Британские парламентарии отругали "Твиттер" и "Фейсбук" за русских

На завтра, 21 декабря, в британской Палате общин назначены парламентские дебаты по вопросу вмешательства России во внутриполитические дела Великобритании. В преддверии дебатов Палата общин выпустила специальный доклад о возможных механизмах вмешательства России, фокусируясь в первую очередь на различных аспектах "гибридной войны" и "информационного противостояния". В докладе отмечается, что в настоящее время Комитет по безопасности и разведке Палаты общин ведёт расследование по поводу "российского вмешательства" и сконцентрирован на анализе 13 тысяч аккаунтов "Твиттер"-ботов, которые были активны в ходе кампании референдума по Брекситу в прошлом году. Также отмечается, что исследователи из Эдинбургского университета подсчитали, что из 2752 тысячи заблокированных "Твиттером" акаунтов 419 имели российское происхождение и пытались воздействовать на волеизъявление британцев.

При этом Комитет по культуре, спорту и средствам массовой информации Палаты общин направил в "Фейсбук", "Твиттер" и "Гугл" официальные запросы. Интересно, что в официальном ответе "Твиттера", приложенном к докладу и датированном 13 декабря 2017 года, отмечается, что "Твиттер" может указать только на аккаунт RT, который из всей суммы, потраченной на рекламу во всём "Твиттере" в размере $469,9 тысячи долларов, на рекламу, направленную на британских пользователей, потратил лишь $44,6 тысячи долларов, из которых на продвижение твитов по Брекситу было выделено чуть больше $1 тыс.

Примечательно, что член Палаты общин Демиан Коллинз написал на имя гендиректора "Твиттера" ответное письмо, в котором указал на "неадекватность" ответа "Твиттера" и наличие якобы всего 493 аккаунтов, подконтрольных России, которые занимались пропагандой в предверии Брексита. Аналогично "Фейсбук" в своём письме, которое приводится в докладе, представил данные о 470 аккаунтах, предположительно связанных с Россией, которые разместили порядка 200 постов, связанных с Брекситом, а потрачено на продвижение было порядка 57 рублей. Ответ "Фейсбука" также вызвал неудовольствие комитета по безопасности и разведке, его оценили как "неубедительный и неполный", а также не учитывающий "сложных механизмов воздействия российских гибридных инструментов в информационном поле", и потребовали представить новые данные к 18 января 2018 года.

В отличие от Соединённых Штатов, антироссийская истерия в разрезе обвинений во вмешательстве во внутриполитические процессы в Великобритании началась не сразу, однако постепенно также набирает обороты, как и увеличение финансирования различных антироссийских пропагандистских программ и расширение вещания на Россию британских государственных СМИ. Так, к примеру, фонд "Джон Смит Траст", финансируемый Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, запустил программу подготовки "будущих лидеров" по программе Wider Europe (букв. "Широкая Европа") на 2018 год. Целью программы заявлена "подготовка будущих лидеров гражданского общества с упором на обучение эффективному управлению, социальной справедливости и верховенству права". Отмечается, что участники будут отобраны в России, им оплатят перелёт, четырёхнедельное проживание и "интенсивное обучение" в Великобритании, включая конференции, воркшопы, встречи с британскими политическими деятелями и представителями гражданского общества.

"Российское направление" пропаганды становится приоритетным для британских государственных СМИ. Подразделение ВВС по глобальному вещанию (BBC World Service) получило грант от МИД Великобритании в размере почти 289 миллионов фунтов. Следует отметить, что 34 миллиона фунтов уже были перечислены для финансирования вещания и производства видеоконтента на 2016–2017 годы — в дополнение к 246 миллионам финансирования на тот же период. Как следует из ежегодного отчёта за 2016–2017 годы, опубликованного британской телерадиовещательной корпорацией, ещё по 85 миллионов фунтов будет перечисляться в последующие финансовые периоды до 2020 года.

Парламентские слушания по "вмешательству России" в британскую политику, который пройдут 21 декабря 2017 года, призваны "раскрутить" и актуализировать в медийном поле антироссийскую проблематику — причём используя практически идентичную американским сенатским "расследованиям" аргументацию о невиданном финансировании "пророссийских" ботов и троллей в "Фейсбуке", "Твиттере" и на сервисах корпорации Google. Однако данные, представленные самими IT-гигантами, опровергают эти инсинуации, что вызывает ответное раздражение британских парламентариев.