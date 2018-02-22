Отказался от Ленина, или Как Грудинин бегает от журналистов

Павел Грудинин сегодня продолжил серию предвыборных поездок и посетил в подмосковном Фрязине завод "Титан". Стандартное вроде бы избирательное мероприятие было омрачено вопиющим фактом: на завод, несмотря на наличие по всем правилам оформленной аккредитации, не пустили съёмочные группы Лайфа и телеканала "360".

Журналистам было отказано по причине "отсутствия в списках". Самое интересное, что всё это произошло аккурат после публикации большого расследования про наличие у младшего сына Грудинина недвижимости и вида на жительство в Латвии. Наши коллеги пытались узнать позицию руководства КПРФ и лично Геннадия Зюганова относительно расследования Лайфа, однако вместо содержательного ответа, пусть даже и отрицательного, мы опять услышали слова про "провокацию". В чём состоит "провокация", если расследование основано на документах из соответствующих государственных реестров Латвии, абсолютно непонятно.

Но дальше началась какая-то комедия ошибок со стороны организаторов визита Грудинина в подмосковное Фрязино. Директор совхоза имени Ленина должен был возложить венки к памятнику как раз тому самому Ленину, однако, когда увидели съёмочные группы Лайфа и канала "360", мероприятие тут же отменили. И это при том, что очевидцы видели уже заготовленные в здании завода венки и атрибутику. То есть в угоду комфорту и душевному спокойствию своего босса коммунисты побоялись возложить венки к памятнику отцу-основателю партии. Занавес.

Такое поведение Грудинина и Ко наглядно демонстрирует страх и беспомощность их избирательного штаба, который неспособен наладить нормальное взаимодействие с прессой и дать наконец вразумительные ответы на целый ряд вопросов, которые СМИ задают кандидату от ведущей оппозиционной партии страны. Журналисты уже не одну неделю добиваются ответов на вопросы о зарубежных счетах Грудинина, о недвижимости его семьи, о проданных у МКАД землях совхоза. И если раньше нас просто обзывали "провокаторами" и "Люциферами", то теперь начали блокировать доступ на предвыборные мероприятия, освещение которых является нашей профессиональной обязанностью и неотъемлемым правом, данным нам соответствующим законом.

Если Лайф, по мнению Грудинина или Зюганова, публикует недостоверную информацию, почему против издания ещё не подано ни одного иска о защите чести и достоинства? ЦК КПРФ чуть ли не каждую неделю выпускает какие-то грозные обличительные заявления с угрозами покарать неугодные им СМИ. Я не шучу: вот, к примеру, официальный предвыборный сайт Грудинина публикует обращение Зюганова с призывом "обезвредить прикремлёвских провокаторов". Из текста обращения следует, что "обезвреживать" лидер КПРФ предлагает как раз журналистов, которые пишут о Грудинине нелицеприятные вещи.

Повторю: никто так до сих пор и не смог опровергнуть опубликованные Лайфом расследования относительно зарубежной собственности семьи Грудинина.

Одним из пунктов программы Грудинина является "восстановление системы народовластия и народного представительства", в рамках которого декларируется подотчётность всех чиновников — и президента в первую очередь — перед обществом. Это хорошее положение предвыборной программы, правильное, и вряд ли кто-то будет против него выступать. Ну так пусть сам кандидат от КПРФ и соответствует заданной им же высокой морально-этической планке и ответит наконец честно представителям СМИ на вопросы, к примеру, о недвижимости своих детей.

Говорить по существу со средствами массовой информации Грудинин не в состоянии, и поэтому избрана тактика физического недопуска прессы к самому кандидату. И эта вот тактика лучше толстенных предвыборных фолиантов, изготавливаемых на потоке приближёнными политологами, говорит о реальных намерениях и политическом стиле господина Грудинина. Если человек не может ответить на элементарные вопросы по поводу собственных детей, то как он сможет управлять сложнейшей государственной машиной России?