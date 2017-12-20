Пользователи соцсетей заметили сходство логотипов Навального и Саакашвили

Пользователи социальных сетей сегодня начали активно обсуждать визуальное сходство атрибутики и логотипов, используемых российским оппозиционером Алексеем Навальным и экс-президентом Грузии — организатором киевского "Михомайдана" Михаилом Саакашвили. В соцсетях пишут о том, что у Госдепа, видимо, закончились деньги, указывая на сходство дизайна логотипов на массовых акциях сторонников Навального и Саакашвили.

Когда Госдеп забыл сменить методичку pic.twitter.com/k6T0PniZDG — Актуальная Политика (@Current_policy) 20 декабря 2017 г.

Таких вот стран, по мнению США нуждающихся в кровавой гражданской войне, в мире много, а методичка у Госдепа всего одна. pic.twitter.com/C3uU22B5nG — Филипп Масловский (@soulstray) 20 декабря 2017 г.

Напомним, ранее в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Михаилом Саакашвили и отметил, что российский народ не потерпит радикализма. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки Ксении Собчак о несменяемости власти в России.