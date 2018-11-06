Западные ценности. Как США реформируют образовательную систему Украины

Одной из ключевых целей Соединённых Штатов на постсоветском пространстве в целом и на территории Украины в частности всегда являлось создание подконтрольных и ориентированных на Запад групп в интеллектуальной и управленческой элите.

Эта работа на протяжении десятилетий ведётся прежде всего в формате взаимодействия по линии некоммерческих организаций, взаимодействия с местным экспертным и академическим сообществом, а также щедрого финансирования различных культурных и образовательных проектов, направленных на продвижение спецификой идеологической повестки.

Особый упор, как уже отмечалось выше, делается на обработку украинского населения, наиболее исторически близкого к России и составляющего с ней единую культурную, языковую и историческую общность. Накануне в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора президент России Владимир Путин недвусмысленно высказался по поводу попыток создать на постсоветском пространстве "безликие протектораты".

— Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы "переформатировать" мир, разрушить традиционные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие "протектораты". Ведь разобщёнными народами, лишёнными национальной памяти, низведёнными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся во многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. При этом используются и пещерный национализм, и русофобия. Осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьёзными последствиями, она опасна.

Между тем анализ планов и текущей деятельности профильных ведомств Соединённых Штатов на Украине показывает, что, несмотря на идущую сейчас острую фазу избирательного процесса в Незалежной, где весной 2019 года должны состояться президентские выборы, американские кураторы официального Киева не теряют из вида стратегических целей.

Как следует из данных портала государственных грантов Правительства США, Госдепартамент планирует выделить финансирование для проектов в сфере культуры, а также академических и образовательных программ.

В рамках проекта по работе с культурной средой, как отмечается в техническом задании грантовой программы, американские чиновники планируют финансировать проекты в области "визуального искусства", театра, а также музыкальные проекты.

Также интерес у Госдепартамента вызывают разного рода выставки и круглые столы с обязательным участием приглашенных американских экспертов. Как отмечается в тендерной документации, "все проекты должны продвигать американскую культуру на Украине или в приоритетном порядке освещать американо-украинское сотрудничество в различных областях культуры и искусства".

Примечательно, что в описании проектов в рамках программы Госдепа в образовательной и академической среде недвусмысленно говорится о том, что финансирование будет выделяться на "поддержку идущего процесса реформирования образовательной системы Украины".

Также Госдеп будет поддерживать проекты или мероприятия, проводимые в учреждениях образования Украины с привлечением американских участников и экспертов по тематике "устойчивого экономического развития, выборов и демократических реформ".

Средства будут выделяться и на продвижение академических программ с упором на американский опыт и ценности в области "толерантности и разнообразия". Интересно, что отдельной строкой прописаны проекты в сфере поддержки "перемещённых украинских университетов и студентов", под которыми, судя по всему, подразумеваются внутренне перемещённые лица из зоны гражданского конфликта на юго-востоке страны.

Все проекты в рамках обеих программ — культурной и образовательной — предполагают выделение грантов от 8 до 24 тысяч долларов со сроком реализации до 1 года.

Следует отметить, что один из аспектов идущей на Украине образовательной реформы, касающийся вопроса преподавания в школах на языках так называемых "национальных меньшинств", уже вызвал немалый международный скандал, последствия которого официальный Киев не может купировать до сих пор.

Дело в том, что с 1 сентября текущего года всё обучение в школах будет вестись исключительно на украинском языке — образование на языках нацменьшинств останется только в младшей школе, да и то только д 2020 года. Эти меры уже вызвали негодование не только в России, но и, в частности, в Венгрии, поскольку закон напрямую ущемляет интересы венгерского меньшинства в Закарпатье.

Однако помимо наличия собственно языковых вопросов, школьное образование в стране объективно примитивизируется — к примеру, по планам украинского Министерства образования такие предметы, как физика, химия, биология, а также астрономия, экология и география, будут объединены в некий общий курс под названием "Человек и природа".

