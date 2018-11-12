Слабый результат. Эксперты оценили победу Коновалова в Хакасии

По итогам подсчёта почти 100% бюллетеней на выборах главы Республики Хакасия, победу одерживает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, получивший чуть более 57% голосов избирателей. Особенностью прошедших выборов стала их безальтернативность — в бюллетенях, кроме фамилии выдвиженца КПРФ и графы "Против", не было иных кандидатур. Такой сценарий выборов стал возможен после отставки главы Хакасии Виктора Зимина после первого тура выборов, состоявшихся в сентябрьский единый день голосования, который не выявил победителя, что и стало причиной переноса второго тура. При этом федеральный центр, осознавая важность поддержания текущей хозяйственной и экономической активности в регионе, назначил на время стабилизации политической ситуации в регионе врио главы республики Михаила Развозжаева.

У Валентина Коновалова практически отсутствует опыт управления на государственной службе или в бизнесе. Новый глава республики до последнего времени занимал пост юрисконсульта в региональной партийной газете "Правда Хакасии". Учитывая личностные качества Коновалова, а также усталость жителей региона от предыдущей команды руководителей, значительная часть сегодняшнего успеха КПРФ в регионе можно объяснить классическим протестным голосованием.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова отмечает при этом, что результат Коновалова сам по себе является довольно слабым с электоральной точки зрения.

— Результат его — безусловно, победа, он избрался губернатором, но это слабая победа, поскольку, невзирая на эту редкую ситуацию, когда в бюллетене оказывается один кандидат, порядка 40% избирателей не поленились прийти и поставить галочку в графе "Против". Несмотря на то что чисто арифметически он свой результат улучшил по сравнению с первым туром, уровень общественного негатива в его адрес всё-таки достаточно заметный. Это не отменяет его победу, но не факт, что это протестное голосование конвертируется в широкую общественную поддержку, когда он начнёт работать. И далеко не факт, что тактическая победа коммунистов не обернётся стратегическим поражением, если люди разочаруются в его дальнейшей политике.

Анна Фёдорова также отметила, что второй тур выборов главы Республики Хакасия сопровождался целым рядом серьёзных нарушений.

— Нарушения имели место и в день тишины, и в день голосования. Было достаточно большое количество некрасивых вещей, было давление на волонтёров, которые проводят опросы, был подвоз избирателей, были какие-то разборки на участках, это некрасиво и в некотором смысле компрометирует и кандидата, и штаб, так как таким образом они подают людям сигнал, что играть и работать честно не очень готовы. Системно такие вещи никогда в пользу кандидата не работают.

Как тупиковую победу оценил результат Коновалова и известный политолог Павел Данилин.

— Это, конечно, пиррова победа, победа очень слабая, по сути, мы видим, что больше 40% проголосовало против, это вообще уникальный результат при том, что кандидат был вообще один — тут такое консолидированное голосование против этого кандидата.

По его словам, коммунисты действовали довольно агрессивно, были многочисленные нарушения, подвозы, избиения, даже угрозы наблюдателям и волонтёрам, при этих нарушениях коммунисты еле преодолели 50-процентный барьер. Тут стоит отметить крайне позитивную политику действующей власти, то есть врио губернатора Развозжаева, который, как сказал президент, так и поступил — обеспечил свободное и спокойное проведение выборов. Нарушения, конечно, были, но, как сказала глава ЦИК Эмма Памфилова, они не повлияли на результат.

— Следует отметить, что более половины жителей республики вообще не пошли на выборы. Получается, что победил губернатор с громадным антирейтингом и очень слабой поддержкой. И теперь он будет управлять регионом, к чему совершенно не готов. Коммунисты, по сути, попали в ловушку, которую сами же себе и выкопали, — говорит Данилин.

Политолог отметил, что регион находится в предбанкротном состоянии и победа Коновалова, не имеющего никакого опыта управления, связей в федеральных структурах и поддержки со стороны федерального центра, ставит Хакасию в очень сложное положение:

— Регион находится на внешнем управлении, коммунисты не имеют большинства в законодательном собрании. Соответственно, губернатор-коммунист для проведения в жизнь любых своих инициатив будет вынужден опираться на единороссовское законодательное собрание. Либо же пытаться идти с ним на конфликт. Любое выделение финансовых ресурсов будет осуществляться через Минфин, учитывая дотационность региона, учитывая громадный дефицит, учитывая внешнее финансовое управление. По сути дела, мы имеем ситуацию, когда регион перестанет получать дополнительные средства, потому что губернатор не сможет или не сумеет договориться о них. То есть это всё добавки к зарплатам бюджетников и так далее и тому подобное. То есть всё, что полагается по бюджету, по зарплатам и по пенсиям, будет приходить, но каких-то добавок выбить он вряд ли сможет. И второй момент — отсутствие любых перспектив на развитие, бизнес не пойдёт в регион, где происходят такие вот пертурбации.

Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов указал на крайнюю усталость жителей Хакасии от предыдущего руководства республики и лично Виктора Зимина. По его мнению, это основная причина победы Валентина Коновалова.

— Такое ощущение, что товарищ Зимин настолько измучил граждан Хакасии, что они готовы были проголосовать за чёрта лысого, чтобы компенсировать тот накопленный у них внутри антирейтинг предыдущего руководителя, который, надо сказать, дезертировал со второго тура. При этом, несмотря на многие советы и рекомендации, он всё же пошёл на эти выборы.

По словам политолога, конечно, налицо юридическая коллизия, когда, с одной стороны, ещё в 2006 году была отменена графа "Против всех", а сейчас она естественным образом выскочила на втором туре в Хакасии. Все другие кандидаты, кто участвовал в первом туре, отказались участвовать во втором. Наверное, этот случай послужит толчком для разработки каких-то поправок в избирательное законодательство, чтобы подобные истории предотвратить. То, что творили зюгановцы в последние дни, может, и невозможно было юридически классифицировать как нарушения, потому что жалобы писать на них было некому, выборы были безальтернативные.

— Там были подвозы, "карусели" и давление на избирательные комиссии. Целый десант из Москвы отправил Зюганов в Хакасию — это и депутаты Госдумы, и член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ, это и медийные фигуры от КПРФ типа Максима Шевченко. На маленькую несчастную Хакасию такое серьёзнейшее давление оказано, — говорит Мартынов.

Он отметил, что изначально в первом туре хакасские избиратели заняли отважную и принципиальную позицию "против всех", хотя такой графы не предусмотрено. Важно, что выборы были организованы должным образом со стороны государства, более того, ради этого президент принял беспрецедентное решение и назначил на два месяца для поддержания жизнедеятельности региона и организации выборов врио главы республики Развозжаева.

Напомним, в ходе состоявшихся в сентябре текущего года выборов глав субъектов Федерации в рамках единого дня голосования в 22 регионах из 26 победу одержали поддержанные федеральным центром кандидатуры.