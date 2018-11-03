Гнилой жулик: в победу Ищенко не верит даже штаб Навального

Не секрет, что неожиданные, скажем так, итоги единого дня голосования в отдельных регионах стали поводом для оппозиции говорить о начале некоего протестного разворота и чуть ли не коллапса существующей модели политического управления в стране.

И если в случае бенефициаров вторых туров в лице системных оппозиционных партий ещё можно говорить о некой логичности и обоснованности таких рассуждений, то оппозиция несистемная, представленная в основной своей массе либералами-западниками, вообще не имеет особых поводов для радости.

Избиратель если и разворачивается куда-то, то скорее в сторону ненавистных либералам коммунистов или популистов право-консервативного толка в лице ЛДПР. Наиболее интересным в данном контексте, конечно же, представляется кейс Приморья, как в силу величины и значимости региона, так и в контексте ключевых действующих лиц.

За неимением собственной повестки, реальной поддержки в регионах и ресурсов один из лидеров несистемной оппозиции Алексей Навальный решил проехаться на гребне волны предвыборного хайпа призывая поддерживать выдвиженца КПРФ Ищенко.

Однако региональный штаб Навального и его низовой актив, судя по всему, не горят желанием работать на кампании кандидата с нулевыми перспективами. В связи с этим примечателен пост известного приморского активиста Навального Семёна Голубовского, который отмечает, что агитировать за "гнилого жулика" ни у кого нет желания

— Мои знакомые волонтёры штаба Навального недавно рассказали мне очень интересные вещи. Федеральный штаб Навального активно призывает поддержать Ищенко. Агитировать. А ребята не хотят! Андрея Ищенко знают как жулика, и, чем он отличается от других жуликов, никто не понимает. А Москва заставляет топить за него. И все объяснения, что он гнилой и поддерживать его нельзя, федеральным штабом игнорируются. Картинка смешная, ситуация страшная...

Отказ местного актива Навального поддерживать Ищенко, в принципе, понятен, если учитывать какова его репутация в регионе. И речь вовсе не о политических взглядах и делах.

Ищенко известен в Приморье как недобросовестный девелопер и фактически рейдер, специализирующийся на махинациях с землёй и в сфере строительства. За Ищенко тянется шлейф скандалов вокруг обманутых дольщиков. Родственники Ищенко при его поддержке также замешаны в каких-то тёмных делах по линии незаконного девелопмента. Дошло уже до того, что сама КПРФ после долгих раздумий и взвешиваний приняла решение отказаться от поддержки Ищенко в качестве кандидата на предстоящих в декабре выборах.

Мотивировалось это, впрочем, отсутствием возможностей по прохождению муниципального фильтра, однако, как говорят эксперты, в этом есть изрядная доля политического лукавства. Подписи муниципальных депутатов собрать было можно, вопрос в том, что прошлые бизнес-дела Ищенко, очевидно, даже для политически всеядной КПРФ стали бы слишком токсичным предвыборным активом, прямо бьющим по репутации партии. Примечательно, что Навального это особо не смутило и он призвал поддержать Ищенко, что, как уже отмечалось выше, было крайне негативно воспринято активами непосредственно "на земле".

История Ищенко интересна в качестве иллюстрации того факта, что на протестной волне можно как-то, порой даже сильно, подняться и продемонстрировать впечатляющий электоральный результат.

Однако ничто и никогда не способно превратить популиста-хайпожора с тёмным прошлым, наполненным махинациями и "кидаловом" людей, в адекватного политика, способного управлять таким сложным и большим регионом, как Приморье.

И что бы там ни рассказывал нам Навальный или разной степени трендовости московские политологи, с теми людьми, что олицетворяют оппозицию в регионах, никакого — ни "левого", ни "правого", ни даже параллельного или перпендикулярного — политического поворота не произойдёт. И не по причине каких-то злобных козней властей, а исходя из их собственной несостоятельности и наличия целого прицепа скелетов в шкафу, норовящих вывалиться в публичное пространство даже при минимальном исследовании предмета.