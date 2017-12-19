Общественная палата Москвы предложила Яшину перенести акцию на проспект Сахарова

В ходе состоявшегося сегодня заседания Общественной палаты Москвы председателю Красносельского районного Собрания депутатов, оппозиционеру Илье Яшину было предложено перенести так называемый "День свободных выборов" 24 декабря на проспект Сахарова и организовать его не в формате "районного праздника", а как митинг, требующий согласования в соответствии с действующим законодательством.

По сообщениям СМИ, большинство участников встречи пришли к выводу о том, что Красносельский районный Совет депутатов города Москвы намеренно подменяет понятия "праздник" и "политический митинг". По мнению членов столичной Общественной палаты, в случае, если граждане придут на фактически политический митинг, это может дискредитировать саму идею районных праздников, организуемых муниципалитетами. Также у общественников вызвала опасение возможная давка, а также нарушения закона и задержания людей.

В итоге ряд членов московской Общественной палаты и, в частности, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предложили перенести митинг на проспект Сахарова. Ранее о желании согласовать с мэрией митинг именно на проспекте Сахарова заявлял также и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, что вызвало в протестной среде шквал обвинений последнего в предательстве оппозиционных интересов.