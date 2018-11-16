Новые стандарты. Украинские силовики попали на содержание Госдепа

Усиливающееся напряжение на российско-украинской границе, а также продолжение открытого конфронтационного курса Киева, подогреваемого иностранными кураторами нынешних украинских властей, требуют от Вашингтона активизации своих усилий на данном направлении, что неизбежно приводит к выделению дополнительного финансирования и созданию условий для более плотной опеки над украинскими силовыми органами со стороны профильных американских государственных структур.

Обострение в регионе Азовского моря, постоянные провокации на границе, нарушение российской исключительной морской экономической зоны являются фактически обязательным требованием к киевским властям для продолжения сотрудничества с западными кураторами. Не меньшее внимание уделяется и прямой материальной и финансовой помощи специальным подразделениям Нацполиции Украины, а также армейским подразделениям. Все эти усилия, по сути, приводят к тому, что элитные украинские спецподразделения не просто переходят на натовские стандарты, но и всё сильнее зависят от оборудования и экипировки, поставляемой в качестве американского содействия, превращаются в инструмент деструктивного прокси-влияния США на границах России.

Как следует из данных портала государственных закупок Соединённых Штатов, Бюро по делам правоохранительных органов и противодействию наркотикам Госдепа США разместило тендер на закупку специализированного оборудования, средств связи, униформы и автомобильной техники для нужд спецподразделений украинских силовых органов. Речь идёт о спецподразделении Национальной полиции Украины "Корд", тактическом подразделении патрульной службы "Тор" и спецподразделении Государственной погранслужбы Украины "Дозор". Примечательно, что для "Корда", "Дозора" и "Тора", как следует из технического задания тендера, Госдепартаментом США закупается также специализированное гидравлическое оборудование в тактической компоновке для вскрытия дверей, тактические газовые резаки для проникновения в помещения, а также штурмовые комплекты с ручными гидравлическими помпами с максимальной силой давления до 5,5 тонны.

Следует отметить, что для нужд Государственной погранслужбы Украины недавно Госдепартаментом также закупалось крайне специфическое оборудование. Американское внешнеполитическое ведомство закупило для украинских пограничников специальные системы поддержки флотации — экипировку для водолазов, которая обеспечивает плавучесть на определённых глубинах.

Всего для нужд украинских пограничников Госдеп приобрёл 200 комплектов флотационных водолазных устройств марки PECI Flotation, а также 1500 одноразовых картриджей со сжатым углекислым газом для заправки систем. Как сказано в спецификации систем, они должны обеспечить устойчивую плавучесть для бойцов спецподразделения "Дозор" Госпогранслужбы Украины в течение 6 секунд после погружения в воду. Помимо автоматического раскрытия при попадании в воду, система должна также иметь специальный вытяжной шнур, который обеспечивает её задействование в ручном режиме.

При этом флотационное оборудование должно обеспечивать положительную плавучесть, эквивалентную 45 фунтам (примерно 20 килограммов) на глубинах до 33 футов (примерно 10 метров), 57 фунтам (примерно 25,8 килограмма) на глубинах до 15 футов (примерно 4,5 метра) и 80 фунтам (примерно 36 килограммов) на поверхности. Система поддержки украинских боевых пловцов, входящих в спецотряды "Дозор-М", должна состоять из двух блоков, крепящихся к поясу или к левой и правой руке.

Следует отметить, что ещё в конце пошлого года Госпогранслужба Украины заявила о том, что планирует развернуть специальные морские отряды "Дозор-М" на Чёрном и Азовском морях, причём в Одессе и Мариуполе уже действуют подобные структуры, а планируется развернуть ещё дополнительно до семи отрядов. Интересно, что, как писали украинские СМИ, руководитель Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал заявлял, что эти подразделения будут "противодействовать возможному вторжению", а также проводить "диверсионные операции". Всё это происходит на фоне активизации поставок вооружений на Украину по линии частных компаний, которым Госдепартамент выдал в конце 2017 года соответствующие лицензии. Госдеп подтвердил выдачу лицензии частной компании на продажу Украине снайперских винтовок.

