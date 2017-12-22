Илья Яшин согласился на перенос митинга оппозиции на проспект Сахарова

Председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский оппозиционер Илья Яшин направил сегодня в Общественную палату Москвы письмо, в котором согласился на перенос акции "День свободных выборов" из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова.

В своём обращении на имя председателя комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы Алексея Венедиктова Яшин по-прежнему настаивает на законности проведения "Дня свободных выборов" в формате районного праздника и ссылается на подпункт 8, пункта 1 статьи 8 столичного Закона "Об организации местного самоуправления в городе Москве".

Однако Яшин в итоге соглашается с доводами относительно обеспечения безопасности граждан и соблюдения общественного порядка и просит посодействовать ему в организации митинга на проспекте Сахарова 24 декабря.

Напомним, изначально Яшин и группа депутатов местного совета Красносельского района приняли постановление о проведении районного праздника "День свободных выборов", причём акцию активно поддержал Алексей Навальный, призвав своих сторонников приходить на неё 24 декабря.

Массированная информационная поддержка Навальным инициативы Яшина дала повод многим независимым наблюдателям сделать вывод о том, что на самом деле за организацией акции стоит именно основатель ФБК. Однако затем другой лидер московской оппозиции, Дмитрий Гудков, согласовал с мэрией акцию на проспекте Сахарова, за чем последовали обвинения его коллегами по протестному движению в "продажности мэрии" и "сливе протеста".

В итоге Гудков отозвал уже согласованную заявку, и акция в Лермонтовском сквере фактически перешла в разряд несогласованных митингов со всеми сопутствующими последствиями для её организаторов и участников. Сегодняшний демарш Яшина демонстрирует тот факт, что в оппозиционной среде, видимо, возобладал более здравый подход.