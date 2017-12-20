Пользователи соцсетей заметили сходство логотипов Навального и Саакашвили

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Пользователи соцсетей заметили сходство логотипов Навального и Саакашвили

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Фото: © РИА Новости / Стрингер / Максим Блинов

Пользователи социальных сетей сегодня начали активно обсуждать визуальное сходство атрибутики и логотипов, используемых российским оппозиционером Алексеем Навальным и экс-президентом Грузии — организатором киевского "Михомайдана" Михаилом Саакашвили. В соцсетях пишут о том, что у Госдепа, видимо, закончились деньги, указывая на сходство дизайна логотипов на массовых акциях сторонников Навального и Саакашвили.

Напомним, ранее в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Михаилом Саакашвили и отметил, что российский народ не потерпит радикализма. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки Ксении Собчак о несменяемости власти в России.

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