Экс-соратник Навального решил зарегистрировать Партию прогресса

Бывший заместитель руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального Виталий Серуканов сегодня опубликовал в своём "фейсбуке" пост, из которого следует, что группа активистов провела накануне в гостиничном комплексе "Измайлово" учредительный съезд Партии прогресса. По словам Серуканова, на мероприятии присутствовали делегаты из 44 регионов России, а в преддверии съезда была проведена большая организационная работа.

— У Партии прогресса большие перспективы, ей просто никто не занимался. Отдельные проекты существовали только за счёт инициатив простых членов. Мы с группой единомышленников объединились для развития новой общественно-политической силы без вождей и кабинетных теоретиков. Я в Партии прогресса был со дня её основания, занимался развитием проектов и планирую заниматься этим и дальше. Мы готовы участвовать в региональных выборах, выставлять своих кандидатов на выборах любого уровня.

Серуканов отметил, что все необходимые документы уже подготовлены и отправлены в Министерство юстиции для регистрации партии. При этом в качестве основной цели создания Партии прогресса Серуканов называет необходимость обновления оппозиции и появления в её рядах новых лиц и идей.

Напомним, бывший руководитель московского штаба Навального Виталий Серуканов ранее выступал с резкой критикой стиля управления и кадровой политики, проводимой Леонидом Волковым, а также заявлял, что в системе так называемых избирательных штабов Навального царят кумовство и некомпетентность. Вместе с тем сам Навальный в своём "фейсбуке" уже успел обвинить Серуканова в "краже" названия партии, а также назвал его тупой продажной шкурой и внедрённым агентом.