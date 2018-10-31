Опыт будет использован: экс-губернаторы получили гарантии президента

На волне довольно нервной, признаться, прошедшей избирательной кампании в сентябре нынешнего года в политологическом сообществе стало модным говорить о том, что должность губернатора стала превращаться из объекта вожделения тех или иных групп влияния в системе властной вертикали в чуть ли не токсичный пост, на который никого и силком-то не затащишь. Отчасти это было обусловлено тяжёлыми выборами глав субъектов в ряде регионов — со вторыми турами, многократными переносами сроков голосования или даже полной отменой результатов и перезагрузкой избирательной кампании. Однако на прошедшей вчера вечером встрече президента с экс-губернаторами главой государства было обозначено несколько принципиальных моментов, касающихся кадровой работы с высокопоставленными чиновниками такого ранга, которые, как представляется, помогут внести больше уверенности и стабильности в работу губернаторского корпуса.

Вот одна из ключевых фраз, сказанная президентом (вместо пересказа позволим себе её просто процитировать):

— Хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы.

Президент также отметил, что работа глав регионов крайне сложная и затрагивает много аспектов повседневной жизнедеятельности субъектов (размер и численность населения в данном случае не важны, так как задачи, стоящие перед всеми губернаторами, являются принципиально схожими), — на такой работе никто, конечно, не застрахован от ошибок, однако и опыт приобретается колоссальный. Глава государства вновь обозначил краеугольный камень своей кадровой политики и управленческого кредо — никто за бортом команды не останется, знания и навыки экс-глав субъектов будут использованы на новых местах работы.

И тут вот что необходимо отметить. Во-первых, в рамках идущего сейчас процесса обновления губернаторского корпуса к руководству регионами приходят молодые кадры, прошедшие специализированные углублённые программы подготовки по линии внутриполитического блока кремлёвской администрации. Этот курс на развитие современного, ориентированного в том числе и на цифровое развитие политического класса тем не менее не есть какой-то фетиш и самоцель и он руководством страны реализуется вместе с комплексом других подходов и методик управления и работы с кадрами, в том числе и уровня экс-губернаторов. Эти люди глубоко знают очень специфические сферы государственного управления — как идёт межбюджетный процесс, как работают связки региона с федеральным центром, как должны работать системы ЖКХ, транспортный и топливный сектора, как работать с банками и крупными инвесторами и многое-многое другое. Эти специфические компетенции можно приобрести только в процессе реального управления регионом, что само по себе является в стране работой штучной.

По сообщениям прессы, бывшим руководителям субъектов предложены места в Совете Федерации, в Счётной палате, государственных корпорациях и крупных частных российских компаниях. Думается, что опыт бывших губернаторов будет востребован на новом месте.

Однако есть и ещё один аспект, проистекающий из фразы президента о том, что он лично займётся вопросом дальнейшего трудоустройства бывших глав субъектов. Дело в том, что руководителям такого ранга очень важно чувствовать поддержку федерального центра, а порой даже лично президента. Чувствовать, что, в случае отставки или даже проигрыша на выборах (в чём нет ничего зазорного — как показали последние выборы, в стране реально работает демократический принцип сменяемости власти), их не оставят на произвол судьбы и не выставят на улицу. Тут, кстати, стоит отметить, что президент этот свой принцип ответственности за судьбу членов команды проводит безотносительно к текущим событиям, — если человек не запятнал себя какими-то преступлениями, то ему даже после отставки всегда найдутся участок работы и место в едином строю.

Это на самом деле очень важный консолидирующий и мотивирующий фактор для госаппарата, который и должен обеспечивать тот самый технологический и цифровой прорыв, заявленный Владимиром Путиным в рамках его инициатив, обозначенных в предверии президентских выборов и вскоре после них. Соглашаясь идти на госслужбу и принимать ответственность за управление регионом, каким-то ведомством или занимая ответственный пост в госкомпании, человек должен иметь определённые гарантии и не бояться проявлять инициативу. А политическая и управленческая элита должна чувствовать себя спокойно, не боясь прихода новых людей, иметь открытые и понятные перспективы дальнейшего развития. Только так на самом деле и обеспечиваются преемственность и транзит власти и сохраняется самое важное для любой страны — эффективный и гибкий государственный аппарат.