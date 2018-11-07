Политическое харакири. Поражение Ищенко в Приморье становится неизбежным

Затянувшаяся трагикомедия под названием "Как КПРФ вторично выдвигала Андрея Ищенко на губернаторские выборы в Приморье", кажется, подходит к своему логическому завершению. Взвесив все доводы за и против, партийные начальники в Москве отказались, как известно, поддерживать Ищенко на декабрьских выборах главы Приморского края. Причины такого шага Геннадия Зюганова и его окружения рассмотрим чуть ниже, а сейчас имеет смысл поговорить о реакции на такое решение партии самого Ищенко, благо реакция эта крайне примечательна. Теперь уже экс-кандидат от КПРФ выступил сегодня с видеообращением, в котором заявил о том, что он всё же будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Приморья, на этот раз — в статусе самовыдвиженца.

Решение довольно неоднозначное, особенно если учитывать тот факт, что буквально несколькими днями ранее Ищенко заявлял о том, что против партии не пойдёт и в целом к власти ценой "убеждений" не стремится. Ну да ладно, каких только слов об "убеждениях" не услышишь от бизнесмена со стажем (и проблемами с законом) — в данном случае смотреть нужно в первую очередь не на слова Ищенко, а на его дела. А дела как раз свидетельствуют о том, что выдвижение и тем более победа на предстоящих выборах ему не нужны. Судите сами — если бы Ищенко на самом деле хотел выдвигаться, ему следовало бы не терять времени, а начать сбор подписей, тем более что делать это можно было уже начиная с 26 октября. Дальше больше, конференция реготделения КПРФ, на которой должно было быть принято официальное решение о выдвижении, сдвигается более чем на неделю и проходит 3 ноября, а это также крайне существенная потеря времени.

И вот 3 ноября партия отказывает Ищенко в поддержке. Событие резонансное, к нему приковано внимание и местных, и федеральных СМИ. Если хочешь выдвигаться самостоятельно, нет лучшей площадки для анонсирования такого решения, гарантированно покажут по телевидению, возьмут интервью, напишут электронные СМИ. По степени охвата заявление о самовыдвижении нужно делать именно в момент проведения конференции, а не в формате любительского ролика с трясущейся картинкой и невнятным звуком. Ищенко ждёт ещё 4 дня и только сегодня, 7 ноября, выпускает своё заявление.

Понятно, что потеряно 12 дней, потеряны возможности для сбора подписей граждан, коих надо 8 тысяч. Естественно, что за 12 дней другие кандидаты практически вычерпали лимит поддержки муниципальных депутатов, необходимый для прохождения муниципального фильтра, и Ищенко практически утерял возможность собрать эти 147 подписей. Анализ последовательности шагов Ищенко и его окружения заставляет задуматься о том, что всё это была не цепь случайных ошибок и недоработок, а целенаправленный курс на неучастие в предстоящих выборах. Дело в том, что просто заявить об отказе от участия по целому ряду причин Ищенко не может, ему необходимо создать условия, при которых по закону его не допустит к выборам избирком, этим результатом можно будет отчитаться перед спонсорами и кураторами, упирая на то, что власть, дескать, "испугалась" и не допустила к выборам "оппозиционного" кандидата.

Собственно, причин такого политического харакири экс-кандидата от КПРФ может быть несколько, и они в том или ином виде уже всплывали в СМИ. Как уже отмечалось выше, Ищенко в бизнес-среде края — личность неоднозначная. Его обвиняют в рейдерстве, мошенничестве с земельными участками и обмане дольщиков. Федеральное руководство компартии могло узнать и о финансовых проблемах Ищенко, которые он вполне мог закрывать, беря деньги у своих столичных партнёров, а также используя китайские капиталы, — в случае подтверждения публикация этих фактов могла нанести репутации КПРФ существенный урон.

Кейс Ищенко интересен тем, что наглядно демонстрирует нам всю опереточность и театральность политического процесса в оппозиционных партиях на уровне регионов. Получив определённую поддержку избирателей в первом туре, Ищенко, видимо, понял по итогам последней социологии, что протестный пыл избирателя в целом удовлетворён и никому во главе региона бизнесмен, поднявшийся на мутных схемах в девелопменте, не нужен.

Единственным приемлемым выходом с сохранением лица Ищенко показалась схема с намеренным технологическим "сливом". Вот только в конечном счёте вместо сохранения реноме и создания образа гонимого властями оппозиционера Ищенко совершил банальнейший политический самострел. И, когда он после отказа в регистрации начнёт сетовать по поводу репрессий и недопуска к выборам, ему стоит задавать только один вопрос — почему вы, Андрей Сергеевич, ждали 12 дней, создавая заведомо невыполнимые условия для своей регистрации кандидатом на выборах губернатора Приморья?