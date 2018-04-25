Игра мускулами

Журналист Игорь Мальцев — о ситуации в Армении и том, кому выгодно устраивать "революцию до победы", личной победы.

Моя позиция проста — отстаньте от армян. Сами разберутся. А потом, правда, читаю журналистку Винокурову, которая поговорила с лидером тамошних протестов Пашиняном и что я вижу?

"Пашинян: Не будет перерыва в акциях, пока революция не дошла до логичного конца. Мы сейчас можем организовать любые массовые мероприятия в течение часа, получаса, мы имеем полную поддержку народа. Я никому не советую пытаться украсть нашу общую победу и никому не советую пробовать менять ситуацию и унести победу из рук народа."

Погодите, я где-то это всё уже слышал: "Нет у революции начала, нет у революции конца". Обычно такие тексты задвигают люди, которые собираются либо качать лодку до нужного только им одним результата, либо давить любое альтернативное мнение. Вы же помните — это любимая присказка советских коммунистов.

Какая революция? Вроде уже надоевшего всем Сержа отставили, чтобы впредь не пытался обмануть народ. О чём теперь идет речь? И вот эта неопределённость начинает вызывать смутные сомнения, переходящие в подозрения.

То есть чем сейчас угрожает лидер протестов — тем, что он может выставить улицу в качестве аргумента в любом споре. Про что спор? Как всегда — про то, кто станет во главе Армении.

Сейчас, насколько мы видим, руководством занимается технический преемник, он же исполняющий обязанности премьер-министра Карапетян. Кто это? Во-первых, человек, который никак не попадает под определение коррупционер и, кроме того, умудрившийся не ассоциироваться с утомившем народ Сарксяном. К тому же у него хороший настрой к России. Тот, для кого интересы России в данном случае неважны, тот может дальше не читать, а просто пойти поплакать в углу.

В случае с Арменией Россию нельзя ни в чём попрекнуть как минимум последние пару веков — точно. Так вот — похоже, что у Карапетяна хорошие шансы плавно стать главой Армении. Государственный деятель, опытный руководитель.

Кто такой Пашнян? Журналист и пиарщик. Просто запомним это. Зачем угрозы Пашиняна и игра мускулами в ситуации, когда люди на эмоциональном подъеме? А вот скоро и узнаем. Если "нет у революции конца" тогда станет понятно, что Пашинян на самом деле двигает в руководители только себя любимого. И, собственно, вся схема была затеяна ради этой цели, под шумок насчет надоевшего Сержа. А это совсем другой расклад, не правда ли?

Сейчас на Армению смотрят как на пример того, как решаются социальные конфликты в темпераментной стране. То есть с симпатией — хотя бы за то, что не довели затею до гражданского конфликта. Россия также смотрит на всё с интересом, потому что имеет опыт народного бунта, который привел к власти конченых негоядев (см "Краткую историю ВКПб"). И тут всегда стоит вечный (вот ровно 100 лет недавно исполнилось) вопрос — насколько нужна революция и где её границы, после которой страна идет вразнос?

Но конкретно сегодня в Армении — время компромиссов. Основной раздражитель ушёл в отставку, пора собирать камни. Теперь нужно как-то потоньше настраивать систему. Чтобы не развалить то, что осталось хотя бы. Как мы видим, есть кандидаты, которые способны консолидировать общество, а не бродить по улицам в поисках, чем бы поживиться после всенародной борьбы.

Любая радикализация обстановки — это тот самый запал, который может быть поднесен к пороховой бочке. Ведь надо быть слепым и глухим, чтобы не видеть, в каких условиях и в каком окружении живёт Армения. И какие у неё внутренние проблемы, переходящие во внешний анклав.

Если господин Пашинян собирается запалить бочку с мазутом только для того, чтобы усесться на трон, то витает в воздухе вопрос — кто за ним стоит. Его личные амбиции, или ему кто-то что-то обещал?

Пример Украины показывает, что на каждом нестабильном поле вдруг рисуются граждане совсем других стран, далеких и сытых, и начинают руководить процессами и давать советы и обещания. Причем граждане приезжают, а бизнес в такие моменты уезжает. Какие инвестиции, о чем вы говорите?

Армения не самая богатая страна в мире, несмотря на всю богатейшую диаспору во всех главных городах мира — от Москвы и Парижа до Глендейла штат Калифорния. Что обещали Пашиняну? Мы скоро это узнаем.

Потому что мы тоже довольно древняя нация и в курсе, что такое революционер во власти. Это обычно пустой базар и обделывание своих делишек втихушку. Человек с покрышкой так и остается человеком с покрышкой. А ведь надо работать. Много и скучно работать. Или все произойдет тихо и спокойно, и обстановка в стране станет весенне-летней и приветливой.