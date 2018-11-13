Заплати и живи спокойно. Как Навальный врёт про "необоснованный" запрет на выезд

Привыкший к перманентным и абсолютно беспрепятственным заграничным вояжам оппозиционер Алексей Навальный выдал сегодня новость, которая буквально "взорвала" информационное пространство, — мол, коварный режим, видимо, опасаясь каких-то сногсшибательных разоблачений в ЕСПЧ, запретил ему выезд за рубеж. У себя на сайте и в своих соцсетях Навальный моментально начал (да и продолжает) юродствовать на тему того, что никаких оснований для запрета на выезд нет и даже его личный судебный пристав, которому дозвонились адвокаты основателя ФБК, ничего про запрет не знает. Однако ларчик, как оказалось, открывается крайне просто — задолженность есть, и её легко можно найти в базе исполнительных производств.

На своём сайте Навальный утверждает, что якобы никаких претензий у ФССП к нему нет, за исключением нескольких неимущественных требований. И вправду, если пойти на портал Федеральной службы судебных приставов, то в столичном подразделении ФССП за Навальным числятся 3 записи, вот скрин с ними ниже.

Однако, если изменить критерии поиска и выставить в поле региона Кировскую область, мы находим запись о том, что Навальный должен оплатить 2 164 618 рублей 63 копейки по решению Никулинского районного суда. Дата возбуждения исполнительного производства также видна — это 9 ноября текущего года, то есть буквально несколько дней назад. Сложно сказать, что там за профессиональные юристы у Навального, о которых он постоянно с таким придыханием говорит, но вот это исполнительное производство они проморгали.

Или же просто Навальный не хочет платить и о штрафе был прекрасно осведомлён, но для поднятия медийной цитируемости и напоминания о себе решил, как сейчас модно выражаться, "хайпануть", обвинив власти в необоснованном запрете. А дело оказалось вполне обыкновенным и даже банальным — уголовник Навальный должен возместить пострадавшим указанную выше сумму материального ущерба. Кстати, о пострадавших и решении суда — речь идёт о деле, рассматривавшемся в Никулинском районном суде Кировской области ещё в 2017 году.

Суд тогда постановил взыскать по гражданскому иску "Кировлеса" с Навального, Офицерова и Опалева ту самую сумму в 2 миллиона 164 тысячи с небольшим рублей в счёт возмещения материального ущерба, нанесённого предприятию во время нахождения этой команды у рычагов управления "Кировлесом". Вот такая вот карма, дотянувшаяся до Навального сквозь годы разбирательств по делу о хищениях в компании в бытность его советником губернатора Кировской области.

Вот такое вот "отсутствие"штрафов. Понимая теперь, что все законные основания у судебных приставов закрыть Навальному выезд за границу есть, давайте обратим внимание на несколько сопутствующих моментов.

Во-первых, любого человека оппозиционных взглядов и сторонника честного правового государства должен насторожить тот факт, что помощники Навального дозваниваются до судебного пристава буквально за пару минут и в таком же оперативном режиме и без долгих процедур задают ему какие-то специфические вопросы и получают на них такие же оперативные ответы. Всем, кто сталкивался с отечественной бюрократической системой, понятно, что не то что дозвониться приставу, зачастую застать его на месте — задача весьма непростая. А тут не судебный пристав, а какой-то личный финансовый консультант получается. В любом случае такое отношение к Навальному свидетельствует о том, что он пользуется исключительными правами и существует в статусе vip-клиента. Ни о каком равенстве в данном случае не может идти и речи.

Второй принципиальный момент, который в данном случае не даёт и малейшей возможности говорить о каких-то притеснениях, заключается в наличии у Навального двух условных уголовных сроков. Навальный, если кто забыл, вообще каким-то чудом получил загранпаспорт, обычному человеку под неистекшим условным сроком получить такой документ просто нереально. И тем более фантастично, что после многочисленных отсидок в КПЗ по административным делам (последняя череда арестов длилась без малого 60 дней), после задолженности Навальный по-прежнему спокойно разъезжает по миру, а не находится в колонии как человек, на постоянной основе нарушающий условия своего нахождения на свободе под условным сроком.

Просто напомним, что только на фейковую "избирательную кампанию" Навальный и Ко (по официальным данным) собрали донатами и другими пожертвованиями почти 400 миллионов рублей, так и не предоставив никакого внятного отчёта, кроме пары малоинформативных картинок на сайте ближайшего соратника Навального Леонида Волкова.

Зато поездил Навальный по миру вдоволь — начиная с весны этого года он неоднократно успел побывать в Испании, Франции, отвезти и забрать детей в языковые лагеря в США, отдохнуть в Прибалтике, посетить Германию. Меньше всего за Навального стоит переживать школьникам и студентам, которые шлют ему свои крохи на продолжение "антикоррупционной деятельности". Судя по его образу жизни и постоянным разъездам за границей, можно предположить, что пара миллионов рублей для выплаты штрафа у Навального точно найдётся и это явно не станет для него тяжким финансовым бременем.