Собчак раскритиковала Павла Грудинина за призыв восстановить смертную казнь

Кандидат в президенты Ксения Собчак раскритиковала своего соперника по предвыборной гонке, выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина за его призывы восстановить в России применение высшей меры наказания. В своём аккаунте в "Инстаграме" телеведущая, в частности, высказала мнение, что при существующих в отечественной судебной системе недостатках применение высшей меры наказания может обернуться массовыми трагедиями и злоупотреблениями.

— Один из кандидатов в президенты, Павел Грудинин, предлагает вернуть смертную казнь … Смертная казнь, по моему убеждению, ужасна везде, всегда и при любом общественном устройстве. Когда государство само становится убийцей, оно теряет моральное право карать убийц. Обдуманное убивание живого человека государственной машиной стократ омерзительнее, чем любое убийство с целью ограбления, из ярости или из мести … Мораторий на смертную казнь защищает не преступников. Он защищает нас с вами — включая высших чиновников и кандидата в президенты РФ Грудинина — от того, чтобы запятнать свою совесть и совесть своей страны смертями невинных людей. А мне кажется, вам — то есть всем нам — и без этого есть чего стыдиться перед потомками.

Напомним, желание снять мораторий на применение смертной казни Павел Грудинин накануне высказал в эфире телеканала "Дождь". При этом смертная казнь не применяется в России с 1997 года, когда на этот вид наказания был введён бессрочный мораторий. Вместе с тем формально смертная казнь в России не отменена, хотя вынесение смертных приговоров согласно специальному постановлению Конституционного суда РФ в России невозможно.