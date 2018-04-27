Столичные эсэры определились с кандидатами в Мосгордуму и мэры

В ходе прошедшей сегодня отчётно-выборной конференции московского регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" столичные эсэры не только подвели итоги деятельности за отчётный период, но и избрали новое руководство регионального отделения.

Московское региональное отделение "Справедливой России" по итогам конференции возглавил секретарь президиума центрального совета партии по международным вопросам Александр Романович — он был избран председателем совета регионального отделения на два года в ходе процедуры тайного голосования делегатов конференции. Ранее политик занимал пост заместителя председателя Государственной думы России шестого созыва, а также был советником руководителя фракции СР в нынешнем созыве Госдумы Сергея Миронова.

Как отметил в своём комментарии по итогам региональной партийной конференции новый глава столичных справороссов Александр Романович, основной упор партия сделает на непосредственную работу по решению конкретных проблем москвичей на территориях, а также завоевание мест в муниципальных советах всех уровней:

— Задача любой политической организации — это участие в выборах, участие в выборных кампаниях. Наша партия, в данном случае региональное отделение Московской городской организации, будет участвовать во всех выборах, которые пройдут на территории города Москвы. В ближайшее время состоятся выборы мэра Москвы, но их можно с большой натяжкой назвать выборами. Вот я сегодня об этом говорю — и это позиция нашей партии. Когда принимался закон о выборах глав регионов, мы голосовали против муниципального фильтра, но этот фильтр до сегодняшнего дня остаётся, поэтому здесь получаются не выборы, а некий договорной вариант… Мы, безусловно, будем участвовать, но за результаты — плохие или хорошие — сегодня отвечать и говорить очень сложно. В общих чертах, безусловно, на выборах мэра мы будем говорить о базовых принципах формирования муниципальных органов власти, муниципальной программы, для нас это важно. Москва — это большой муниципалитет. Как бы мы ни представляли это субъектом Федерации, но по существу это, в конечном итоге, муниципалитет.

При этом, по информации издания кандидатуры от "Справедливой России" на выборах в Мосгордуму еще не обсуждались. Вместе с тем, в комментарии Лайфу в парламент Москвы изъявил готовность выдвинуться и Александр Лучин, в случае если партия выдвинет и поддержит его кандидатуру.

Напомним, ранее Лучин был заместителем министра внутренней политики правительства Тульской области, а в настоящий момент является руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по ЦФО.

Александр Лучин отметил в комментарии Лайфу тот факт, что нынешняя так называемая "несистемная оппозиция", контролирующая отдельные районы в Москве, не представляет никакой позитивной повестки и не занимается решением насущных проблем избирателей в своих округах. При этом Лучин признал, что в случае согласования партийным руководством его кандидатуры готов побороться за пост в новом созыве Московской городской думы:

— Да, если партия доверит мне такую роль, то я готов пойти и избираться в Мосгордуму. Я считаю, что сейчас настало время принятия справедливых решений, наша партия имеет большой опыт как в Государственной думе, так и в региональных отделениях. Считаю, что опыт, который я приобрёл в Тульской области, его надо перенести на Москву, пытаться пойти избираться. Потому что у нас в Москве ситуация складывается таким образом, что нынешние оппозиционеры, как они себя называют, — они несут совершенно деструктивную повестку и не представляют чаяний народа, которые они должны отстаивать. Они их совершенно не отстаивают. Они пытаются дестабилизировать обстановку в стране, но нисколько не пытаются помочь своему избирателю. Всё это надо исправить.