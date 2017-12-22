Навальный использовал разницу в курсе биткоина для сокрытия миллионов рублей

"Предвыборный штаб" оппозиционера и общественного деятеля Алексея Навального вводит своих сторонников в заблуждение относительно собираемых средств через систему онлайн-пожертвований с применением популярной сейчас криптовалюты биткоин. Лайф проанализировал транзакции по нескольким кошелькам штаба Навального и сопоставил их с официальной отчётностью о финансировании "кампании" и выяснил, что расхождения между заявленными официально цифрами и фактическим выводом средств из биткоин-кошельков Навального составляют даже по минимальному курсу от 1,3 до 4,8 миллиона рублей.

Следует отметить, что за всё время своей так называемой "избирательной кампании" штаб Навального собирал пожертвования в криптовалюте на два биткоин-кошелька, адреса которых опубликованы в соответствующем разделе пожертвований специализированного сайта Навального, посвящённого его выдвижению. Причём о смене адреса кошелька и о том, что их два, штаб Навального публично не сообщал. В кэше Google можно посмотреть на первый кошелёк с адресом хеш-суммы 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E.

Однако в настоящий момент уникальный идентификатор биткоин-кошелька изменился (теперь это 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH), и теперь в соответствующем разделе сайта Навального можно видеть такую картину:

Последний скрин с сайта кампании с данными кошелька № 1 в кэше Google датирован 12 октября. При этом платежи на актуальный биткоин-кошелёк Навального, согласно данным о транзакциях с сайта blockchain.info, являющегося одним из наиболее популярных ресурсов по отслеживанию транзакций блокчейна биткоина, стали поступать как раз с 12 октября 2017 года. Вот информация о кошельке № 1.

А это данные о втором открытом кошельке, который сейчас и фигурирует в платёжных реквизитах раздела пожертвований сайта Навального.

Несмотря на смену кошелька, на данный момент платежи приходят на оба кошелька, что видно из данных портала blockchain.info, откуда можно выгрузить данные, введя уникальные идентификаторы биткоин-кошельков. В качестве примера давайте рассмотрим транзакции за ноябрь и соотнесём их с отчётами штаба Навального. По данным этих отчётов, на конец октября было получено 42 465 000 рублей в биткоинах, на конец ноября — 50 930 000 рублей. Таким образом, по данным штаба, за ноябрь было получено 8 465 000 рублей в биткоинах. Вот тут можно посмотреть соответствующий отчёт штаба за октябрь, а вот тут лежит отчёт штаба Навального за ноябрь, при сравнении которых и можно выявить приведённые выше цифры.

По данным о транзакциях за ноябрь, на кошелёк № 1 было переведено 25,177034 биткоина, на кошелёк № 2 было переведено 2,444077 биткоина. За этот же период с кошелька № 1 было выведено 25,764979 биткоина, а с кошелька № 2, соответственно, 2,593187 единицы криптовалюты. Таким образом, на два кошелька в сумме было переведено 27,621111 BTC, выведено с них было 28,358166 BTC. При более подробном анализе транзакций получается следующая картина: 28 ноября в 20:44:34 на кошелёк № 1 была переведена сумма в размере 5,04702098 биткоина, она была выведена 29 ноября в 10:38:14. В расчёте на курс того дня — 2 860 267 рублей. Если проанализировать движение средств по биткоин-кошелькам Навального с портала blockchain.info и сопоставить их с актуальными курсами криптовалюты на день вывода, которые можно посмотреть, к примеру, тут, то выясняется крайне примечательная вещь: всего с двух кошельков Навального было выведено 13 350 620 рублей , что больше суммы, указанной в отчёте, на 4 885 620 рублей .

Данная сумма является приблизительной, так как точно высчитать курс, по которому переводились биткоины, невозможно. Тем не менее расхождения реального количества поступлений в биткоинах с теми, что указаны в отчётах, исчисляются миллионами рублей за один месяц.

Возможным контраргументом в данном случае является волатильность курса биткоина, а также условия, по которым договаривались сотрудники штаба Навального при переводе биткоинов в рубли. Данный тезис опровергается расчётом исходя из минимального курса за месяц. Данная ситуация невозможна, так как биткоин весь месяц существенно рос, а самые крупные транзакции были проведены в конце месяца, что видно из таблицы. Однако в целях доказательства тезиса проводим вычисления по минимально возможному курсу.

В ноябре курс колебался от 345 989 рублей до 625 913 рублей за биткоин. При расчёте минимального курса биткоина к рублю за ноябрь 345 989 рублей полученная сумма — 9 556 600 рублей, а выведенная с кошельков сумма — 9 811 613 рублей, что больше указанной в отчётах суммы на 1 346 613 рублей.

Таким образом, исходя из данных сервисов мониторинга состояния биткоин-кошельков, становится понятным, что Навальный и его штаб где-то "потеряли" сумму в несколько миллионов рублей: по самым минимальным прикидкам, в размере 1,3 миллиона рублей, а по курсу биткоина "день в день" — почти 5 миллионов. При этом ни в одном из публичных выступлений ни Алексей Навальный, ни начальник его "избирательного штаба" Леонид Волков, ни пресс-секретари и сотрудники "штаба" не обмолвились и словом о том, куда же делись эти миллионы рублей, выведенные с анонимных биткоин-кошельков и по какой-то причине не попавшие в итоговые финансовые отчёты "предвыборного штаба".