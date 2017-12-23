Россия вам не бабушка: Путин показал образ будущего

Публичные мероприятия с участием президента Владимира Путина и, в частности, сегодняшний съезд "Единой России", где глава государства выступил с программной речью, уже давно стали не просто отработкой текущей общественно-политической повестки, а скорее способом донести до представителей правящего политического класса содержание нового президентского срока Путина и обрисовать путь изменений и реформ, которые предстоит воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

При этом в рамках нынешней политической системы "Единая Россия" остаётся краеугольным камнем широкой общественной коалиции, поддерживающей Путина, и альтернативы этому пока не просматривается. Подобного рода монопольное положение обязывает партию более ответственно подходить ко многим вопросам, и в выступлении президента на съезде об этом говорилось отдельно. Фактически и визит на форум ОНФ, и встречи с коллективами заводов, и диалог с бизнес-сообществом, и сегодняшнее выступление на съезде "Единой России" — звенья одной цепи, способ не просто решить сиюминутные политические задачи по выдвижению (тем более что президент идёт как самовыдвиженец и вряд ли кто-то сомневается в победе Путина в марте 2018 года), но и дать элитам и обществу чёткий сигнал о том, чего ожидать от следующего срока и какими президент видит ключевые векторы развития страны не только на ближайшие шесть лет, но и в более отдалённой перспективе.

Первым и, безусловно, самым важным мотивом своей работы, на чём Путин заострил внимание во время выступления перед единороссами, является преодоление разрыва между обществом и властью, который, собственно, и является главной угрозой стабильному развитию страны в будущем. Мысль президента, в общем-то, проста: коррупция, игнорирование законных интересов граждан, чванство и пренебрежительное отношение к обществу "так называемой элиты" — всё это является предпосылкой к дестабилизации и подрыву курса страны на обновление и модернизацию.

— Ничто так не подрывает стабильность и не тормозит развитие страны, чем ложь, несправедливость и беззаконие, чванливость чиновников и тех, кто называет себя элитой … Главное — нужно откровенно обозначить нерешённые проблемы, напористо их решать, устраняя то, что препятствует идти вперёд, ставить перед собой ещё не менее масштабные цели и добиваться результатов.

И с этим трудно не согласиться, особенно принимая во внимание то, где были президентом сказаны эти слова. "Единая Россия", как крупнейшая партия в стране, аккумулирует в себе большую часть бюрократического аппарата страны, который, скажем прямо, не очень-то и эффективен, на местах в первую очередь. Эффективность государственного аппарата, его взаимодействие с обществом и бизнесом как локомотивом роста в стране является вопросом, выходящим далеко за рамки стандартной предвыборной повестки. Президент также отметил важность постановки долгосрочных целей развития, без которых, собственно, и невозможно никакое движение вперёд.

Путин в своём выступлении вновь акцентировал внимание на построении институтов и на обновлении страны, на необходимости экономического рывка. Технологическое развитие в настоящий момент ускоряется буквально на глазах, создаются целые новые отрасли в сфере цифровой экономики, робототехники, биоинженерии, в области продвинутого здравоохранения. Россия просто не имеет права проиграть эту новую глобальную гонку, иначе страну просто сомнут и мы не сможем обеспечить сначала экономический паритет, а затем и паритет военный. Путин сказал, как мне кажется, очень важную, системную вещь: инерционные сценарии развития себя исчерпали, стандартными методами, которые привычны многим представителям бюрократии и экономического блока, нарастающих вызовов не решить.

— Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремлённой вперёд. И с каждым новым поколением она такой и становится.

В конечном итоге мы сможем сохраниться как государство и как народ со своей культурной идентичностью только через рост производительности и рост экономики в целом. В выступлении президента были как раз отмечены два блока вопросов, на которых, очевидно, будет сосредоточено внимание Путина в рамках его следующего срока. Во-первых, рост экономической инициативы граждан, создание новых бизнесов, стимулирование научного творчества и в целом рост благосостояния граждан. Трудно не согласиться с главой государства, когда он говорит, что недопустимо, когда люди, обладающие должными профессиональными компетенциями, не могут свести концы с концами. Это подрывает стабильность и устойчивость политической системы и государства в целом куда сильнее, чем внешнее давление или военные угрозы.

Чего греха таить: у нас в стране к людям культивируется порой откровенно наплевательское отношение как со стороны госорганов, так и по линии работодателей. Изменение его требует и изменений в структуре занятости, и решения проблем встраивания людей в новые экономические цепочки. Решить все эти проблемы невозможно в режиме ручного управления — именно по этой причине президент консолидирует вокруг себя все общественные группы и институты, разделяющие его взгляды. Именно через механизмы политического контроля, через структуры "Единой России" или ОНФ можно транслировать сигналы госаппарату на местах.

И ещё один важный, на мой взгляд, момент. Путин сказал, что залогом невозможности сбить Россию с курса обновления должно стать крепкое, конкурентное и здоровое гражданское общество. Угрозы дестабилизации, внешнего вмешательства, прихода к власти деструктивных сил не воплотятся в реальность, если общество будет здорово, люди будут иметь возможность реализовывать свой потенциал, влиять на власть, корректировать и исправлять её, если вдруг такая власть станет работать против интересов страны. И эта задача куда шире повестки любой политической партии, даже такой большой, как "Единая Россия". Таким образом, можно обоснованно предположить, что после завершения большого электорального цикла в 2018 году нас ждёт не только пакет решений по стимулированию экономического роста, но и существенное повышение роли общественных институтов и либерализация законодательства по ряду общественно важных сфер.