Продвинуть месседж. Госдеп собрался "вербовать" аудиторию русскоязычных соцсетей

Как следует из данных правительственного портала государственных заказов, Госдепартамент США разместил тендер на создание системы реагирования для русскоязычного сегмента, в первую очередь это касается таких социальный сетей, как Twitter, Facebook, YouTube, а также мессенджера Telegram. Помимо того, по заданию заказчика могут быть добавлены и другие социальные сети со значительной русскоязычной аудиторией. Контрактор должен "усиливать предлагаемый Правительством США контент и упаковывать его в визуально эффективную форму для усиления месседжа", отмечается в документах тендера. Работа на русскоязычную аудиторию будет осуществляться через так называемый Брюссельский медиахаб — подразделение Офиса по взаимодействию со СМИ Бюро по общественным вопросам Госдепартамента США.

От будущего подрядчика требуется "углубленное знание аудитории в России, а также интересов, политических предпочтений и взглядов русскоязычных сообществ на территории бывшего Советского Союза". Также подрядчик должен разработать "всеобъемлющую стратегию" продвижения на площадках социальных медиа, разработать механизмы взаимодействия с лидерами общественного мнения в русскоязычном сегменте соцсетей для информационного сопровождения "месседжа" Правительства США в этой аудитории, а также выстраивание с ними отношений в том числе и в офлайн-режиме. Подрядчику на время контракта также передадут на ведение основной твиттер-канал Госдепа на русском @USApoRusski.

Обязательным требованием при производстве и размещении контента является его предварительное согласование с Брюссельским медиахабом (то есть подразделением Госдепа, занимающимся координацией работы американского внешнеполитического ведомства в соцсетях и на различных онлайн-платформах). Помимо расширения списка "влиятельных медиаперсон" для воздействия на русскоязычную аудиторию, основу размещаемого контента должны составлять текстовые, видео- и аудиоматериалы, произведённые Правительством США с соответствующими политическими оценками, высказываемыми в них. Мало того, в контрактном задании, в части, касающейся мониторинга соцсетей, отмечается, что подрядчик должен фиксировать дискуссии в русскоязычной аудитории и докладывать руководству соответствующих подразделений Госдепа о потенциальных угрозах персоналу, имуществу и зданиям Правительства Соединённых Штатов.

Интересно, что в пакете документов имеется и разъяснение по качеству привлекаемого персонала, из которого следует, что в качестве экспертов в области русскоязычных социальных медиа возможно привлечение граждан Украины. Это довольно показательная оговорка, поскольку опыт последних лет показывает, что значительная часть информационных атак на Россию на различных площадках в соцсетях координировалась с территории Украины, а местные SMM-компании известны своими невысокими ценами на услуги и заточенным под русофобию персоналом.

Активизация работы профильных американских структур на российском направлении с упором на социальные сети укладывается в общую канву усиления пропагандистской работы на российском направлении. Так, при Госдепартаменте уже работает так называемый Центр глобального взаимодействия, призванный, по задумке его создателей, координировать усилия целого ряда американских правительственных ведомств по отражению якобы исходящих от России угроз в информационном пространстве.

Госдепартамент также выделил финансирование для создания Фонда доступа к информации, который будет функционировать под управлением так называемого как раз того самого Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center). Центр является "межведомственным агентством Правительства США по противодействию пропаганде иностранных государств и негосударственных акторов, созданных в целях защиты национальной безопасности США".

В рамках создания Фонда доступа к информации будут выделяться гранты средствам массовой информации, некоммерческим организациям, образовательным структурам и коммерческим структурам для борьбы с дезинформацией и манипулирования в "местных сообществах". Гранты по линии нового госдеповского фонда будут также выделяться на анализ тактики, технологий и используемых процедур со стороны "недружественных иностранных сил", ведущих против США "информационную войну". Также деньги будут выделяться на систематизацию и публикацию примеров "антиамериканской пропаганды", в том числе и на платформах социальных медиа.

Помимо наращивания финансирования всё новых и новых программ по информационному воздействию на американскую аудиторию с целью предотвратить гипотетическое воздействие на неё противников США, ключевым из которых, по мнению американских элит, является Россия, происходит также и активизация вещания и воздействия непосредственно на внутрироссийскую аудиторию.

Следует отметить, что тот же правительственный Совет управляющих по вопросам вещания США присоединился к Британской вещательной корпорации (BBC), Deutsche Welle (DW) и France Médias Monde (FMM) и стал спонсором специализированного портала по обходу блокировок в Интернете bypasscensorship.org. Цели и задачи совместного проекта западных государственных медиакорпораций на самом сайте выражены предельно откровенно и недвусмысленно: "Представители отделов этих СМИ по противодействию цензуре намерены способствовать расширению свободы Интернета для людей, живущих в странах с репрессивными режимами, пытающимися заблокировать доступ к информации и угрожающими свободе самовыражения".

Попытки "раскачать" русскоязычную аудиторию, предпринимаемые американскими государственными ведомствами, происходят на фоне непрекращающихся попыток обвинить Россию в манипулировании внутриамериканской аудиторией на крупных онлайн-площадках, что уже привело к целым санкционным пакетам и созданию атмосферы страха и недоверия к любым ассоциируемым с Россией ресурсам. По мере ухудшения российско-американских отношений, а главное — сокращения и ограничения способов влияния и оценки российской аудитории описанные выше механизмы мониторинга и работы с лидерами общественного мнения за счёт американского налогоплательщика будут только расширяться.