Санкции или тарифы. Как Евросоюз пытается контролировать экономику России

Европейская комиссия разместила тендер, в котором заказала исследование "диспропорций и перекосов в экономике России, вызванных вмешательством государства". В техническом задании к исследованию отмечается, что подрядчик должен будет проанализировать институциональные, правовую и экономические основы государственной политики российского правительства с целью идентификации отраслей, где затраты субъектов экономической деятельности в России, включая стоимость сырья и энергии, не являются результатом формирования на свободном рынке по причине вмешательства государства.

В докладе должны быть отражены такие причины "инспирированных государством перекосов", как специфическое законодательство, схемы владения собственностью, финансирование проектов, конфликт интересов, неформальные связи между государственными чиновниками и конкретными бизнесами. Отмечается, что помимо федерального уровня необходимо проанализировать также "искажения и государственные интервенции в экономику" на региональном уровне и соответствующим образом структурировать доклад, причём данные для анализа необходимо использовать не ранее 2012 года. Особое внимание предлагается уделить таким отраслям, как производство стали, алюминия, а также химической отрасли и в частности производству удобрений.

Примечательно, что в тендерной документации в качестве образца предлагается взять подготовленный ранее аналогичный доклад по Китаю, который стал первым в ряду докладов о вмешательстве и искажениях, вносимых государством в функционирование экономики. Накануне на портале государственных закупок Еврокомиссии был опубликован и список победителей тендера на подготовку доклада по России: головной организацией стал варшавский исследовательский центр CASE — Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, а субподрядчиками выступают британцы из компании LSE Enterprise Ltd и государственный Норвежский институт международных отношений (Norwegian Institute of International Affairs).

Следует отметить, что Евросоюз ещё 19 июля текущего года ввёл временные заградительные пошлины на ввоз стали из целого ряда стран. Так, в частности, были установлены квоты в размере 25%, которые затрагивают 23 категории стальной продукции. При этом пошлины касаются практически всех стран, включая и Россию. При этом против российской стали повышенные тарифы были введены также и в конце 2017 года, причём для различных рыночных игроков они были установлены на разном уровне. Как следует из официальной публикации на сайте Еврокомиссии, для продукции "Северстали" пошлина составит 5,3%, стальной прокат Новолипецкого комбината будет облагаться пошлиной в 15%, а экспорт с Магнитогорского металлургического комбината получит наибольшую по объёму заградительную пошлину в размере 33%.

Примечательно, что ещё антироссийская позиция Еврокомиссии (несмотря на сильнейшее противодействие Германии) по ключевому российско-европейскому энергетическому проекту "Северный поток — 2" остаётся неизменной. ЕК всё так же настаивает на несоответствии проекта общеевропейским интересам. Так, в частности, в докладе официального аналитического центра Еврокомиссии "Европейский центр политических стратегий" открыто признаётся, что реализация "Северного потока — 2" "окажет существенное негативное влияние на согласованность единой европейской санкционной политики против России". Официальные эксперты Еврокомиссии пишут о том, что "Северный поток — 2" даст России "ощутимые экономические выгоды, в то время как Евросоюз вводил санкции для того, чтобы заставить Россию платить высокую экономическую цену за её агрессивную политику в отношении Украины".

При этом отмечается, что, так как Украина получает свыше двух миллиардов долларов за транзит российского газа, сокращение, а в перспективе и полная его остановка приведёт к тому, что ЕС, США и Международный валютный фонд, которые являются основными донорами Украины, будут также затронуты процессом перевода транзита на "Северный поток — 2". Примечательно, что на этом фоне в немецких СМИ начала появляться информация о ходе коалиционных переговоров в Германии, где в результате последних выборов в бундестаг меняется состав правящей коалиции, в которую войдут как свободные демократы, так и германские "Зелёные", традиционно негативно настроенные в отношении любых проектов, не подпадающих под их экологическую повестку.

ГТС Украины является своеобразным политическим чемоданом, который крайне обременителен для США и Европы и который становится всё более обременительным по мере реализации "Северного потока". Евросоюз подспудно готовится к прекращению транзита российского газа через территорию Украины, видимо, трезво оценивая перспективы давления на такие мощные структуры, как германские энергетические концерны, заинтересованные в продолжении сотрудничества с Россией по СП-2. Европейский инвестиционный банк собирается выделить Украине 98 миллионов евро в рамках программы по повышению "энергетической безопасности" и стабильной добычи и поставки газа национальным потребителям. В рамках тендера планируется закупить новые газовые компрессоры, а также оборудование по добыче газа на национальных месторождениях на Украине.

Именно немецкие энергетики и эксперты заявляют о том, что "Северный поток — 2" сможет сэкономить европейцам существенную сумму — до восьми миллиардов евро суммарно, причём значительная часть их придётся на страны Северной Европы. Разыгрывая украинскую карту и признаваясь в том, что препятствия в строительстве газопровода носят политический характер и проистекают из желания экономически "наказать" Россию, Брюссель, вполне возможно, уже в начале ноября попытается изменить юридический статус СП-2 — в рамках соответствующих поправок в Третий энергопакет, которые сейчас рассматривает Еврокомиссия, "Северному потоку — 2" могут присвоить статус интерконнектора.

В случае реализации такого сценария трубопровод автоматически подпадает под действие положений ЕС о картелях. Из этого закона следует, что Европейская комиссия сможет вмешиваться в любые переговоры по проекту и даже в процесс его строительства. В результате над "Северным потоком — 2" возникает угроза приостановки и погружения в бесконечные бюрократические переговоры, которыми так знаменит Брюссель. Всё это происходит на фоне активизации отдельных европейских стран — так, к примеру, Дания собирается принять национальный закон, закрывающий её территориальные воды для строителей СП-2.