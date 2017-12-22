Навальный использовал разницу в курсе биткоина для сокрытия миллионов рублей

Читайте также

Навальный использовал разницу в курсе биткоина для сокрытия миллионов рублей

13879

Фото: © Это Навальный/Евгений Фельдман

"Предвыборный штаб" оппозиционера и общественного деятеля Алексея Навального вводит своих сторонников в заблуждение относительно собираемых средств через систему онлайн-пожертвований с применением популярной сейчас криптовалюты биткоин. Лайф проанализировал транзакции по нескольким кошелькам штаба Навального и сопоставил их с официальной отчётностью о финансировании "кампании" и выяснил, что расхождения между заявленными официально цифрами и фактическим выводом средств из биткоин-кошельков Навального составляют даже по минимальному курсу от 1,3 до 4,8 миллиона рублей.

Следует отметить, что за всё время своей так называемой "избирательной кампании" штаб Навального собирал пожертвования в криптовалюте на два биткоин-кошелька, адреса которых опубликованы в соответствующем разделе пожертвований специализированного сайта Навального, посвящённого его выдвижению. Причём о смене адреса кошелька и о том, что их два, штаб Навального публично не сообщал. В кэше Google можно посмотреть на первый кошелёк с адресом хеш-суммы 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E.

<p>Скриншот © L!FE/navalny.com</p>

Однако в настоящий момент уникальный идентификатор биткоин-кошелька изменился (теперь это 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH), и теперь в соответствующем разделе сайта Навального можно видеть такую картину:

<p>Скриншот © L!FE/navalny.com</p>

Последний скрин с сайта кампании с данными кошелька № 1 в кэше Google датирован 12 октября. При этом платежи на актуальный биткоин-кошелёк Навального, согласно данным о транзакциях с сайта blockchain.info, являющегося одним из наиболее популярных ресурсов по отслеживанию транзакций блокчейна биткоина, стали поступать как раз с 12 октября 2017 года. Вот информация о кошельке № 1.

<p>Скриншот © L!FE/blockchain.info</p>

А это данные о втором открытом кошельке, который сейчас и фигурирует в платёжных реквизитах раздела пожертвований сайта Навального.

<p>Скриншот © L!FE/blockchain.info</p>

Несмотря на смену кошелька, на данный момент платежи приходят на оба кошелька, что видно из данных портала blockchain.info, откуда можно выгрузить данные, введя уникальные идентификаторы биткоин-кошельков. В качестве примера давайте рассмотрим транзакции за ноябрь и соотнесём их с отчётами штаба Навального. По данным этих отчётов, на конец октября было получено 42 465 000 рублей в биткоинах, на конец ноября — 50 930 000 рублей. Таким образом, по данным штаба, за ноябрь было получено 8 465 000 рублей в биткоинах. Вот тут можно посмотреть соответствующий отчёт штаба за октябрь, а вот тут лежит отчёт штаба Навального за ноябрь, при сравнении которых и можно выявить приведённые выше цифры.

По данным о транзакциях за ноябрь, на кошелёк № 1 было переведено 25,177034 биткоина, на кошелёк № 2 было переведено 2,444077 биткоина. За этот же период с кошелька № 1 было выведено 25,764979 биткоина, а с кошелька № 2, соответственно, 2,593187 единицы криптовалюты. Таким образом, на два кошелька в сумме было переведено 27,621111 BTC, выведено с них было 28,358166 BTC. При более подробном анализе транзакций получается следующая картина: 28 ноября в 20:44:34 на кошелёк № 1 была переведена сумма в размере 5,04702098 биткоина, она была выведена 29 ноября в 10:38:14. В расчёте на курс того дня — 2 860 267 рублей. Если проанализировать движение средств по биткоин-кошелькам Навального с портала blockchain.info и сопоставить их с актуальными курсами криптовалюты на день вывода, которые можно посмотреть, к примеру, тут, то выясняется крайне примечательная вещь: всего с двух кошельков Навального было выведено 13 350 620 рублей, что больше суммы, указанной в отчёте, на 4 885 620 рублей.

Данная сумма является приблизительной, так как точно высчитать курс, по которому переводились биткоины, невозможно. Тем не менее расхождения реального количества поступлений в биткоинах с теми, что указаны в отчётах, исчисляются миллионами рублей за один месяц.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

Возможным контраргументом в данном случае является волатильность курса биткоина, а также условия, по которым договаривались сотрудники штаба Навального при переводе биткоинов в рубли. Данный тезис опровергается расчётом исходя из минимального курса за месяц. Данная ситуация невозможна, так как биткоин весь месяц существенно рос, а самые крупные транзакции были проведены в конце месяца, что видно из таблицы. Однако в целях доказательства тезиса проводим вычисления по минимально возможному курсу.

В ноябре курс колебался от 345 989 рублей до 625 913 рублей за биткоин. При расчёте минимального курса биткоина к рублю за ноябрь 345 989 рублей полученная сумма — 9 556 600 рублей, а выведенная с кошельков сумма — 9 811 613 рублей, что больше указанной в отчётах суммы на 1 346 613 рублей.

Таким образом, исходя из данных сервисов мониторинга состояния биткоин-кошельков, становится понятным, что Навальный и его штаб где-то "потеряли" сумму в несколько миллионов рублей: по самым минимальным прикидкам, в размере 1,3 миллиона рублей, а по курсу биткоина "день в день" — почти 5 миллионов. При этом ни в одном из публичных выступлений ни Алексей Навальный, ни начальник его "избирательного штаба" Леонид Волков, ни пресс-секретари и сотрудники "штаба" не обмолвились и словом о том, куда же делись эти миллионы рублей, выведенные с анонимных биткоин-кошельков и по какой-то причине не попавшие в итоговые финансовые отчёты "предвыборного штаба".

Автор:
Илья Ухов
ИУ
Илья Ухов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×