Нацики и школьники. Jesuismaidan рассказал, кто поддерживает Навального

Проект Jesuismaidan, публикующий на своём портале фотографии участников массовых мероприятий Алексея Навального, подвёл итоги работы за прошедший год. Идентификация участников несанкционированных акций Навального была проведена в 30 городах и регионах страны. Наибольшее количество участников оппозиционных массовых мероприятий было опознано в Хабаровске — 96 человек, Смоленске — 80 человек и Архангельске — 75 человек.

Значительную часть распознанных проектом Jesuismaidan участников несанкционированных митингов составляют школьники и в целом учащиеся. Таким образом, уже устоявшийся в социальных сетях образ "школьников Навального" получает фактическое подтверждение. Вот, в частности, опознанный по фотографии с митинга с помощью алгоритмов FindFace Георгий К. из Северодвинска, если просмотреть его фотографии в профиле, можно без труда найти фото, сделанные, к примеру в октябре, где юноша запечатлён в школьном классе. Стоит отметить, что стена профиля подростка во "ВКонтакте" заполнена перепостами групп в поддержку Навального. Вот тот самый класс и парта с Георгием.

А вот ещё один идентифицированный проектом Jesuismaidan школьник — Денис К. из Архангельска. У молодого человека в профиле указан год рождения — 2001-й. Оттуда же, из Архангельска, и ещё одна школьница, чьё присутствие на митинге Навального выявил проект Jesuismaidan, — Юлия З., которая, судя по её профилю, обучается в местной школе.

Собственно говоря, школьники массово приходили на митинги, организованные Навальным и в других регионах. Вот, к примеру, опознанные с помощью Jesuismaidan 15-летняя Тома Г. из Челябинска, 15-летний Данил Г. из Омска или Ксения С. из Перми, обучающаяся в лицее № 2 при ПГУ.

При этом, как отмечается на сайте Jesuismaidan, благодаря эффективной работе по поиску и идентификации участников протестных акций проект получит новое оборудование.

— За своё хорошее поведение мы рассчитывали получить от Деда Мороза достойный подарок, и он нас услышал! К 24 декабря 2017 года мы получаем суперсовременное оборудование для создания гигарам, которое будет в этот же день использовано на массовых мероприятиях в Москве. Для тех, кто забыл, что такое гигарама: именно благодаря ей мы находили вас на митингах 12 июня.

Следует отметить, что благодаря проекту Jesuismaidan на акциях оппозиционера Алексея Навального были обнаружены многочисленные сторонники националистических движений, принимавшие активное участие в несанкционированном митинге 12 июня.

Как уже ранее сообщал Лайф, в ходе октябрьской волны несанкционированных массовых акций, организованных по призыву оппозиционера Алексея Навального, участникам были выписаны штрафы на общую сумму 857 тысяч рублей. Всего же на нарушителей было составлено 173 административных протокола.

С применением новых технологий распознавания лиц, в том числе и упомянутых выше гигарам, то есть аппаратуры для сверхчёткой фиксации изображения с недоступным обычному фотоаппарату разрешением, ни о какой "приватности" и анонимности на массовых несанкционированных мероприятиях оппозиции говорить уже не приходится. Сами же руководители несистемных политических сил, призывая школьников и в целом несовершеннолетних приходить на собственные митинги, по сути, подставляют их не только под дубинки ОМОНа и Росгвардии, но и под объективы средств объективной фиксации, со всеми последующими негативными правовыми последствиями — как по месту учёбы, так и в дальнейшей жизни, при устройстве на работу в органы государственной власти или правоохранительные структуры.