеет в Приднестровье собственный воинский контингент, выполняющий с одной стороны миротворческие функции, а с другой — задачи по охране оставшихся с советских времён гигантских арсеналов 14-й гвардейской общевойсковой армии. Оперативная группа российских войск в Приднестровье находится в полном окружении, не имея возможности пополнения личным составом кроме как через молдавскую территорию, что стало особенно актуальным после государственного переворота на Украине и запрета сухопутного транзита через её территорию в непризнанную ПМР.

Приход к власти в Молдавии президента Додона воспринимался многими в российском экспертном сообществе крайне оптимистично, хотя последние события и, в частности, отзыв посла Негуцы наглядно демонстрируют крайнюю ограниченность его полномочий и возможностей влиять на внешнеполитическую линию формально возглавляемой им страны. Антироссийски настроенное кишинёвское правительство стало также инициатором запрета российским СМИ на работу в Молдавии — всё это, очевидно, звенья одной цепи. Помимо военно-стратегического значения Молдавия играет довольно существенную роль в нелегальных финансовых схемах по выводу капитала из России.

Как сообщали российские СМИ в начале года, через молдавские банки и финансовые посреднические фирмы из России вывели больше 700 миллиардов рублей, которые затем растворились на счетах офшорных компаний по всему миру. Очевидно, что, с учётом обостряющейся на Западе антироссийской истерии, новые выпады официального Кишинёва против России, а также финансовая накачка лояльных НКО внутри Молдавии призваны обеспечить резкое усиление конфронтации вокруг Приднестровья и вытеснение оставшихся российских интересов и пророссийских сил на обочину политической жизни в стране.