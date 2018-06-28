Левый разворот. Как Навальный и Ко резко поменяли взгляды на пенсионную реформу

Одной из острейших тем идущей сейчас общественной дискуссии остаётся вопрос о том, как и на каких условиях проводить пенсионную реформу. Проблема эта настолько остра, что практически все политические силы высказываются по ней — не остался в стороне и Алексей Навальный. Он и его соратники по ФБК написали уже несколько видеороликов, в которых неистово обличают власть, клеймят всех ворами, хапугами и мучителями несчастных пенсионеров. Однако если проанализировать спокойно всю систему аргументации, которую Навальный выкатывает в качестве противовеса пенсионной реформе, то обнаруживается его собственное, вопиющее невежество в экономических вопросах и элементарное непонимание того, как функционирует такая сложная система, как пенсионная.

Сначала Навальный берёт среднюю зарплату, умножает пенсионные отчисления от неё на 40 примерно лет трудового стажа, а затем берёт цифры средней смертности, получая в итоге период в полтора-два года, за который якобы и должны пенсионеру выплатить всё до копеечки из отчисленного в ПФР. Начнём с того, что пенсионная система не работает в качестве некоего банка — достаточно сказать, что если ты хочешь, чтобы она работала как банк, то и риски нужно тогда принимать такие же, как в банке. Сейчас государство гарантирует возврат вклада до 1,4 млн рублей — ну вот пусть Навальный исходит из этой цифры при расчёте пенсионных накоплений.

Живём мы в условиях рыночной экономики, банки, так же как и частные пенсионные фонды, могут банкротиться — готовы ли пенсионеры к таким рискам, когда они могут потерять все свои накопления на старость, реализуйся в полной мере навальновские идеи о пенсионном фонде как банке. Есть и другой аргумент, который заключается в том, что пенсионная система у нас в стране смешанная солидарно-накопительная, что означает, что нынешние работающие оплачивают часть пенсий нынешних пенсионеров. Собственно, по причине нехватки в будущем рабочих рук в результате демографических провалов прошлых лет правительство и вынуждено идти на пенсионную реформу. Но Навальный это не озвучивает, демонстрируя вопиющую некомпетентность в базовых вопросах экономики и социальной сферы, понятной даже школьнику.

Кстати, хочется спросить самого Навального — а почему он до сих пор так и не ответил на вопрос о том, где он работает, работает ли официально и платит ли отчисления в Пенсионный фонд? Адвокатский стаж свой он получил путём махинаций с приёмом на работу самого себя посредством фиктивного ООО, так, может, и отчислений в ПФР за Навального нет. А если их нет — то есть ли у него моральное право кого-то поучать и призывать выходить на митинги против пенсионной реформы?

Идём дальше — помимо средней продолжительности жизни, на которую ссылается Навальный, требуя за полтора-два года после выхода на пенсию по новым правилам выплачивать пенсию в районе 200 тысяч рублей, есть ещё и такой термин как "возраст дожития". Так вот он сейчас для мужчин составляет 15,96 года, а для женщин после 55 лет — 25,62. То есть ни о каких полутора годах жизни на пенсию речи не идет, пенсионеры вполне себе живут ещё по двадцать лет после окончания трудовой деятельности. Даже если одномоментно повысить пенсионный возраст прямо сейчас — то всё равно в среднем мужчины будут жить почти 11 лет после выхода на пенсию, а женщины — почти 18 лет. Так что все аргументы Навального рассыпаются тут, как песочный замок в полосе прилива.

А теперь самая мякотка. Ещё буквально несколько лет тому назад Навальный и его друзья по либеральному лагерю активно выступали в поддержку пенсионного возраста, и никаких протестов у них это не вызывало, никого на митинги они не звали. Причём нельзя сказать, что это были случайные заявления, нет, Навальный и прочие либералы делали это на системной основе, в многочисленных программных документах. Вот, к примеру, в программе партии Навального "Народный альянс" имеется соответствующий пункт:

— Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки.

Партия через какое то время название сменила, однако риторика не поменялась ни на йоту:

— Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснётся главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность.

Но, может, Навальный и его друзья-либералы не знали, что им там в программах анонимные политологи понаписали? Итак, смотрим, вот в "твиттере" Владимира Ашуркова, ближайшего соратника Навального, размещена ссылка на его блог в ЖЖ, где он тезисно описывает своё видение пенсионной реформы, причём важнейшая составляющая реформы заключается в повышении пенсионного возраста. Вот, собственно, ссылка и цитата для наглядности ниже. Напоминаю, что время действия — 2012 год.

— Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, но если планировать этот процесс, то можно подготовиться и сделать это плавно и через несколько лет. Темпы повышения пенсионного возраста, вероятно, будут более быстрыми для женщин, с учётом более низкого пенсионного возраста в настоящее время и более высокой ожидаемой продолжительности жизни. Если утверждать, что этого можно избежать, то такое повышение будет внезапным и может привести к социальным потрясениям.

