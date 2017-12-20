Как бараны на заклании, или Стратегия мелкого пакостничества

Под конец года — особенно года, предшествующего президентской избирательной кампании, в которую наша политическая реальность уже начала плавно перетекать, — ну просто не могли о себе не заявить столичные оппозиционеры, которые, получив минимальную власть в виде большинства в ряде муниципальных советов Москвы, решили, видимо, что поймали Бога за бороду, и принялись с порога нарушать федеральные и городские законы. Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин призывает своих сторонников приходить на так называемый "День свободных выборов", который, по мнению политика, можно проводить без всяких согласований в формате некоего "районного праздника". Проблема, правда, состоит в том, что само право, данное муниципальным собраниям столицы проводить те или иные мероприятия местного значения, по своему смыслу противоречит публичной политической направленности акции, задуманной Яшиным — и стоящим за ним Навальным.

Навальный не только публично продвигает эту несанкционированную акцию, но ещё и совершенно наглым образом зазывает своих сторонников приходить на неё, подставляя их под дубинки ОМОНа, сам при этом ничем не рискуя. Основатель ФБК накануне заявил на своём канале на Youtube, что присутствовать на мероприятии Яшина он не будет, чтоб "не давать повода властям его задерживать" в преддверии подачи документов в ЦИК. Навальный и Яшин, выступающий в данном случае инструментом первого, прекрасно понимают, что никто регистрировать Навального кандидатом на президентских выборах не будет. Все эти сборы инициативных групп граждан, подписи и прочий антураж — всё это попросту балаган. А вот людям, которых Навальный с Яшиным опять впутывают в противозаконную какую-то историю с несанкционированным митингом, думаю, будет вовсе не смешно.

Вся стратегия команды Навального после очевидного уже даже для его сторонников провала регистрационной кампании (с самого начала обречённой на неудачу, конечно же), теперь, видимо, будет заключаться в организации максимально возможных по медийному охвату и количеству участников провокаций с массовыми задержаниями, солированием Навального в качестве спикера на них и создании атмосферы нервозности в преддверии ключевого события завершающегося большого федерального электорального цикла. Я бы назвал это стратегией мелкого пакостничества профессиональных политических проходимцев.

Самое интересное, что Дмитрий Гудков, как бы к нему ни относились, поступил в ситуации с планируемыми митингами 24 декабря поначалу более пристойно и благоразумно. Он предложил — и часть оппозиционной тусовки это предложение даже поддержала — перенести и согласовать митинг с мэрией на проспекте Сахарова. То же предложение озвучила и общественная палата Москвы. Однако в итоге он также отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова, окончательно переведя весь процесс в нужное Навальному и Яшину русло организованной провокации. Логика отказа от согласованного митинга понятна: там не создашь толчею, площадь большая (в отличие от Лермонтовского сквера), и там явно будет видна просадка по численности. Потому оппозиция и решила идти на противозаконный вариант.