Дистанционный вождь. Как Навальный будет руководить митингами из Венгрии

Немногие оппозиционные лидеры могут похвастать тем, что более-менее нормально относятся к своим сторонникам. Как правило, наши доморощенные либеральные гуру не только народец почитают за "неправильный", но и собственный актив стремятся то кинуть на деньги, то кинуть политически, то разменять на какие-то бонусы лично для себя.

Однако чемпионом в этом своеобразном "спорте" на стыке политики и мошенничества стал в последнее время Алексей Навальный. Мы сначала с удивлением и даже оторопью смотрели на то, как он, получив загранпаспорт, словно с цепи сорвался и начал буквально каждый месяц куда-то выезжать — причём если сначала он хоть как-то пытался маскировать свои вояжи под "деловые" поездки, то со временем понял, что можно своим сторонникам ни на какие вопросы не отвечать, всех несогласных клеймить наймитами режима и преспокойно дальше прогуливать в Европе деньги, пожертвованные простодушными согражданами на "борьбу с коррупцией". И вот сегодня утром, аккурат в преддверии им же самим и анонсированной акции против пенсионной реформы, светоч школьников и вождь студентов улетел с семьёй в столицу Венгрии — Будапешт. Собственно, видео, снятое в аэропорту одним из пассажиров, прилагается, оцените сами.

Тут нужно понимать контекст: в кои-то веки Навальный решил оседлать не популистскую "антикоррупционную" повестку, а выйти на поле социального протеста. При этом оказалось, что Навальный крупно прокололся, решив хайпануть на пенсионерах, поскольку тут же всплыли подробности из нескольких программ его собственной партии, а также соратников из ближайшего круга, которые все как на подбор твердили о благотворности повышения пенсионного возраста.

Но дальше — больше, Навальный, не будучи в состоянии аргументированно парировать высказываемые ему претензии в предательстве собственных идеологических принципов, начинает вилять и в последние дни пытается перехватить повестку, переключив внимание на освобождение своего брата Олега. История на самом деле тоже крайне для Навального токсичная, поскольку Олег Навальный пошёл в тюрьму за общие грехи, а вот Алексей Навальный остался на свободе и преспокойно раскатывает по миру, находясь на условном сроке. Алексей Анатольевич приехал в колонию, засветился там под камеры, написал привычные ужасы про козни Мордора и каких-то якобы чекистов, которые преследовали их по Орловской области.

Ну а на утро собрал пожитки и перед ключевой своей уличной акцией с момента окончания большого федерального электорального цикла улетает в Венгрию с семьёй на каникулы. Я лично не верю в идиотизм Алексея, тут явно прослеживается вполне прагматическая мотивация.

Во-первых, Навальный, как мне кажется, реально не верит во всю эту социальную движуху и ему в общем и целом на проблемы пенсионеров наплевать. Всю эту клоунаду с митингами против пенсионной реформы Навальный затеял от безысходности и необходимости хоть как-то оставаться в повестке. Внутренне, на сугубо личностном уровне Навальному пенсионеры до лампочки, он себе на несколько жирных пенсий в любой европейской стране уже заработал — за ваш же, кстати, счёт, уважаемые жертвователи. Вы пожертвуете ему кто сто рублей, а кто и тысчонку и так и останетесь сидеть в своём Урюпинске, пока Алексей будет прогуливаться по набережным Будапешта, тихим улочкам Лиона и Парижа и возлежать на элитных пляжах Греции.

А во-вторых, Навальный своим отъездом демонстрирует наплевательское отношение к собственному активу. Это его в случае чего будут задерживать и держать в "обезьяннике", а вождь как бы не при делах, вождь на отдыхе (уже сбился на каком по счёту), вождю нужно силы восстанавливать на целебных источниках, поглядывая на челядь, копошащуюся где-то у подножия трона. Хомяки же тупые, они так и будут слать деньги и распространять, не рефлексируя. А там, глядишь, скоро и ВНЖ в какой-нибудь европейской стране образуется, и недвижимость купится. Пока толпа почитателей Навального позволяет о себя так вытирать ноги, грех ведь не обуть лоха, правда?