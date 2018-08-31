Террористическое государство. Как Украина убивает лидеров Донбасса

Итак, перевёрнута очередная чёрная страница современной украинской истории: буквально час назад в центре Донецка был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Убит, как всегда, подло и из-за спины, так же как были убиты знаменитые герои Донбасса Гиви и Моторола, с помощью взрывного устройства, когда руководитель республики находился вместе с другими высокопоставленными лицами в одном из городских кафе. Все эти разговоры из Киева о желании "имплементации" минского процесса оказываются болтовнёй откровенных палачей и кровопийц, которые не способны вообще ничего "имплементировать", не способны договариваться и решать вопросы цивилизованным путём. Путь современной Украины — это путь убийств, крови, взрывов и войны.

Следует откровенно признать — ничего ещё на территории бывшей Украины не закончилось. В стране идёт вялотекущая гражданская война, лишь чуть-чуть подмороженная внешними силами, которые на какое-то время смогли утихомирить полунацистский режим в Киеве. Собственно, убийство Захарченко ставит жирный крест на всех попытках как-то описать статус ДНР и ЛНР в системе нынешней украинской государственности. Этого будущего нет, поскольку любому понятно, что государство это террористическое и делает ставку на физическое уничтожение всех политических оппонентов. Что такая же судьба, только в застенках СБУ или нацбатов, ждёт вообще всё руководство восставших республик Донбасса.

Кстати, совершенно непонятно, чего Украина хочет добиться всей этой чередой убийств военных и политических деятелей в ДНР. Ослабить руководство республик в преддверии какой-то крупной военной провокации? Ну так буквально на днях была очередная годовщина Иловайска, и думается, что силы ополчения, за прошедшие годы превратившиеся в полноценную армию, смогут этот урок и повторить.

Если украинские диверсанты и спецслужбы решили убийством руководителя ДНР как-то запугать жителей республики, то это тоже крайне призрачная перспектива — скорее наоборот, будет обратная реакция и ещё больший дрейф в сторону от террористического государства, которым становится Украина.

Собственно, сегодняшний теракт наглядно демонстрирует тупик всего минского процесса, не способного хоть в какой-то мере вразумить фанатиков, сидящих в Киеве, которые привыкли в политике действовать так, как на майдане в феврале 2014 года, то есть убивая направо и налево всех несогласных и покрывая террористические банды боевиков и собственные спецслужбы, занимающиеся внесудебными расправами. Интересен в этой связи и другой аспект — никакое нормальное государство, которое воспринимает ту или иную территорию в качестве своей неотъемлемой части, не будет устраивать на ней терактов. Республики Донбасса были готовы на каком-то этапе при соблюдении амнистии и проведении местных выборов вернуться на правах широкой автономии в состав Украины. Теперь это оказывается абсолютно невозможно, слишком много крови пролито, а такое не забывается.

Есть, впрочем, и обоснованные предположения о том, что убийство Захарченко является следствием внутриполитической борьбы на самой Украине. Президент Порошенко, как известно, занимает в преддверии старта президентской кампании крайне слабые позиции по данным всех опросов и электоральных рейтингов, проигрывая даже Тимошенко. Попытка разыграть в ходе кампании карту Донбасса, резко нарастив военную активность на юго-востоке страны и организовав убийства "ворогов", является безошибочным способом мобилизовать электорат в духе военно-патриотического угара. Однако такие методы ведения политической борьбы на Украине грозят похоронить её как государство.