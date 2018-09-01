Дорогой друг Борис! Как Ельцин сдавал Клинтону Россию под "честное слово"

Дорогой друг Борис! Как Ельцин сдавал Клинтону Россию под "честное слово"

Фото: © AP Photo

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Накануне президентская библиотека Билла Клинтона выложила в открытый доступ большой массив документов, касающихся российско-американских взаимоотношений в 1990-е годы прошлого века. Среди прочего оказались опубликованными доселе закрытые записи бесед российского президента Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном. Архив меморандумов, докладных записок и стенограмм встреч охватывает период с 1993 по конец 1999 года и содержит немало интересных подробностей, касающихся участия США во внутриполитических процессах в России, а также подходов тогдашнего российского руководства к целому ряду важнейших вопросов внешней политики и безопасности России, включая проблему сокращения стратегических наступательных вооружений, договора об ограничении обычных вооружённых сил в Европе (ДОВСЕ), а также расширения НАТО на Восток.

Начать стоит, конечно же, с наиболее дискутируемого в последние годы вопроса о роли Соединённых Штатов в победе Ельцина на президентских выборах 1996 года. 21 апреля 1996 года в Кремле состоялась встреча Клинтона и Ельцина за рабочим завтраком, в ходе которой российский лидер подробно проинформировал Клинтона о своих соперниках по президентской гонке.

— Всего имелось 49 кандидатов, которые заявили о желании участвовать в президентской кампании. Но (для регистрации. — Прим. ред.) требуется 1 миллион подписей. Среди них при этом имеются некоторые кандидаты, которые не вполне серьёзны в своих намерениях. На сегодняшний день у нас осталось всего 6 кандидатов. У каждого кандидата есть свои электоральные группы, поддерживающие их. Но никто не будет способен добиться успеха кроме двоих, — меня и Зюганова. Все остальные получат не более 10%. Но они могут добавить голоса своих избирателей в поддержку его (Зюганова. — Прим. ред.) или вычесть эти голоса из общего числа поданных за меня. Мне приходится работать с остальными четырьмя кандидатами, чтобы изменить их отношение ко мне на более благоприятное, в особенности если будет второй тур. Я поставил чёткую задачу — выиграть в первом туре. Поэтому я прошу вас не оказывать предварительную поддержку Зюганову.

<p>Фото: © AP Photo/White House, Ralph Alswang</p>

На эту просьбу Клинтон отвечает без обиняков, отмечая, что "вы не должны беспокоиться об этом, мы потратили 50 лет, работая на другой результат". Ельцин затем начинает какие-то пространные рассуждения о том, что Россия реформировалась на протяжении столетий, упоминая Петра I, Екатерину Великую и Столыпина, — однако так и не смогла дореформироваться по-настоящему до конца. Теперь же на пути реформ стоит Зюганов, который "притворяется социал-демократом" и "отменит приватизацию". А дальше и вовсе Ельцин начинает пугать Клинтона тем, что половину электората коммунистов составляют "фанатики, которые хотят отменить границы между бывшими республиками Советского Союза, вернуть Крым и даже предъявляют претензии в адрес Аляски".

Интересно и понимание исхода выборов и факторов, влияющих на это, со стороны Ельцина: российский президент прямо просит Клинтона решить до выборов хотя бы на уровне заявлений для прессы вопрос с членством России в G7.

— Я понимаю, что у нас не получится организовать встречу по этому вопросу (о членстве в "Большой семёрке") до выборов. Даже без такой встречи Ельцин вновь станет президентом России. Но это добавит 10% к поданным за меня голосам. Ты знаешь, Билл, в этой российской избирательной кампании ты являешься важным фактором. Это может быть не очень хорошо известно (широкой публике. — Прим. ред.), но психологически это очень важно.

Затем, вплоть до начала 1997 года, личных встреч с Ельциным у Клинтона не было и общение происходило в основном посредством телефонных разговоров. 7 мая 1996 года в разговоре с Клинтоном российский президент опустился до откровенного выклянчивания денег, поскольку бюджет был пуст и в преддверии голосования было необходимо задобрить бюджетников.

— У меня есть ещё одна просьба, Билл. Пожалуйста, пойми меня правильно. Билл, для целей моей избирательной кампании мне срочно необходим заём для России в размере 2,5 миллиарда долларов.

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Клинтон уточняет, может ли помочь в данной ситуации перенос сроков погашения кредиторами Парижского клуба, однако Ельцин говорит, что это не поможет.

— Нет, деньги придут лишь во второй половине года. А в первой половине мы получим всего 300 миллионов долларов из-за условий, поставленных МВФ. Ты знаешь, когда господин Камдессю был у нас, я говорил с ним. Но он сказал, что МВФ перечислит только 300 миллионов в первом полугодии и 1 миллиард во втором. Проблема в том, что мне нужны деньги для выплат пенсий и зарплат. Без разрешения проблем с выплатой пенсий и зарплат будет очень трудно продвигаться в избирательной кампании.

