С миру по нитке: Навальный начал клянчить донаты на "будущие пенсии"

Акция по сбору пожертвований на фейковую избирательную кампанию блогера Алексея Навального, кажется, была верхом изобретательности и политического "развода" собственных сторонников. Признаюсь честно, я даже с некоторым уважением стал смотреть на изобретённый Навальным и его ближайшими соратниками способ относительно честного отъёма денег у населения под сурдинку рассказов о блестящей политической кампании, которую он ведёт. Но, получив сегодня на почту письмо из официальной рассылки портала Навального, понял, что команда основателя ФБК осваивает новые глубины эксплуатации любых резонансных медийных тем, включая, естественно, и предстоящую пенсионную реформу. Итак, вот этот скриншот. Самое интересное внизу.

Тут штука в чём: как следует из письма, Навальный собирает деньги на проведение своего антипенсионного митинга 1 июля, причём аргументирует это тем, что пожертвованное будет неким "вкладом в будущую пенсию". Это вдвойне смешно читать, если иметь в виду, что, во-первых, сам Навальный в программе собственной партии чёрным по белому ещё пару лет назад писал о том, что пенсионный возраст нужно повысить.

А во-вторых, накал бреда возрастает от того, что единственным вкладом в собственную пенсию могут быть только усилия самого человека. Вся эта история со сбором донатов демонстрирует тренд на оглупление Навальным собственной аудитории и глубинное презрение к ней.

Сдай денежку и возлежи на диване, а добрый дядя Навальный из Москвы порешает все твои проблемы (на самом деле нет, он забудет о вас до следующей итерации сбора средств, но это вам знать не важно). Сдай денежку — и не волнуйся за пенсию, Навальный за тебя подумает и всё решит, ты, главное, денежки неси, не рефлексируй, распространяй.

Такая, прости господи, политическая мастурбация воспитывает целые поколения сетевых импотентов, которые потом в жизнь переносят все эти элементы геймификации, которые им впаривали Навальный и ему подобные: вместо реальных действий по изменению собственной жизни, вместо активной учёбы, думания своей головой, выбора работы, совершенствования в ней и прокачки ещё целого ряда сопутствующих скиллов получаем на выходе какое-то стадо клоунов-навальнистов, которые клянчат у родителей копеечку для перевода кумиру. Всё это наяривание медийное по поводу пенсий для молодого поколения, которое, собственно, и составляет ядро сторонников Навального, сродни рассказам про смерть и старость молодым подросткам, которые только входят в жизнь. Вместо того чтобы творить и дерзать, им предлагается разжечь в своих сердцах любовь к ранней пенсии, полюбить старческую трость и осознать всю прелесть жизни, в которой нет работы. И Навальный сотоварищи себя ещё какими-то революционерами считают. Да-да, Че Гевары прям все как на подбор.

Собственно, если серьёзно, то налицо откровенный кризис жанра и неумение поддерживать заявленные организационные объёмы и форматы, которые Навальный обещал после выборов сохранить. Ну какие деньги на организацию митингов, окститесь. Они пройдут в тех регионах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, то есть в региональных центрах, скажем прямо, второго-третьего эшелона. Какие там затраты-то: распечатать уведомление что ли? Группы в ВК с тысячами подписчиков имеются у структуры Навального чуть ли не в каждом райцентре — ну так выводите этих людей, если это живые сторонники, а не докупленные для отчёта боты, на что деньги-то тратить?

Итог прост: структуру по стране Навальный раздул, а способов её финансировать, кроме как через выклянчивание у школьников по сто рублей со школьных обедов, не придумал. А значит нас ждёт ещё немало кривых, косых, сфабрикованных на коленке и пустом инфоповоде акций и мероприятий, под которые Навальный будет просить пожертвовать копеечку на "благое" дело. Вот и весь "народный трибун", вот и весь "ниспровергатель режима".