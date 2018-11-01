Государство идёт в "третий сектор": НКО получают беспрецедентную поддержку

Ещё совсем недавно государство в России лишь декларировало на словах необходимость поддержки гражданского общества и социально-ориентированных НКО. Всё это вроде было прописано где-то в неких документах и законах, однако реально система не работала — во многом по причине того, что сначала у институтов, ответственных за внутриполитическую повестку, не было понимания, зачем вообще нужны все эти "общественники" и для чего им в принципе нужно оказывать финансовое содействие. Существует очень выразительное высказывание, приписываемое Наполеону, о том, что тот, кто не желает кормить собственную армию, неизбежно будет кормить чужую, однако всё то же самое можно сказать и в отношении собственного гражданского общества. Слишком долго у него не было иных источников финансирования, кроме выклянчивания денег у зарубежных фондов и аффилированных с иностранными государствами структур — естественно, и повестка деятельности НКО определялась вовсе не исходя из национальных интересов и нужд российского общества. А нужды эти сконцентрированы прежде всего в сфере социальной работы — и скорее на уровне регионов, районов, посёлков, сёл и небольших городов, нежели крупных мегаполисов.

Именно поэтому можно только приветствовать идущий процесс регионализации выдачи президентских грантов, итоги второго ежегодного этапа которого были подведены накануне. На конкурс было подано почти 10 тысяч заявок из всех регионов страны, в итоге финансирование получат порядка 2 тысяч НКО. Их проекты профинансируют более чем на 4,5 миллиарда рублей. И тут важно отметить несколько моментов, которые наглядно характеризуют процесс активного развития в стране "третьего сектора". Во-первых, около половины всех грантов было выдано в первый раз, это на самом деле очень большая цифра, которая свидетельствует о том, что никакой келейности и междусобойчика в процессе подачи и отбора конкурсных заявок нет. Во-вторых, за последние несколько лет количество заявок на конкурс президентских грантов выросло почти в четыре раза, что стало абсолютным рекордом за всё время его проведения. Во многих субъектах количество поданных (и, соответственно, одобренных) заявок выросло в десятки раз, и это наглядный показатель смещения фокуса социальной работы в регионы, что можно только приветствовать.

Важен также и кратный рост софинансирования проектов НКО. В ходе вчерашней презентации итогов второго этапа конкурса первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко назвал конкретную цифру — на софинансирование проектов пойдёт 3,265 миллиарда рублей средств самих исполнителей, что составляет более 70% от суммы государственного финансирования. Суммарно, таким образом, НКО получат в своё распоряжение более 7 миллиардов рублей. Это хороший результат, который в первую очередь говорит о том, что в регионах крайне серьёзно подошли к процессу отбора заявок на конкурс, проработали их финансовую сторону, привлекли средства частного бизнеса. Тут нужно отметить эффективную работу профильных заместителей губернаторов по социальным вопросам, поскольку именно они занимались продвижением заявок.

Необходимо отметить, что развитие получают по-настоящему нужные и близкие каждому жителю страны функции гражданского общества — это социальные проекты, проекты, направленные на поддержку наиболее незащищённых категорий граждан, инициативы в сфере образования и развития территорий, повышения уровня вовлечённости населения в вопросы местного самоуправления. Именно это и есть то самое настоящее гражданское общество, а не специфическая столичная тусовка, зацикленная на узкой оппозиционной повестке и лишь спорадически замечающая, что вся остальная Россия вообще живёт другой жизнью.

Активизация работы федерального центра с этим самым глубинным гражданским обществом, в том числе и с помощью финансовой поддержки проектов, преследует несколько целей. Во-первых, социальные НКО на местах способны стать хорошей площадкой для решения проблем в обход (чего уж греха таить) бюрократического болота местных властей — недаром президент инициировал передачу некоторых государственных функций некоммерческим организациям, и эта мера уже показала свою эффективность. А во-вторых, внутриполитический блок в том числе и посредством оценки эффективности реализации финансируемых проектов сможет получить механизм мониторинга и оценки работы властей на местах. И вот эта функция в условиях непростой социально-экономической ситуации в стране может стать крайне важным и полезным инструментом в системе независимой оценки ситуации в том или ином субъекте федерации.