Клинтон затем обещает подумать над выделением дополнительных средств по линии МВФ и "наших друзей" и сразу же переходит к вопросу о сокращении присутствия российских войск по лимитам в рамках ДОВСЕ. Ельцин, судя по тону разговора, становится очень податливым и соглашается обсуждать так называемые "фланговые ограничения" по танкам на уровне 4 тысяч или даже 3,8 тысячи единиц.

Тут стоит напомнить о том, что в рамках ДОВСЕ Россия существенно ослабила присутствие своих вооружённых сил на юге страны, взяв на себя обязательства, которые странами НАТО (особенно новыми членами блока из числа государств бывшего соцлагеря в Восточной Европе и странах Балтии) по факту не соблюдались. В итоге только спустя 10 лет после принятия "флангового документа" — дополнения к ДОВСЕ — Россия в конце 2007 года приостановила-таки действие договора и отказалась соблюдать давно превышенные странами Североатлантического альянса квоты по численности войск и тяжёлого вооружения.

В 1996 году, уже после победы Ельцина на президентских выборах, состоялось несколько разговоров с Клинтоном, однако они носили в основном формальный характер, ограничиваясь общими поздравлениями и пожеланиями, особенно в сентябре, когда Клинтон звонил Ельцину в преддверии операции на сердце, пожелав тому скорейшего выздоровления и восстановления.

<p>Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской</p>

А вот меморандум с записью переговоров 21 марта в Хельсинки уже наглядно рисует уровень понимания Ельциным национальных интересов России и что главное — гарантий этих интересов со стороны США и НАТО. Сначала Ельцин жалуется на то, что мнения России по расширению НАТО никто не спросил, в особенности это касается бывших республик СССР.

— Одна вещь очень важна: расширение не должно включать в себя бывшие советские республики. Я не смогу подписать никакого соглашения без использования таких формулировок. В особенности Украину. Если вы их вовлечёте, это создаст затруднения в наших переговорах с Украиной по целому ряду вопросов. Мы также внимательно следили за активностью Соланы (генсек НАТО. — Прим. ред.) в Центральной Азии. И она нам не нравится. Он следовал антироссийским курсом … Я понимаю сложность проблемы, но у нас нет никаких территориальных или гегемонистских претензий к ним или другим странам. Мы проводим хорошо зарекомендовавшую себя политику в отношении стран СНГ и Прибалтики, основанную на доверии.

Ельцин затем начинает говорить о том, что Россию беспокоят натовские военно-морские маневры около Крыма, однако у России нет никаких планов овладения Севастополем, Москва также уважает территориальную целостность Грузии и Молдовы и хочет лишь "арендовать некоторые объекты для нужд Черноморского флота". Интереснее другое — Ельцин, как и Горбачёв до него, мыслит в каких-то идеалистических формулировках по отношению к НАТО.

<p>Фото: © AP Photo/Jim McKnight</p>

— Я предлагаю, чтобы в заключительном заявлении мы могли бы принять факт отсутствия территориальных претензий к другим странам. Что касается стран бывшего Советского Союза, давайте заключим устное, джентльменское соглашение — которое мы не запишем в итоговом заявлении, — что ни одна бывшая советская республика не войдёт в НАТО. И это джентльменское соглашение не будет озвучено публично.

Клинтон в долгой речи затем читает лекцию Ельцину скорее не по вопросам внешней политики, а больше юридической казуистики, напирая на то, что такого рода соглашение будет плохо для России, так как покажет всем, что "империя всё ещё существует", что в свою очередь напугает прибалтийские страны и настроит против России остальных членов НАТО. Клинтон при этом подчёркивает, что он якобы строит некое "новое НАТО", которое не будет направлено против России.

В чём новизна при отказе от долгосрочной стратегии создания "санитарного кордона" на границе с Россией, непонятно. Североатлантический альянс претерпел с 1990-х годов четыре волны расширений, причём первые восточноевропейские страны были приняты в блок уже через два года после этого разговора Клинтона и Ельцина, в марте 1999 года. Мало того, Клинтон мотивировал отказ подписывать какой-то "юридически обязывающий" документ о нерасширении НАТО тем, что его оппоненты в Конгрессе устроят законодательную тягомотину и затянут на два года ратификацию такого соглашения. Российский президент при этом моментально соглашается.

<p>Фото: © AP Photo</p>

Если посмотреть остальную переписку и стенограммы общения двух лидеров, то тягостное ощущение полной ведомости и подконтрольности российской внешней политики также не оставляет. В 1997 и 1998 годах постоянно обсуждаются вопросы предоставления финансовой и экономической помощи России со стороны США, Клинтон указывает, какие законодательные нормы необходимо отменить России и в какие сроки (как это происходит в случае поправки Джексона — Вэника).

Содержательно вся переписка наглядно демонстрирует то, о чём многие политики говорили начиная с 1990-х годов прошлого века: бездумное доверие по отношению к США и Западу в целом, подчёркнуто второстепенная роль России и готовность отказаться от любых геополитических притязаний приводит не к налаживанию конструктивных отношений, а к требованию всё больших и больших уступок, включая сдачу экономических, политических и военных позиций по всем направлениям.

Автор:
Илья Ухов
ИУ
Илья Ухов
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