Идём дальше — вот в материале телеканала "Дождь" есть сюжет о программе партии "Народный альянс", где опять-таки Владимир Ашурков вновь обосновывает свой тезис о необходимости повышения пенсионного возраста. Причём представлен он именно как директор ФБК — то есть это официальная должность и официальная позиция головной структуры Навального. Материал уже удалён с сайта "Дождя", однако скриншот сделать удалось.

В "Твиттере" Ашурков в диалоге с известным галеристом Маратом Гельманом уже в конце августа 2013 года вновь и вновь указывает на то, что и после 60 лет россияне вполне себе трудоспособны. Довод — как будто прямо сейчас из арсенала аргументации правительства.

— Возраст дожития — немаленький и растёт. Современный человек в 60 лет вполне трудоспособен.

Немалый интерес представляют в этом разрезе и передачи на канале Навального на YouTube — так нельзя пройти и мимо заявлений известного либерального экономиста Сергея Гуриева, который также неоднократно и однозначно высказывался о необходимости повышения пенсионного возраста.

— Пенсионный возраст придётся повышать, иначе деньги кончатся. Альтернатива — это идти по пути Советского Союза, который потерпел крах, когда упали цены на нефть.

Помимо Гуриева в поддержку повышения пенсионного возраста высказывались и другие либералы — о чём они сейчас не любят вспоминать, что в целом не вполне логично, так как это совершенно либеральная повестка, и она полностью вписывается в их идеологическую картину мира, стесняться тут нечего. Чтобы освежить память Дмитрию Гудкову, Илье Яшину и прочим, приведём выдержки из их совместной статьи в газете "Ведомости" от 25 октября 2012 года, озаглавленной как "Пенсионная реформа — после нас хоть потоп". И вновь мы видим ту же картину — вполне в духе своих программных принципов и либерального мировоззрения Гудков и компания выступают в поддержку повышения пенсионного возраста:

— Повысить пенсионный возраст, чтобы платить те же пенсии меньшему количеству пенсионеров … система должна стимулировать более поздние сроки выхода на пенсию … Допустим, женщина, выходящая на пенсию в 55, будет получать страховой компонент пенсии в размере х, женщина, вышедшая в 60 лет, — в размере 1,7х, а женщина, вышедшая в 63 года, — в размере 2,5х. Ко всему этому будет добавляться накопительная компонента выплат: у женщины, вышедшей на пенсию в 63, накоплений будет значительно больше, чем у вышедшей в 55. Подобная пенсионная модель действует в Швеции и Голландии. Благодаря ей фактический возраст выхода на пенсию повышается на 4–5 лет по инициативе самих пенсионеров, не вызывая при этом протестов и социального недовольства.

Мало того в 2015 году Дмитрий Гудков в своём профиле в социальной сети Facebook также прямо высказывался в поддержку повышения пенсионного возраста.

— Начинать повышение пенсионного возраста, компенсируя недостатки этого шага различными стимулами, нужно было ещё в нулевых. Когда государство было богатым, когда это не ударило бы так сильно по гражданам. Всё можно было бы сделать мягко: аккуратно, по полгода, потихоньку.

Что же имеем по итогу? Мне по разумному размышлению представляется, что пенсионный возраст повышать необходимо и это обусловлено целым рядом в том числе и либеральных воззрений — люди должны сами заботиться о себе, государство не может и не должно разводить патернализм и замещать людям собственные мозги, планировать за человека его финансовую сторону жизни.

Но вот когда политики, которые, собственно, и поднялись на защите и продвижении либеральных ценностей и всегда выступали в поддержку повышения пенсионного возраста, вдруг начинают говорить прямо противоположное, чуть ли не социалистами становясь, — выглядит это всё глупо, непоследовательно и некомпетентно.

Собственно, кто теперь поручится, что завтра Навальный и Ко также не переобуются по вопросам, например, свободы слова или свободы собраний, как они легко отказались от собственных пунктов программы по социальной тематике? Навальный и компания лихорадочно стараются заретушировать, замести под ковер свои собственные слова и политические аргументы по поводу пенсионной системы, обвиняя всех вокруг в нашествии неких мифических "кремлеботов" — вот только против фактов не попрёшь.

Перед нами скачут какие-то злобные инфантилы, которые на уровне пятиклассника не могут сложить два плюс два, переобуваются на лету и стараются похайпить на жареной теме. По идее они должны аплодировать пенсионной реформе, ведь реализуются те положения, за которые они выступали многие годы. Но выходит, что никаких программных положений и идей там нет, а есть просто звенящая пустота и отсутствие идей по привлечению сторонников.