"На поклон к Путину". Как западные СМИ истерят из-за саммита Россия — США

После визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву обе стороны выступили с заявлениями о том, что американо-российский саммит на уровне глав государств состоится 16 июля в Хельсинки. И тут необходимо сказать пару слов о том, почему все с таким нетерпением ожидали новостей о подготовке саммита и почему новости о его проведении вызывают буквально медийную бурю в западных СМИ — со знаком минус в основном. Всё дело в том, что находящемуся под мощнейшим внутриполитическим давлением Дональду Трампу необходимы внешнеполитические победы — именно отсюда проистекают все эти саммиты с Ким Чен Ыном, а также попытки выстроить сепаратные альянсы со странами, в отношении которых традиционные партнёры США в Европе испытывают смешанные чувства, — будь то история с переносом Посольства США в Иерусалим или новые форматы отношений с арабскими монархиями Залива. Однако российская проблематика, которая естественным образом будет ближе к 16 июля преобладать в западных медиа, несёт такие риски и настолько токсична для Трампа, что об информационном восприятии стоит поговорить поподробнее.

Во-первых, обращает внимание на себя статья известного отставного американского дипломата, бывшего координатора санкционной политики Госдепа при Обаме Дэниеля Фрида, опубликованная как раз после известий о проведении встречи Путина и Трампа на портале влиятельного вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет". Фрид там пишет о том, что саммиты с Россией бывают удачные и не очень — причём историю этих саммитов Фрид ведёт аж с Ялтинской конференции 1945 года. Аргументация там, прямо скажем, так себе, много неточностей, но суть пассажей Фрида такова, что никакая "личная химия" глав государств не способна заменить содержательную повестку, основанную на "ценностях". Это на самом деле важнейший посыл основных внутриполитических противников Трампа в лице демократов — они постоянно апеллируют к ценностям и отказывают Трампу в проведении "реалполитик", то есть основанной на прагматичных посылках внешней политики, в том числе в отношении России.

Владимир Путин недаром на встрече с Болтоном подчеркнул, что ухудшение российско-американских отношений обусловлено в немалой степени внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах. Демократы как бы ставят перед нынешней администрацией Белого дома ультиматум по поводу того, как нужно общаться и о чём говорить с иностранными лидерами. Если едешь к Путину — ты чуть ли не с порога должен начать обвинять его в диктаторских замашках, моментально начинать требовать освобождения всех "политзаключённых", сразу же бить кулаком по столу и начинать разговор не о газе, нефти, Сирии или Украине, а о "свободе слова" и "правах человека". Этот подход с гарантией угробит любой позитивный настрой на обсуждение выгодной обеим сторонам повестки.

Фактически мы наблюдаем сейчас тотальную "украинизацию" американского информационного ландшафта, который превращается в поле, где стаи политических кликуш постоянно говорят о том, как коварный "Влад" управляет через сеть своих агентов (которые априори везде и за каждым углом) Трампом, его администрацией, всей Республиканской партией и ещё американскими спецслужбами впридачу. Если открыть комментарии под любой новостью о каких-то контактах Трампа по российской проблематике, то моментально прибегают какие-то местные кастрюлеголовые, утверждающие, что вот, мол, они-то знают, почему Трамп поедет 16 июля в Хельсинки, — это потому, что он повезёт отчёт о проделанной подрывной работе своему русскому Хозяину.

Критикуя Трампа за его контакты с Россией (да и собственно за практически все внешнеполитические шаги начиная от истории с Северной Кореей и заканчивая торговыми войнами), американские СМИ попадают в парадоксальную ситуацию, при которой, с одной стороны, выдвигается тезис о том, что Трамп возводит протекционистские барьеры и вообще националист, а с другой — о том, что он строит эдакий Интернационал консервативных режимов. В любом случае, в ближайшие дни нас ожидает время ошеломительных историй о том, как коварный враг в шапке-ушанке и с боевой балалайкой наперевес пробрался в святая святых американской дипломатии и всех там завербовал. И это с некоторой точки зрения даже хорошо — поскольку если уж доводить эпоху медийного сумасшествия до конца, то пусть так и будет. Всё меньше веры мировым генераторам фейк-ньюс.