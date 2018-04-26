Зарево ереванского Майдана

Последние события вокруг неутихающих в Армении антиправительственных протестов показали, что местная оппозиция и её лидер Никол Пашинян при всей внешней риторике, направленной во многом на идеологическое воздействие в рамках зарубежной диаспоры, вовсе не собираются защищать столь яро декларируемые ими демократические ценности. Скорее наоборот: прямо на наших глазах происходит процесс реального перехвата и переформатирования объективного народного недовольства в классическую схему переворота, инспирированного и поддержанного пусть и крайне активным, но тем не менее меньшинством во главе с ситуативным лидером.

Анализ политической ситуации после отставки Сержа Саргсяна как бы говорит нам: ну вот есть рациональный результат протестов, реально непопулярный премьер-министр подаёт в отставку. Назначается техническое правительство, во главе которого встаёт Карапетян, уж точно не имеющий никакого отношения к делишкам клана Саргсяна. Карапетян в нынешней ситуации для Армении вообще, я считаю, подарок судьбы. И с точки зрения сохранения управляемости государством выигрышный вариант, особенно если помнить про его бэкграунд в Газпроме и на целом ряде госдолжностей.

Но Пашинян и его клика на этом не останавливаются — они выдвигают всё более абсурдные и неконструктивные с точки зрения первоначально заявленных целей протеста требования. Речь идёт не только о голословных заявлениях о премьерстве Пашиняна — нет, оппозиция начинает настаивать на отстранении от власти Республиканской партии Армении, которая имеет большинство в парламенте.

Однако на этом удивительные метаморфозы Пашиняна не заканчиваются — оказывается, он и его сторонники требуют, чтобы "вождя улиц" сначала назначили врио главы правительства. Потом он распустит парламент, и только потом будут проведены выборы в парламент. Понимаете, в чём штука? Этот весь из себя "народный трибун" и лидер псевдореволюции в лучших традициях столь критикуемого им Саргсяна хочет получить в руки механизм воздействия на административный аппарат и уже с этих высот государственной бюрократии управлять процессом народного волеизъявления.

В этом, собственно говоря, и заключается главная политическая и идеологическая проблема всей этой квазидемократической тусовки в Ереване. Пашинян и его окружение, а также присоединившиеся к ним многочисленные подпевалы из медиасреды, из числа колеблющихся членов местного политического класса и части госаппарата вопят про то, что они представляют волю народа. Ну допустим. Но что делать с большинством, буквально недавно проголосовавшим за нынешний состав парламента, который вполне себе легитимен. На каком основании президенту Армении его распускать вообще? На основании желания Пашиняна?

Дело в том, что тот же Пашинян может вполне обеспечить себе и своей партии или группе сторонников локальный перевес в Ереване — вот только весь опыт постсоветских стран с ужасающим постоянством свидетельствует о том, что попрание законных процедур смены власти, перешагивание через государственные институты при всём внешнем пропагандистском эффекте в долгосрочной перспективе несёт для государства крайне разрушительные тенденции.

Интересен в этой связи и следующий момент: как говорят очевидцы и ленты информагентств, протесты в Армении объективно пошли на спад. Вчера на улицы Еревана выходило ещё много людей, благо инерция протеста сохраняется, однако речь идёт уже не о сотнях, а, скорее, о нескольких десятках тысяч. Это ещё много, но это уже существенно меньше критической черты, при которой не работает половина столицы. Всё больше людей начинает понимать, что Пашинян с его бонапартистскими замашками использует митинги лишь как способ решить личные политические задачи и в качестве задачи максимум захватить власть в республике.

Сегодня придёт один Пашинян. Завтра другой соберёт ещё больше толпу. Через несколько лет какой-нибудь очередной "народный вождь" заявит о несогласии с предшественником. И конца и края этой политической свистопляске уже не будет, политическая система пойдёт вразнос. Хоть и не хочется приводить в пример уже набившую всем оскомину Украину, но именно она представляет идеальный образец деградации всех государственных институтов в результате узурпации власти и попрания законной процедуры.

Сейчас для армянского общества наступает момент истины, момент определения его гражданской зрелости и умения реагировать на такие экстраординарные события, как попытки клики Пашиняна узурпировать народный протест и осуществить попытку государственного переворота. Требования досрочных парламентских выборов при наличии действующего, легитимного и избранного народом парламента являются знаком того, что Никол Пашинян поставил себя вне рамок закона. Этого человека, а также стоящие за ним силы армянскому государству необходимо остановить. Нужно жёстко пресекать все противоправные акции.

Выявлять зачинщиков, арестовывать их и судить. Если у провокаторов типа Пашиняна есть депутатская неприкосновенность — надо её снимать, благо в парламенте большинство у Республиканской партии, и также судить. Работать с ректоратами вузов, привлекать к ответственности руководство полиции и воинских частей, которые допустили политизацию своих подразделений. Иного пути для сохранения мира и поступательного развития Армении нет.

Ситуация осложняется также и тем фактом, что никаких однозначно "пророссийских" сил в политическом истеблишменте Армении нет. Условный "карабахский" клан, ассоциируемый с ушедшим премьером Саргсяном, таковым можно назвать лишь с большой натяжкой. И уж тем более не ориентированы на Россию силы, стоящие за Пашиняном, и в целом ереванские кланы, включая бывшее окружение Тер-Петросяна, откуда родом практически все нынешние оппозиционеры. Эти люди ориентированы на ЕС, они видят в качестве арбитра в Закавказье скорее Францию.

Время стремительно утекает, и, если легитимному правительству Армении не начать срочно применять законные меры против клики Пашиняна, рвущегося к власти любой ценой, возникнет реальная угроза всей армянской государственности (в том числе и в Карабахе) в среднесрочной перспективе.