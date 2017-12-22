Митинговое подстрекательство: Яшин идёт на обострение и лжёт сторонникам

Никак не способная определиться с форматом проведения заявленного ранее "Дня свободных выборов" часть московской либеральной оппозиции во главе с теперь уже мундепом Ильёй Яшиным решила после целой серии колебаний вести-таки дело к намеренной провокации. Именно так можно интерпретировать последние заявления Яшина, который после утреннего письма на имя Венедиктова о готовности перенести митинг на проспект Сахарова и согласовать его к вечеру вдруг резко передумал и выкатил некую версию о якобы отсутствующем решении суда по принятию обеспечительных мер по административному делу о запрете митинга в Лермонтовском сквере, маскируемого оппозицией под "районный праздник".

Вот только если почитать определение Мосгорсуда, который принимал решение о запрете, то там чёрным по белому написано, что — цитирую: "В соответствии с ч. 1 ст. 88 КАС РФ определение суда о применении мер предварительной защиты по административному иску приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов". Всё. Точка. Суд принял решение о запрете митинга и постановил немедленно принять обеспечительные меры.

На помощь Яшину тут же прибежал наш горе-юрист и по совместительству "кандидат в кандидаты" по имени Алексей Навальный, который у себя в "твиттере" завёл всё ту же шарманку насчёт якобы отсутствия отдельного решения суда по принятию обеспечительных мер. Но определение, приведённое выше, явно и недвусмысленно опровергает позицию Навального и Яшина, и никакие аргументы в духе "Ну, мы подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, и потому решение в силу не вступило" не работают, поскольку дело административное.

Отсюда следует логический вывод о том, что митинг в Лермонтовском сквере незаконен, а все пришедшие на него рискуют оказаться в не самом приятном месте (по своей, правда, глупости и наивной вере в либеральных "вождей") на все новогодние праздники. Ещё раз подчеркну: можно как угодно относиться к мэрии Москвы или членам московской Общественной палаты, но в данном случае они сделали реально всё что можно для разруливания ситуации. Яшину был предложен огромный проспект Сахарова, подавшему уведомление Гудкову всё согласовали, и туда мог придти хоть Яшин, хоть Навальный, хоть чёрт лысый. Там сотрудники полиции могли бы обеспечить правопорядок и безопасность граждан.

Однако Яшин и стоящий за его спиной основатель ФБК решили пойти по жёсткому сценарию, и цель этого предельно понятна и цинична. "Кампания" Навального завершается, и завершается полным фиаско. Череда финансовых, кадровых и организационных скандалов вкупе с постоянным враньём своим сторонникам и нескончаемыми провокациями похоронили начинания Навального ещё даже до старта активной фазы предвыборного политического сезона. Понимая это, и Навальный, и начавший недавно обслуживать его политические интересы в московской оппозиционной политтусовке Яшин решили громко хлопнуть дверью напоследок.

Ну, пусть хлопают, это они превратили политику и декларируемые благие цели в бизнес. Но пусть хоть их активисты и сторонники поразмыслят трезво и поймут, в какую авантюру их втягивают 24 декабря.