Интернет-протест слит: митинг за "Телеграм" стал сольной площадкой Навального

Первая серьёзная попытка вывести в офлайн сторонников конкретной интернет-технологии под лозунгами свободы Интернета, предпринятая сегодня на проспекте Сахарова, окончилась тем, что организаторы фактически предали собственные заявленные ими цели и цинично сдали мероприятие Навальному и продвигаемой им повестке. А ведь как всё хорошо начиналось — неуклюжие попытки Роскомнадзора заблокировать "айпишники" "Телеграма" привели к существенным проблемам у сторонних, зачастую очень крупных сервисов и IT-корпораций, что также отразилось и на рядовых пользователях. Постоянные перебои видео- и файловых хостингов, попадавшие сайты игровых платформ, баны подсетей иностранных хостеров — всё это создало для Дурова и его команды крайне позитивный в плане привлечения симпатий аудитории климат. Даже несколько высокопоставленных представителей государственных ведомств высказывали сомнения в эффективности действий регулятора.

И что же мы видим сегодня? Организаторы митинга на Сахарова в поддержку "Телеграма" пришли на мероприятие, где повестка защиты интернет-свободы была отодвинута куда-то на задворки, а вместо этого на сцену заявился Навальный, Шаведдинов и ряд других набивших уже оскомину несистемных оппозиционных деятелей. Со сцены постоянно звучали все эти психоделические вопли про "Путин вор" и прочая навальновская пропагандистская белиберда, превращая акцию солидарности пользователей популярного мессенджера в унылое мероприятие по поддержанию жизни в трупе протестной волны Навального. Очевидно, что так называемая Либертарианская партия продала свой актив и медийный повод Навальному, тем самым нивелировав возможный крайне позитивный для "Телеграма" исход дела. Эти либертарианцы, кстати, не допустили на митинг журналистов Лайфа, причём аргументация была в духе "вы плохие". Это само по себе крайне показательно, когда структура, из названия которой следует, что она является поборником либеральных ценностей, одной из ключевых среди которых является свобода слова, запрещает журналистам освещать ими же организованный митинг. Как тут не отметить, что и эти либертарианцы сломались, несите нам других.

Появление Навального и фактический перехват им сегодняшнего митинга свидетельствуют также и том, что опытный по части провалов либеральный "вождь" попросту испугался, что не сможет 5 мая собрать свой митинг — который, к слову, будет на том же месте на проспекте Сахарова. А значит, нужно по максимуму использовать другой повод, присосавшись к нему и паразитируя на стремлении людей высказать недовольство блокировкой "Телеграма". Потом ведь всегда можно сказать, что провал по численности своего мероприятия 5 мая обусловлен тем, что на самом-то деле все сторонники пришли 30 апреля. Очень удобно, особенно если присовокупить к своему активу всех пришедших сегодня — а было там немало, порядка 10 тысяч человек. Крайне сомнительно, что 5 мая Навальный соберёт аналогичные цифры.

Собственно говоря, из этого же проистекает следующий вопрос — если либертарианцы и Навальный превратили сегодняшний митинг в антивластное действо, то совершенно непонятно, зачем приходить опять на то же место с теми же лозунгами через неделю? Присосавшись к акции 30 апреля, Навальный обессмыслил своё мероприятие 5 мая.

Понятно, что основателю ФБК хотелось бы повторить "успех" 2012 года, когда в результате беспорядков немало рядовых оппозиционеров, брошенных своими лидерами на ОМОН, в итоге присели в совершенно реальные колонии. 5 мая, по идее, должен был бы состояться смотр наличествующих у либеральных уличных сил в Москве, но чувствую, что после сегодняшнего выпуска пара в субботу мы увидим крайне жидкий результат.

А там и целый комплекс вопросов по существованию Алексея Навального в его нынешнем виде встаёт. На мэрские выборы идёт Яшин, при этом, учитывая уже наметившийся конфликт с Гудковым и Собчак, вся кампания на несистемном фланге превратится в привычную грызню и выяснение отношений в духе "кто больше не любит Собянина". Антикоррупционная повестка Навального откровенно выдыхается, у ФБК нет нормального контента и нормальных расследований, смотреть их плагиат из крупных СМИ уже не интересно. Что дальше-то? Митинги в поддержку котиков и мемасов с "Двача"?