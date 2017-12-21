"Атлантический совет" нанимает антироссийских журналистов из Bellingcat

Американский аналитический центр Atlantic Council, тесно связанный и финансирующийся Госдепом и Министерством обороны США, а также взаимодействующий с российскими оппозиционными активистами, нанял основателя Bellingcat Элиота Хиггинса для публикации критических материалов в адрес России. Atlantic Council является одним из основных идеологических центров НАТО, получающим финансовую помощь от Госдепа и Минобороны США (за последние три года объём полученных средств составил 844 340 долларов).

Наибольшее финансирование Atlantic Council получал в виде грантов по линии Госдепартамента и Минобороны США, — вот, к примеру, сведения о полученных грантах и контрактах за период 2014–2017 годов.

При этом общий бюджет организации в 2016 году составил 25 406 310 долларов.

Atlantic Council в рамках противодействия российской "гибридной угрозе" запустил проект Digital Forensic Research Lab, работа которого главным образом заключается в публикации критических материалов в адрес политики РФ по отношению к Украине и на Ближнем Востоке. Речь идёт, в частности, о таких докладах, как "Скрываясь на равнине: война Путина в Украине", "Разрушение Алеппо", "Отвлекайте, обманывайте, уничтожайте".

В данном проекте также задействован создатель портала и одноимённого журналистского сообщества Bellingcat Элиот Хиггинс. Элиот Хиггинс получил мировую известность в 2014 году за серию материалов об использовании систем вооружений в Сирии, а также расследовании катастрофы малазийского Боинга, в которой проект обвинил российских военнослужащих. При этом Atlantic Council тесно сотрудничает с российскими оппозиционными деятелями, занимающимися консультированием Госдепа в преддверии подготовки нового санкционного пакета (в частности, с Сергеем Алексашенко).

Помимо основателя Bellingcat Элиота Хиггинса в команду проекта входит Наз Дуракоглу, работавшая ранее в качестве старшего советника помощника секретаря по европейским и евразийским делам в Государственном департаменте США. На этом посту она руководила стратегическими сообщениями в Европе и Евразии, руководила законодательными усилиями Бюро и помогала осуществлять политику США в Европе и Евразии. Также работала на Капитолийском холме в качестве директора по персоналу для Комитета по иностранным делам Палаты представителей по Европе и Евразии и Комитета по терроризму, нераспространению и торговле.

Следует отметить, что Министерство обороны Соединённых Штатов в рамках подведения итогов тендеров на проведение исследований, касающихся угрозы гибридной войны со стороны России и тактики российских вооружённых сил в подобных гибридных конфликтах, в качестве одного подрядчиков определило именно "Атлантический совет". В рамках контракта будут исследованы такие вопросы, как будущее военно-морских операций. Так, в частности, в описании контрактных обязательств отмечается, что в связи с развитием дальнобойных ракетных противокорабельных систем американский флот стал куда более уязвим на океанских просторах, а линии коммуникаций могут оказаться под ударом новых "изощрённых средств нападения" вероятных противников, к числу которых относится в первую очередь Россия.

Атлантический совет в том числе выпускает совместные доклады с Институтом свободной России, в руководство которого, в частности, входит бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута, а также известный оппозиционный экономист Владислав Иноземцев. Интерес к изучению российских вооружённых сил воплощается затем западными аналитическими центрами в конкретные рекомендации, которые ложатся на стол членам профильных комитетов Конгресса США, делающих на их основании в том числе и определённые политические шаги.

"Атлантический совет" специализируется на аналитике, которая обосновывает необходимость введения новых санкционных пакетов, а также расширение военного присутствия Североатлантического альянса на западных рубежах России. Atlantic Council, в частности, предлагал создать специализированный информационный "Восточный хаб" (межгосударственный разведывательно-аналитический центр) с включением в его состав экспертов и аналитиков из всех стран НАТО, а также привлечение к его работе Европейского центра анализа разведывательных данных. Также в рамках будущего антироссийского "Восточного хаба" вашингтонские эксперты хотят отслеживать экономическую и политическую активность России в Центральной и Восточной Европе и предпринимать скоординированные шаги по максимальному выводу в публичное поле реализуемых Россией планов, которые по умолчанию предполагают наличие негативной и "подрывной" подоплёки.

Тема борьбы с российской "угрозой в информационной сфере" также не могла быть обойдена, и в рамках борьбы с "кремлёвской пропагандой" предлагается принять для европейских СМИ специальный "код информационного поведения", в рамках которого они бы взяли на себя обязательства не публиковать сведения, способные служить целям российского информационного вмешательства в выборные и политические процессы.