Планируется ликвидация отдельного преподавания алгебры и геометрии, которые будут теперь преподаваться под общим наименованием "Математика" (с соответствующим сокращением часов). Объём гуманитарных дисциплин при этом несколько возрастает, однако содержание украинских исторических и литературных курсов в последние годы бьёт все рекорды по внедрению националистического контента.

Всё это происходит на фоне одобрительных заявлений со стороны Госдепартамента и Посольства США в Киеве, которые либо публично поддерживают все образовательные и культурные начинания киевских властей, либо как минимум занимают нейтрально-одобрительную позицию.

Соединённые Штаты при этом не удовлетворяются простым одобрением или поддержкой официального Киева, они последовательно продолжают работать над переформатированием массового сознания в стране, продолжают курс на поддержание в обществе нужного градуса экстремизма и русофобской истерии.

Так, в частности, Государственный департамент США выделил грантовое финансирование проектам в рамках поддержки гражданского общества, "независимых медиа", а также борьбы с коррупцией на низовом уровне.

В антикоррупционной подпрограмме Госдепа для Украины подчёркивается, что в её рамках будет "поддержана способность гражданского общества для наблюдения за местными властями и их борьбой с коррупцией". В рамках этого подпроекта Госдеп планирует обучать и поддерживать "независимых" украинских журналистов для того, чтобы они освещали специфические сектора экономики и государственного управления, наиболее подверженные коррупции. Всего на эти цели планируется потратить порядка 750 тысяч долларов.

А ещё 800 тысяч долларов будут выделены на разработку моделей "финансовой уcтойчивости" для независимых средств массовой информации в регионах страны. В рамках этой подпрограммы Госдепа планируется снабдить региональные украинские медиа "набором бизнес-техник" для завоевания своей доли рынка и аудитории, а также для адаптирования своего контента для потребления новыми способами — в первую очередь с мобильных устройств, а также в соцсетях.

Однако наибольший интерес представляет третья составляющая программы, предлагаемая Госдепом к реализации на Украине, — проект контроля за местными правоохранительными органами. В описании гранта указывается, что, несмотря на то что новая патрульная полиция представляет хороший пример нового подразделения, "уважающего права и свободы граждан", остальные украинские специальные службы, а также военные структуры и органы разведки остаются, по мнению Госдепа США, "недореформированными", в них совершаются регулярные нарушения прав человека, злоупотребления, а также коррупция.

Вместе с тем Соединённые Штаты практически в открытую выделяют средства на различного рода программы поддержки Украины фирмам, тесно сотрудничающим долгие годы с американским правительством. Деньги по условно "украинской проблематике", скорее всего, даже не покинут счета в США.

Так, в частности, по данным американского правительственного портала, Агентство по международному развитию США через Госдеп перечислило крупной международной консалтинговой корпорации Deloitte 3,2 миллиона долларов на цели технического содействия реформированию корпоративной структуры "Нафтогаза".

При этом всё та же Deloitte практически одномоментно с контрактом на реформирование "Нафтогаза" получила (также по линии USAID) ещё два контракта — на 3,85 и 1,1 млн долларов для некоего "технического содействия" правительству Украины, что, учитывая характер и время выдачи, позволяет сделать вывод о том, что эти средства также предназначены для грядущей реструктуризации "Нафтогаза".

Поддержка неправительственного сектора, украинских медиапроектов в регионах, а также выделение средств НКО, которые занимаются "мониторингом коррупции", является фактически процессом создания необходимого запаса медийной прочности в преддверии парламентских и президентских выборов в стране, которые должны состояться в 2019 году, и Соединённые Штаты начинают эту работу загодя. А судя по публикациям украинских СМИ, команда Петра Порошенко готовится к новой конституционной реформе и перераспределению полномочий в пользу парламентской модели и уходу от президентско-парламентской республики.