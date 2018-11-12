Статус-кво или движение к признанию. В Донбассе избрали глав народных республик

Внутриполитическая повестка, а также затмившее другие мировые события празднование 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны отодвинули на второй план не менее важную историю, которая непосредственно влияет на взаимоотношения России и Запада, а также на политику Москвы на украинском направлении.

В ДНР и ЛНР в воскресенье прошли выборы глав самопровозглашённых республик, в ходе которых особых неожиданностей не случилось — руководителем ДНР становится Денис Пушилин, набравший более 60% при явке более чем в 80%. В ЛНР свой пост сохранил действующий глава — за Леонида Пасечника отдали свой голос порядка 68% избирателей при схожих высоких показателях явки, превысивших 77%. На выборах в законодательные органы власти республик победу одержали движения "Донецкая Республика" и "Мир Луганщине", также возглавляемые Пушилиным и Пасечником.

Сами по себе эти выборы носят, безусловно, характер референдумный, направленный на подтверждение воли жителей республик Донбасса к большей интеграции с Россией, и способствуют всё большему дрейфу из украинского политико-правового поля.

На Западе сразу заявили о том, что на Россию могут быть наложены новые санкции из-за содействия проведению этих выборов, о чём, например, говорил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако учитывая конфронтационный трек, по которому идут российско-американские отношения, новыми санкциями испугать Россию вряд ли получится. Не было бы выборов в ДНР/ЛНР — придумали бы другой повод для санкций, благо их достаточно, начиная с Сирии и заканчивая делом Скрипалей, "русскими хакерами" или какими-нибудь очередными "агентами ГРУ".

В ситуации с республиками Донбасса в настоящий момент гораздо важнее то, что с каждыми выборами, с каждым новым созывом Народных советов, с каждым новым годом де-факто независимого существования возвращение Донецка и Луганска обратно в украинское политическое поле становится всё более иллюзорным.

Уже всем сторонам конфликта в Донбассе понятно, что "минский формат", означающий лишь "подморозку" горячей фазы и не решающий кардинальных вопросов гражданского противостояния на Украине, обречён в конечном итоге на провал. Тем не менее худой мир лучше доброй войны и поэтому минский формат свою позитивную роль исполняет, существенно снижая интенсивность силового противостояния на линии разграничения.

Вопрос же о кардинальном разрешении конфликта пока остаётся без ответа. Во многом потому, что ключ к решению находится не в Донбассе, он находится в Москве, Вашингтоне и в меньшей степени в европейских столицах. И пока глобальные игроки не придут к взаимопониманию в этом вопросе, проблему Донбасса решить кардинально будет невозможно.