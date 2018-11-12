Без поддержки и инвестиций. Победа Коновалова приведёт к деградации Хакасии

Вокруг выборов в Хакасии нагромождено уже столько мифов и фигур умолчания, что стоит, пожалуй, разобраться, насколько уверенной была победа Валентина Коновалова на этих безальтернативных выборах и чего стоит ожидать региону после прихода к власти 30-летнего политика без какого-либо опыта государственного или бизнес-управления.

В первую очередь стоит обратить внимание на результат. Коновалов набрал порядка 57% голосов избирателей, что, с одной стороны, уверенно перекрывает планку в половину голосов, необходимых для победы, однако с другой — демонстрирует высочайший уровень антирейтинга, который составил около 43% (голоса тех жителей Хакасии, что проголосовали против кандидатуры выдвиженца компартии), то есть вырос более чем в два раза за последние пару месяцев.

Такое резкое нарастание уровня недоверия к теперь уже избранному главе региона можно объяснить тем, что жители Хакасии за последние месяцы имели возможность сравнить стиль и характер руководства назначенного Кремлём антикризисного врио губернатора Михаила Развозжаева и компетенции 30-летнего юрисконсульта газеты "Правда Хакасии" Коновалова. Сравнение, естественно, оказалось не в пользу последнего.

По сути, с точки зрения политического менеджмента можно говорить о том, что избранный глава республики, ещё даже не вступив в должность, сразу превратился в "хромую утку", руководителя без поддержки и устойчивого мандата доверия.

При этом важно отметить и ещё один важный момент, который наглядно характеризует реальное, а не показное отношение КПРФ к чистоте избирательных процедур. Даже находясь в положении абсолютного фаворита, при отсутствии конкурентов и в условиях безальтернативных выборов команда Коновалова умудрилась засветиться в целом букете нарушений.

Наблюдатели, включая членов Общественной палаты РФ, фиксировали подвоз избирателей, "карусельное" голосование, незаконную агитацию КПРФ прямо в день выборов и чуть ли не рядом с самими избирательными участками. В ходе предвыборной кампании сторонники Коновалова избивали волонтёров и угрожали наблюдателям, все эти факты широко освещались в прессе и расходились по социальным сетям. Естественно, что такого рода методы не используются при уверенности в своей победе и наличии устойчивого электорального ядра.

Из этого вытекает крайне важный для Хакасии момент, который будет определять жизнь субъекта на ближайшие годы. КПРФ протащила своего кандидата на протестной волне от ошибок предыдущей управленческой команды. Однако совершенно непонятно, каким образом Коновалов — человек без опыта государственного управления, без понимания, как работает сложный механизм регионального правительства, без связей и лоббистских возможностей в столице — будет управлять таким сложным регионом, как Хакасия.

Республика де-факто банкрот, у подавляющего числа муниципальных образований региона колоссальные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Регион официально переведён на казначейское сопровождение федеральным центром, то есть все траты в субъекте будут осуществляться под руководством Минфина.

Уходящему врио Развозжаеву удалось стабилизировать ситуацию в период подготовки к отопительному сезону (что, собственно, и стало одной из ключевых задач, которые ставились перед ним президентом), но теперь-то эта работа ляжет на Коновалова.

Естественно, что некомпетентность Коновалова очень скоро станет очевидна жителям республики и избиратель начнёт от губернатора-коммуниста отворачиваться. Это на самом деле довольно интересный кейс с точки зрения взросления отечественного избирателя и избавления его от популистских мечтаний.

Федеральный центр принципиально настоял на максимально честном и чистом проведении выборов, никто Коновалову не мешал, ни о каком использовании адмресурса или давлении на избирателя со стороны власти не было и речи. Чем и воспользовалась КПРФ, которая теперь остаётся один на один с тяжелейшей социально-экономической ситуацией в республике, попадая в управленческую ловушку. Коновалову и команде, которую ему пришлёт в помощь Зюганов, вряд ли удастся существенно улучшить уровень жизни граждан, что, скорее всего, существенно поубавит у них желание поддерживать политических "котов в мешках".

Что же касается алармистских заявлений ряда ангажированных политологов и политтехнологов о каком-то якобы "провале власти" в Хакасии, то никакого поражения власти нет, скорее наоборот, по итогам растянувшегося на всю осень единого дня голосования политическая система страны продемонстрировала свою зрелость, а внутриполитический блок Кремля — отличные навыки модерирования политических процессов без грубого вмешательства и выкручивания рук.

В 22 регионах из 26 победили поддержанные Кремлём кандидаты, а в остальных выборы стали площадкой для обкатки технологий, если так можно выразиться, электоральных экспериментов, в ходе которых, с одной стороны, избирателям давалась полная свобода в выборе (и ответственность за этот выбор также ложится на них, а не федеральный центр), а с другой — оттачивалась методология работы в условиях усложняющейся социально-экономической обстановки и неприятия населением прежних управленческих команд в регионах и лично фигуры непопулярного губернатора. Думается, что все уроки осенней кампании будут усвоены и выработаны соответствующие подходы для работы в изменившейся и более конкурентной политической реальности.