Следует отметить, что перед этим влиятельная американская газета The Washington Post сообщила, что Госдепартамент утвердил просьбу частной компании продать Украине снайперские винтовки M107A1, а также патроны и запчасти к ним на 41,5 миллиона долларов. Источник издания сказал, что США, таким образом, перешли Рубикон, начав поставки летального оружия на Украину. Ранее такие поставки официально разрешила Канада. Россия предупредила США и эту страну о последствиях продажи летального вооружения Украине.

Необходимо указать также и на тот факт, что существенная часть поддержки и финансирования в рамках подготовки украинских спецподразделений идёт через частных контракторов, которым выделяют средства как непосредственно Пентагон, так и Государственный департамент США. Так, в частности, то же Бюро по делам правоохранительных органов и противодействию наркотикам Госдепартамента США, которое собирается профинансировать приобретение экипировки для пограничных "Дозоров", ранее перечислило более 744 тысяч долларов техасской фирме AFRICAN CONTRACT SOLUTIONS, INC с целью приобретения "тактических приспособлений и оборудования" для нужд Украины.

О конкретной номенклатуре изделий умалчивается, однако указано, что речь идёт о неком специфическом обмундировании. Специализация у компании также довольно специфическая — это вопросы "разведки, лингвистики, работы с местным населением, данных дистанционного зондирования Земли, а также выборы". Судя по тому что ACS прямо указывает на своём сайте, что она тесно взаимодействует с Африканским командованием Вооружённых сил США (AFRICOM), а также "имеет уникальный опыт в проведении специальных операций", перед нами классическая частная военная компания, финансируемая Пентагоном и привлечённая для нужд госдеповских операций на Украине.

Однако одними "африканцами" дело не исчерпывается. Если проанализировать траты профильных американских государственных ведомств на поставки вооружения на Украину и вопросы безопасности, то всплывут и другие фирмы, занимающиеся поставками вооружения и тренировками. Вот, к примеру, компания ALACRAN INCORPORATED получила от Госдепа в начале сентября порядка 336 тысяч долларов на поставку "нелетальных видов вооружения" для тренировок представителей силовых ведомств Украины. Ещё почти 100 тысяч получила компания RC SOLUTIONS за поставку украинским силовикам специальных тактических шлемов, оборудованных камерами. А уже по линии Министерства по делам армии (входящего в общую структуру Пентагона) было выделено 576 тысяч долларов на некую "мультинациональную военную тренинговую группу", причём название фирмы-контрактора не раскрыто.

Напомним, что, согласно внесённому и одобренному в Комитете по ассигнованиям Конгресса США законопроекту о финансировании бюджета Госдепартамента для нужд иностранных операций Правительства США на 2019 финансовый год, в бюджете США на украинском направлении была предусмотрена большая, чем изначально планировалось, сумма ассигнований — порядка 250 миллионов долларов. Средства будут выделены на укрепление обороноспособности Украины, в частности, деньги пойдут на летальное оружие оборонительного характера. Также говорится и о том, что в проекте закона увеличена смета помощи Украине по линии Госдепа США и смежных агентств до 441 миллиона долларов — что больше финансовой поддержки, которая оказывается Украине в течение 2018 года. Суммарно в итоге Украине выделят порядка 700 миллионов долларов (что на 70 миллионов долларов больше, чем в нынешнем году).

Как отмечалось в европейской и украинской прессе, официальный Киев в текущем году получил по линии военных ведомств США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов, что подтверждается, в частности, данными Генштаба Вооружённых сил Украины. Следует отметить, что Белый дом всё-таки одобрил в прошлом году поставки на Украину такого вида летального оружия, как противотанковые комплексы Javelin. Предыдущая администрация — Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Между тем, как следует из заявлений руководства Украины, большие средства выделяются и по линии закупки авиационной техники для нужд силовых структур страны. Так, премьер Гройсман недавно отметил, что украинское правительство подписало с французской корпорацией Airbus Helicopters соглашение о поставках 55 вертолётов на сумму порядка 555 миллионов евро.

Эта внушительная сумма включает в себя покупку вертолётов, их техническую поддержку, а также обучение пилотов и обслуживающего персонала. По словам Гройсмана, часть финансирования по этому соглашению обеспечивает французская сторона. При этом необходимо отметить, что на Украину будет поставлено 24 лёгких многоцелевых вертолёта модели H125, предназначенных в основном для решения задач санитарной авиации. Также Украина получит 21 тяжёлый вертолёт модели H225s, отличающийся высокой грузоподъёмностью и большой дальностью полёта.